Analyse sectorielle Grande Distribution : activité à l'épreuve

La grande distribution est confrontée à un recul de la consommation et à des difficultés de la chaine logistique. Dans le même temps, le développement du drive piéton devient plus incertain pour Carrefour et Auchan.Le chiffre d'affaires des enseignes de la distribution a progressé de 6,6 % au troisième trimestre 2022 selon le panéliste IRI. Une telle performance n'avait pas été enregistrée depuis les confinements de 2020. Toutefois, depuis fin septembre, les volumes reculent suite à la hausse des prix. Les résultats des acteurs français, plutôt épargnés jusqu'à présent, devraient donc en pâtir. D'ailleurs, aux Etats-Unis, Walmart et Target ont lancé des avertissements sur leurs résultats.Autre défi : la désorganisation logistique. D'après les données de NielsenIQ, le taux de ruptures a encore progressé dans les rayons pour atteindre 5,8 % fin octobre. Cela représente un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros depuis le début de l'année. D'après Système U, ces troubles n'ont jamais été constatés depuis plus de cinquante ans. Les raisons sont multiples : à la fois climatiques, géopolitiques, logistiques, inflationnistes, et également liées aux comportements des consommateurs, qui stockent certains articles. En revanche la grève dans les raffineries paraît avoir eu peu d'impact car les enseignes sont parvenues à s'organiser.Carrefour et Auchan remettent en cause le modèle économique d'un créneau sur lequel se sont ruées toutes les enseignes alimentaires depuis quelques années. Ils ne prévoient aucune ouverture pour 2023. Les coûts sont jugés significatifs sans que les outils industriels pour produire rapidement les commandes ne soient encore efficients. La pérennité et la rentabilité du drive sont donc examinées plus attentivement dans un contexte particulièrement chahuté. Auchan a abandonné son objectif d'ouvrir environ 300 drive piétons d'ici fin 2021. L'an passé il n'en comptait que 123. Nielsen IQ estime que la France affiche environ 224 drive piétons dédiés en 2022, soit quand même 47% de plus par rapport à 2021.