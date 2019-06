Analyse sectorielle / Grande distribution Le e-commerce alimentaire se développe fortement en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'exception notable de Leclerc, les grandes enseignes de l'alimentaire affrontent des difficultés et doivent adapter leur stratégie. Ainsi Carrefour a décidé de supprimer des d'emplois et de faire passer des hypermarchés en location-gérance. Casino, qui doit supporter un lourd endettement, procède à plusieurs cessions de murs de magasin ou vend même certains de ses hypermarchés sous l'enseigne Géant. Les deux acteurs développent leur offre non alimentaire : Casino a concédé les rayons électrodomestiques de ses hypers à Cdiscount, son site marchand, et Carrefour procède à des tests avec Darty.Quant à Auchan, le plus exposé sur le créneau de l'hypermarché français, il n'a quasiment pas, pour le moment, touché à son réseau de magasins. Seul le magasin de Villetaneuse est concerné par un plan de cession. Toutefois, des partenariats d'offre devraient être développés avec des spécialistes pour tous les rayons non alimentaires comme Boulanger, Decathlon, ou Kiabi par exemple et même des enseignes ne faisant pas partie du groupe Mulliez.Le e-commerce alimentaire se développe fortement en France. Mi-2018 selon l'institut Nielsen ce mode de consommation représentait 6,6% des achats quotidiens en ligne sur notre territoire, contre 4,7% aux Etats-Unis, 6,3% au Royaume-Uni et seulement 0,7% en Allemagne. Certains analystes estiment que l'e-commerce alimentaire devrait représenter 8,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et culminer à 13,5 milliards en 2025. Le taux de croissance annuel moyen est estimé à 11%. Au sein du e-commerce la livraison à domicile devrait prendre peu à peu le pas sur le Drive, notamment dans les grandes agglomérations. En 2017, les ventes du drive s'établissaient à 3,8 milliards d'euros contre 2,2 pour la livraison. Certains experts prédisent qu'en 2025, la livraison représentera 8 milliards d'euros, contre 5,5 milliards pour le drive.