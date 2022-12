Analyse sectorielle Hôtellerie & Loisirs : adaptation des modèles

D'après les scénarios de l'Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme international devrait avoir atteint 5 % de son niveau pré-pandémie à fin de l'année 2022. La reprise se confirme dans l'hôtellerie d'affaires en France, grâce à la clientèle domestique et aux salons. Mais le contexte économique incertain incite à la plus grande prudence et à une adaptation de l'activité de façon générale.Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays.L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis.Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.En France, tous les segments (moyen de gamme comme haut de gamme) ont enregistré des hausses d'activité à la rentrée, grâce à la clientèle domestique. Toutefois, les inquiétudes se renforcent face aux craintes de récession. Les professionnels cherchent à s'adapter pour pérenniser leur activité. Ils repensent donc leur offre pour attirer également une clientèle de loisirs. Ainsi les hôteliers ouvrent de plus petits hôtels lifestyle, à la convergence entre l'hôtellerie-restauration et les loisirs. Ils peuvent ainsi attirer un large public à toute heure de la journée. D'ailleurs Accor accélère son développement sur ce créneau. Le groupe et sa filiale britannique, Ennismore, ont conclu un partenariat exclusif majeur en Chine à travers l'une de ses marques, Jo & Joe.