Analyse sectorielle / Hôtellerie et loisirs Le secteur mise sur le "luxe expérientiel"

Le tourisme mondial a bénéficié d'une nouvelle année record en 2018. Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 1,4 milliard de personnes ont passé au moins une nuit dans un pays étranger l'an passé. La croissance annuelle de 6% constitue la seconde meilleure progression depuis 2010. Cette évolution a permis une avance de deux ans par rapport aux anticipations de croissance de l'OMT. Elle s'explique par la bonne santé de l'économie mondiale, les prix toujours plus bas des billets d'avion et des obtentions de visas facilitées. En 2018 c'est le Moyen-Orient qui a affiché la plus forte croissance avec une hausse de 10% de sa fréquentation touristique (64 millions de visiteurs), suivi par l'Afrique, avec une hausse de 7% (67 millions). Néanmoins ces deux régions restent loin derrière les principales destinations touristiques. Les Amériques ont enregistré une hausse de fréquentation de 3%, avec 217 millions de visiteurs. Quant à l'Asie, elle a reçu 343 millions de touristes, soit une hausse de 6%. L'Europe demeure, de très loin, la première destination touristique mondiale, en captant, à elle seule, plus de la moitié des voyageurs (713 millions d'arrivées +6%).Les experts estiment que le potentiel de croissance du luxe expérientiel (hôtels, restaurants, voyages) est très important. Selon le cabinet Bain, entre 2010 et 2017, les revenus des voyages, d'hôtellerie de luxe et de la restauration haut de gamme ont augmenté de plus de 10%. Entré en 2006 dans l'hôtellerie de luxe avec le rachat de Cheval Blanc à Courchevel, LVMH a récemment repris Belmond, qui détient 46 hôtels, trains et bateaux de croisières fluviales. Le prix payé (2,8 milliards d'euros) en fait la plus grosse acquisition de LVMH depuis celle de Bulgari (4,3 milliards d'euros). Certaines incursions dans l'hôtellerie de luxe sont plus inattendues comme celle de la famille Pariente, créatrice de la marque de textile Naf Naf. En lançant Maisons Pariente, elle entend constituer une collection d'établissements cinq étoiles.