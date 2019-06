Analyse sectorielle / Immobilier Le marché résidentiel ralentit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les données de la FPI (Fédération des promoteurs immobiliers) soulignent un ralentissement des ventes de logements neufs en 2018. Les ventes se sont repliées de 10,5% pour atteindre 150.783 unités. Même si leur niveau est satisfaisant, la FPI souligne que la tendance est préoccupante. Les investisseurs particuliers sont en recul de 7,3%. Leur part dans les ventes au grand public est tombée de 54% à 50% entre 2017 et 2018. Les différentes modifications fiscales ont généré de l'attentisme parmi les investisseurs. Même tendance du côté des réservations annuelles qui ont reculé de 1,9% pour atteindre 128.000. Les ventes en bloc réalisées auprès des organismes HLM sont particulièrement touchées et les ventes de résidences services se sont repliées de 1%.En revanche les prix moyens des logements collectifs progressent de 3%, à 4.274 euros par mètre carré sur la France entière. Les disparités persistent entre les régions pour lesquelles le prix atteint 3.881 euros par mètre carré et l'Ile-de-France à 5.019 euros.Sur un secteur de l'immobilier tertiaire qui se porte bien, Covivio (ex-Foncière de Régions), Foncière Inea, Gecina, Icade, Société Foncière Lyonnaise, et Unibail-Rodamco-Westfieldd ont présenté de bons résultats sur l'année 2018. Toutefois ces foncières doivent affronter un ensemble de défis. Face au risque d'obsolescence, certains actifs nécessitent des investissements, et des foncières comme Gecina et Icade, ont procédé à des arbitrages. Ces importantes cessions vont réduire leurs revenus locatifs et Gecina a déjà prévu un ralentissement de sa performance en 2019. Autre challenge : le fléchissement de la promotion immobilière. Après trois années de forte hausse, le marché résidentiel ralentit. Et la situation ne devrait pas s'améliorer cette année car, en prévision des élections municipales de 2020, les maires délivrent moins de permis de construire.