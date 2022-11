Analyse sectorielle Immobilier : des ventes en chute libre

Les ventes aux particuliers comme aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels sont en recul. L'année 2022 pourrait être pire que 2020, marquée par l'épidémie de Covid. En revanche l'immobilier haut de gamme se porte bien et à Londres, Paris ou Madrid, les acheteurs étrangers tirent les prix à la hausse.Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.Face à cela les prix sont toujours en hausse : les prix de vente des logements collectifs neufs ont augmenté de 5,9 % sur la France entière au troisième trimestre 2022. L'Ile-de-France fait exception, avec un fléchissement de 0,9 %.L'immobilier haut de gamme constitue une valeur refuge. Le renchérissement du coût du crédit n'impacte pas la clientèle haut de gamme. Par ailleurs, on constate en France un retour des acheteurs étrangers. Les suisses, allemands, scandinaves, sont particulièrement actifs et, depuis cet été, les Américains bénéficient de l'appréciation du dollar par rapport à l'euro.Plusieurs réseaux spécialisés affichent une activité en forte hausse sur les neuf premiers mois de 2022, alors que 2021 avait déjà été une année record. Daniel Féau a ainsi enregistré un bond de 20% de son volume de ventes. Quant à Sotheby's International Realty France – Monaco, il a généré au troisième trimestre un volume d'activité qu'il n'avait pas connu depuis 20 ans en France !