Analyse sectorielle Jeux video

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché français du jeu vidéo se porte très bien. Après une année 2017 exceptionnelle, avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros et une croissance de 18%, 2018 devrait encore être une bonne année d'après le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL). La sortie des consoles Nintendo Switch et Xbox One X de Microsoft en 2017 a été déterminante pour la bonne santé du marché. Les jeux et accessoires ont aussi pris le relais de la croissance des ventes. Le SELL estime que, même si les supports se sont multipliés, la console constitue le "moteur du système", en générant 56% de la valeur du marché. Plus globalement le marché du jeu sur consoles se porte très bien, au regard des performances de Sony et Nintendo au deuxième trimestre 2018. Pour Sony, le jeu vidéo représente la première source d'activité et de bénéfice opérationnel pour un groupe présent à la fois dans la musique, le cinéma, l'électronique et les smartphones. Quant à la Nintendo Switch, elle attire un public qui a tendance à acheter beaucoup de jeux, ce qui a permis à Nintendo d'enregistrer des ventes de jeux vidéo en plein essor.Le succès phénoménal du jeu " Fortnite " oblige les éditeurs à se réinventer. En un peu plus d'un an, ce jeu, développé par l'américain Epic Game (valorisé à 15 milliards de dollars) sur le mode " Battle Royale " (cent joueurs s'affrontent pour un seul gagnant), aurait généré 1,2 milliard de dollars de recettes. Son succès tient essentiellement à deux facteurs : sa disponibilité sur consoles, comme sur PC et smartphones. Plus de la moitié des joueurs aurait également acheté des accessoires virtuels sur sa boutique en ligne pour personnaliser leurs avatars. Ses concurrents, Activision Blizzard et Electronic Arts, ont réagi. Ainsi le dernier " Call Of Duty: Black Ops 4 " d'Activision Blizzard introduit pour la première fois un mode baptisé " Blackout ", proche des règles du Battle Royale. Quant au jeu " Battlefield V " d'Electronic Arts, le mode Battle Royale devrait arriver en mars 2019 afin de soutenir les ventes.