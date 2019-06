Analyse sectorielle / Jeux video Epic Games et Google chamboulent le marché

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché français des jeux vidéo a enregistré une croissance de 15% en valeur en 2018, après avoir progressé de 18% en 2017. Le marché atteint ainsi 4,9 milliards d'euros selon le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs).Les consoles, qui pèsent plus de la moitié à 2,7 milliards, restent le moteur du marché. Avec une progression 15%, leurs ventes affichent une belle résistance face à la concurrence des jeux sur mobiles. Ces derniers gagnent toujours plus de terrain (+22%) et représentent des ventes de 946 millions d'euros.Plus largement, fortement concurrencés par Fortnite et anticipant un recul de leur activité, les grands éditeurs ont prévu des réductions d'effectifs. C'est le cas d'Activision Blizzard et Electronic Arts qui, à quelques semaines d'intervalles, ont annoncé la suppression de centaines d'emplois. Ils doivent tous affronter des chiffres d'affaires en deçà de leurs attentes. Face au succès du titre Fortnite, ces acteurs ont bien du mal à résister. Toutes plates-formes confondues, le jeu d'Epic Games comptabilise 200 millions de joueurs et aurait généré 2,4 milliards de dollars de revenus l'an passé.L'arrivée de Google dans le jeu vidéo met le marché en effervescence. Le moteur de recherche veut s'implanter dans le jeu à très gros budget sur consoles et PC grâce à Stadia. Sa plateforme permet de jouer en streaming sur n'importe quel écran connecté. Certains analystes prévoient que la valeur du marché physique pourrait par conséquent tomber à 8 milliards de dollars en 2025, contre 18 milliards en 2018. En contrepartie le marché des services d'abonnements pourrait, lui, être multiplié par dix et représenter 19,5 milliards de dollars en 2025. Réagissant à cette annonce, Sony (PlayStation) et Microsoft (Xbox), pourtant rivaux sur le marché des consoles, ont annoncé un partenariat stratégique portant sur leurs services respectifs de jeux et contenus en streaming.