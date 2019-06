Analyse sectorielle / Luxe Un secteur qui n'en finit plus de tutoyer les sommets

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sur le premier trimestre 2019 les grands acteurs du luxe ont enregistré d'excellentes performances, portées par la demande chinoise. Ainsi la croissance d'Hermès a accéléré, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,6% à taux de change constant, à 1,6 milliard d'euros (+16% en publié). Quant à Kering, sur la même période, son chiffre d'affaires trimestriel est ressorti à 3,79 milliards d'euros, en croissance organique de 17,5%. Même constat pour le leader mondial, LVMH, qui a commencé l'année par des ventes de 12,5 milliards d'euros au premier trimestre (+11%, après +9% en fin d'année 2018), portées en particulier par sa marque Louis Vuitton.Sur l'ensemble de l'année 2018 des performances historiques ont mêmes été atteintes. Délestés de l'équipementier sportif Puma, les résultats de Kering ont bénéficié du succès de Gucci auprès des Millennials (consommateurs âgés de 23 à 38 ans). Quant à Hermès, il a poursuivi sa croissance en Asie, notamment en Chine et dans les pays d'Asie du sud. Enfin, LVMH a enregistré un bond de son bénéfice net de 18%.Les spécialistes du secteur sont très confiants en constatant la très forte demande de la clientèle chinoise. Morgan Stanley estime que le marché chinois, qui a procuré à l'industrie du luxe 60% de sa croissance sur les quinze dernières années, devrait augmenter ses dépenses de 90% d'ici à 2025. Même optimisme du côté du cabinet de conseil Bain & Company. Parmi les facteurs de croissance se trouvent l'expansion rapide de la classe moyenne, qui devrait représenter les deux tiers des ménages chinois d'ici 2027 et la demande toujours soutenue des Millennials, particulièrement sensibles aux tendances innovantes telles que la convergence de la mode et du sport.Une étude du Boston Consulting Group estime que, d'ici à 2024, les consommateurs chinois représenteront 40% des clients du luxe. Leur contribution à la croissance de ce marché est estimée à 70% pour les cinq prochaines années.