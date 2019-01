Analyse sectorielle Luxe et cosmétiques

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les résultats des acteurs du luxe ont bénéficié d'une demande mondiale dynamique sur les neuf premiers mois de l'année 2018. Le leader mondial, LVMH, a enregistré un bond de 10% de son chiffre d'affaires, à 33,13 milliards d'euros. Le pôle Mode et maroquinerie, le plus important et le plus rentable, se porte particulièrement bien. Sur neuf mois, les ventes d'Hermès, à 4,32 milliards d'euros, ont également affiché une belle progression (+10,6%) à données comparables. Quant à Kering, son chiffre d'affaires a atteint 3,402 milliards d'euros (+27,5% à données comparables) au troisième trimestre, dépassant ainsi les attentes des analystes. Néanmoins les marchés s'inquiètent d'une fragilisation de la demande chinoise dans un contexte de guerre commerciale avec les Etats-Unis, de recul de la Bourse de Shanghai et de baisse du yuan. Or cette demande constitue 32% du marché, et contribue à hauteur de 70% à sa croissance. Les performances de Richemont, qui a pâti d'une activité très décevante en Asie, soulignent cette nouvelle donne.Les partenariats entre les géants du luxe et les acteurs du digital se multiplient, les premiers cherchant à s'adapter aux évolutions du comportement des consommateurs, notamment en Chine. Le cabinet Bain & Co prévoit que les achats en ligne, qui représentent aujourd'hui 9% du marché mondial du luxe, représenteront 25 % d'ici à 2025. Ynap, la plate-forme de commerce en ligne de Richemont, va lancer deux applications mobiles avec Alibaba pour cibler la jeune clientèle locale en Chine. Il y a quelques mois, le groupe avait annoncé le rachat de Watchfinder, un site d'achat et de revente de montres de luxe d'occasion. Il avait auparavant pris le contrôle de la plate-forme Yoox Net-a-Porter. Chanel, est, lui, entré au capital du britannique Farfetch, une plate-forme de vente de produits de luxe. Quant à LVMH, il a pris une participation dans Lyst, un moteur de recherche dédié à la mode, après avoir ouvert la plate-forme internet 24 Sèvres.