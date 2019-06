Analyse sectorielle / Matériaux de construction Les cimentiers chinois bouleversent les codes du secteur mondial

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après une bonne année 2017 (+4,5% de consommation), le secteur du ciment se porte bien selon le SFIC (Syndicat Français de L'Industrie Cimentière) et malgré le recul du marché du résidentiel neuf. Les bonnes performances du second semestre devaient compenser la faible hausse de consommation (+0,2%) du premier, pour une demande finale en progression de 2,5% à 18,6 millions de tonnes. Ce sont les segments des travaux publics et de l'immobilier tertiaire qui ont porté le marché.Sur le plan mondial le contexte est également porteur, permettant au groupe Lafarge-Holcim de fortement se redresser. Son bénéfice net a atteint 1,5 milliard de francs suisses (1,3 milliard d'euros) en 2018. En 2017 il avait affiché une perte nette de 1,7 milliard de francs suisses.En revanche la croissance française a été limitée à 1,8% en 2018 pour la consommation de granulats, pour atteindre 343 millions de tonnes. L'Union nationale des industries de carrières et de matériaux de construction (Unicem) tablait pourtant sur près du double (3%). Quant au béton prêt à l'emploi (BPE), sa production a augmenté de 3% cette année, à 39,8 millions de m3, contre une hausse espérée de 3,5%. Ces secteurs ont pâti des intempéries et des grèves dans le secteur ferroviaire en début d'année.Les cimentiers chinois bouleversent les codes du secteur mondial. Ils bénéficient de faibles coûts de production et d'excellentes performances, gages d'une expansion à l'international. Jusqu'à présent, la Chine consommait près de 60% du ciment mondial et les surcapacités tiraient ses prix vers le bas. Or le gouvernement chinois, cherchant à réduire la pollution, a fermé certaines cimenteries, provoquant ainsi une augmentation des prix. En conséquence certains analystes considèrent que la chine est l'un des marchés les plus rentables. En 2018, les prix ont augmenté de 22%. Trois groupes dominent le marché : le géant Anhui Conch, Huaxin et CRC. Pour consolider leur puissance ils mènent des acquisitions notamment auprès de LafargeHolcim et HeidelbergCement.