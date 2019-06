Analyse sectorielle / Pharmacie Un secteur toujours marqué par les fusions acquisitions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En 2018, les opérations de fusions et acquisitions dans le secteur ont avoisiné les 200 milliards de dollars, soit une hausse sensible par rapport à 2017. Et 2019 commence fort avec la reprise par Bristol-Myers Squibb (BMS) de la biotech Celgene, spécialiste de l'oncologie, pour 74 milliards de dollars. Ensemble, ils donnent naissance à un géant pesant 33,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires, numéro un mondial en oncologie (62 % de son chiffre d'affaires) et dans les maladies cardio-vasculaires.Les acquisitions se multiplient dans la biotechnologie face au besoin des " Big Pharma " de renouveler leurs produits. Plus de 71% des médicaments en développement clinique l'an passé sont issus de biotechs, selon le syndicat professionnel américain, BIO. Le japonais Takeda a ainsi acquis l'irlandais Shire, pour 81,7 milliards de dollars. De son côté, Eli Lilly sa racheté la biotech Loxo Oncology pour 8 milliards de dollars, juste après que GSK a mis la main sur une autre biotech américaine, Tesaro.Les grands groupes pharmaceutiques s'intéressent de plus en plus aux pays en développement même si ce sont des marchés plus difficiles d'accès et moins rentables que ceux des pays développés. Représentant une population de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès aux médicaments, ils permettent aux entreprises de renforcer leur image de marque tout en misant sur l'avenir car le niveau de vie de ces pays pourrait s'accroître. D'après le classement 2018 de l'ONG Access to Medecine Foundation, le britannique GSK s'engage le plus. Avec 86 projets en développement, il dispose de l'un des plus importants pipelines de produits répondant à des besoins spécifiques des pays pauvres. Il est suivi par le suisse Novartis, qui passe devant l'américain Johnson & Johnson. Le français Sanofi recule, lui, de la sixième à la septième position après une forte remontée du japonais Takeda.