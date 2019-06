Analyse sectorielle / Semi-conducteurs Le marché devrait décroître en 2019 après trois années consécutives de hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché mondial des semi-conducteurs continue à bénéficier d'une bonne croissance. Après un bond de 21,6% en 2017, il a progressé de 13,7% en 2018 selon le WSTS, le cabinet de statistiques du secteur. Plus de 1.000 milliards de puces électroniques ont été commercialisées dans le monde en 2018 pour un chiffre d'affaires record de 468,8 milliards de dollars. Les dix premiers fabricants mondiaux de semi-conducteurs, Samsung Electronics en tête, ont représenté 62% des revenus du marché (+ 7 points en deux ans).Les puces mémoires constituent toujours le principal moteur du marché, avec un accroissement des ventes de ce segment de 27,4% à 158 milliards de dollars. Toutefois c'est inférieur aux prévisions suite à un retournement plus rapide que prévu au second semestre 2018 et à un effondrement des prix.Sans les mémoires, le marché a progressé de 8% en 2018, contre 10% en 2017. Certains segments, comme les circuits analogiques, affichent des croissances plus fortes.Les perspectives pour 2019 ne sont pas bonnes. Après trois années consécutives de hausse, le marché devrait décroître cette année. Le cabinet IDC prévoit que les ventes mondiales de puces électroniques plafonneront à 440 milliards de dollars, soit une baisse de 6% par rapport à 2018. Cette tendance provient de la faiblesse de la demande, particulièrement en Chine, et de l'écoulement d'excédents de stocks sur certains des principaux segments, dont l'automobile, la téléphonie mobile et les infrastructures cloud. Les revenus issus des semi-conducteurs devraient atteindre leur plus bas niveau à la fin du troisième trimestre 2019. La demande devrait ensuite repartir à la hausse et le marché devrait croître à un rythme annuel moyen de 2% dès 2020, pour atteindre les 524 milliards de dollars à horizon 2023 grâce à un ensemble de technologies naissantes (intelligence artificielle, réalité virtuelle, internet des objets, notamment) très prometteuses.