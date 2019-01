Analyse sectorielle Services aux collectivités

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le marché de la gestion de l'eau et des déchets bénéficie d'un bon dynamisme. Avec l'arrivée à échéance de certains contrats depuis 2015, des collectivités revoient leur gestion. Durant le premier semestre 2018, Suez, un des leaders mondiaux du secteur, a pu engranger de nouveaux contrats en France. Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe a affiché une croissance de 13% de son chiffre d'affaires à 12,7 milliards d'euros, portée par le dynamisme de l'activité recyclage. Veolia Environnement a, lui, réduit sa dépendance envers les marchés municipaux au profit de l'industrie. Au troisième trimestre, le numéro un mondial de l'eau et des déchets a réalisé son meilleur trimestre depuis 2014.Les utilities européens subissent une double menace, qui vient à la fois des Gafa et des acteurs chinois. L'observatoire mondial des marchés de l'énergie, publié récemment par Cap Gemini, souligne que les géants comme Google et Apple sont devenus de grands producteurs et consommateurs d'énergies vertes, pour leurs propres besoins ou via des corporate PPA (power purchase agreements, ou contrats de longue durée de gré à gré). Quant à la Chine, elle a réalisé ces dernières années de nombreuses prises de participations dans des acteurs européens, notamment en Italie, à Malte, en Grèce, au Royaume-Uni, au Portugal et plus récemment au Luxembourg. La Chine pourrait même exporter la production de ses capacités renouvelables vers l'Europe.