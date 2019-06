Analyse sectorielle / Services aux collectivités Les géants français de nouveau rentables

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le redressement des géants français de l'eau, Suez et Veolia, s'est confirmé sur l'ensemble de l'année 2018. Après des années de pression sur leurs marges, les efforts sur l'exploitation ont été efficaces. Ils ont tous deux cherché à réduire la part des activités de distribution d'eau des particuliers, à faibles marges et très consommatrices de fonds propres, pour intervenir dans des secteurs plus rentables, comme le traitement des eaux industrielles ou celui des déchets.A fin 2018, le chiffre d'affaires de Veolia a progressé de 4,7% à périmètre et taux de change constant (à 25,9 milliards d'euros) et le bénéfice net courant a bondi de 14,7%. Pour 2019, le groupe mise sur une poursuite de la croissance et sur des économies de coûts d'au moins 220 millions d'euros. Suez est, non seulement, parvenu à améliorer ses comptes mais aussi à afficher des résultats supérieurs aux attentes : à fin 2018 son chiffre d'affaires est en hausse de 3,6% à 17,33 milliards et son profit net de 13,4%. Il prévoit un profit d'exploitation et un chiffre d'affaires en hausse pour 2019.La valeur boursière des grands utilities européens a fondu sur les dix dernières années. La capitalisation d'Engie (ex-GDF Suez) est tombée autour de 34 milliards après un plus haut de 98 milliards en 2008. Quant à EDF, sa valorisation avoisine les 40 milliards d'euros, contre un point haut à 155 milliards en 2007. Plusieurs facteurs pénalisent les valorisations : d'abord l'intervention des pouvoirs publics, qui n'est pas un gage de stabilité pour les investisseurs car les politiques peuvent varier. De plus, les décisions gouvernementales sont différentes d'un pays à l'autre : si la Pologne subventionne ses centrales à charbon, l'Allemagne au contraire va accompagner à hauteur de 40 milliards d'euros les collectivités et les acteurs pour une sortie progressive du charbon d'ici à 2038. Toutefois les énergéticiens positionnés sur les énergies renouvelables s'en tirent bien. C'est le cas de l'espagnol Iberdrola ou de l'italien Enel.