Analyse sectorielle Transport aérien

Les compagnies aériennes ont dû affronter un pétrole cher, alors que le carburant représente en moyenne 24,2% de leurs coûts. A cela s'ajoute, pour les compagnies britanniques, l'impact négatif de la baisse de la livre sterling consécutive au vote favorable au Brexit. Des grèves de pilotes, qui ont impacté Ryanair et Air-France, complètent ces difficultés. De façon générale la pénurie de pilotes provoque une augmentation des salaires. Les acteurs les plus fragiles disparaissent : la compagnie belge VLM et la suisse Skywork Airlines ont annoncé leur liquidation pendant l'été 2018, suivies par la filiale allemande de Small Planet Group et la compagnie danoise Primera Air. Certains acteurs se sont engagés dans une course à la taille pour affronter un environnement chahuté. Une fusion pourrait intervenir entre Emirates et Etihad (compagnie d'Abou Dhabi), en grande difficulté. Quant à l'islandaise Icelandair, elle devrait reprendre sa compatriote low-cost WOW air, tandis qu'International Airlines Group (née de la fusion entre British Airways et l'espagnole Iberia) souhaite acquérir la compagnie low-cost Norwegian Air Shuttle.Les perspectives sont mitigées pour le transport aérien mondial. L'association des compagnies aériennes internationales (Iata) prévoit que le nombre de passagers devrait être multiplié par deux pour atteindre 8,2 milliards de voyageurs en 2037, après avoir déjà doublé sur les vingt dernières années. Néanmoins, le classement des principaux marchés va être complètement modifié : dès 2025, la Chine sera devenue le premier marché aérien mondial, avec 1,6 milliard de passagers en 2037, soit un milliard de plus qu'aujourd'hui. Ce marché devancera ainsi le numéro un actuel, les Etats-Unis. L'Inde et l'Indonésie, respectivement en septième et dixième positions deviendront les troisième et quatrième marchés. Le continent européen suscite le plus d'inquiétudes car le Brexit devrait avoir des conséquences négatives sur le trafic entre le Royaume-Uni et ses principaux partenaires européens.