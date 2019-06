Analyse sectorielle / Transport aérien La progression du trafic profite aux compagnies low-cost

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En 2018 le trafic aérien mondial a progressé de 6,1% par rapport à 2017, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) pour atteindre 4,3 milliards de passagers. Comme en 2017, les compagnies low-cost ont continué à conquérir des parts de marchés. Elles ont capté 36% du trafic des passagers en Europe, où elles réalisent leur meilleure performance, devant l'Amérique latine (35%), l'Amérique du nord (30%) et l'Asie-Pacifique (29%).L'ensemble des compagnies a souffert d'un renchérissement des coûts du pétrole en 2018, ce qui a pesé sur la rentabilité.Pour le secteur aérien français s'ajoutent davantage de taxes et une lourde réglementation, ce qui engendre une perte de compétitivité par rapport à la moyenne européenne selon l'Association du transport aérien international (IATA). La France ne cesse de perdre des parts de marché : elle est passée du cinquième au huitième rang mondial en termes de revenu par passager kilomètre. Pourtant le contexte est favorable : le nombre de passagers pourrait passer selon l'IATA de 89 millions en 2017 à une fourchette haute de 142 millions de passagers en 2037, soit une contribution au PIB qui passerait sur cette période de 100 milliards d'euros à 159 milliards d'euros au maximum.L'IATA prévoit que le secteur aérien mondial connaitra une embellie en 2019, notamment grâce au recul du prix du baril de pétrole, qui devrait se stabiliser autour de 65 dollars (contre un prix moyen de 73 dollars en 2018). Les bénéfices nets des compagnies aériennes internationales devraient donc augmenter de 9,9%, à 35,5 milliards de dollars en 2019.Le transport aérien bénéficie de la croissance continue du trafic mondial dans toutes les régions du monde. 4,59 milliards de passagers transportés sont prévus en 2019, soit 250 millions de plus qu'en 2018. L'IATA prévoit un doublement du trafic aérien mondial d'ici 2037.En revanche les compagnies subissent des baisses continues de tarifs, avec un tarif moyen en recul de plus de 50% depuis 20 ans.