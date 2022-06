AnalyseLa réponse robuste de la Corée du Sud à la Corée du Nord semble aider la poussée militaire du Japon.

Cette semaine, la Corée du Sud et les États-Unis ont tiré des missiles et organisé une démonstration conjointe de force aérienne en réponse à un barrage de missiles balistiques à courte portée lancé par la Corée du Nord dimanche.

C'était la deuxième fois que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol prenait des mesures aussi directes depuis son entrée en fonction en mai. Il s'est engagé à répondre plus fermement si le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un ignore les avertissements concernant les provocations militaires et les propositions de dialogue.

"L'escalade de la tension sur la péninsule coréenne, les actions de la Corée du Nord et notre réponse à cela, comme nous l'avons vu, doit être quelque chose qui met un sourire sur le visage du Japon", a déclaré Kim Dong-yub de l'Université Kyungnam à Séoul.

Les signes que la Corée du Nord se prépare à un autre essai nucléaire et la reprise des exercices militaires conjoints Corée du Sud-États-Unis aident le Japon à justifier sa volonté de devenir un État militaire normal, a déclaré Kim, un ancien officier de la marine sud-coréenne.

Depuis des décennies, le Japon s'en tient à une politique consistant à maintenir les dépenses de défense à moins de 1 % du produit intérieur brut, ce qui permet de contrer les inquiétudes quant à une éventuelle renaissance du militarisme qui a conduit le pays à la Seconde Guerre mondiale.

Toutefois, lors de la visite du président américain Joe Biden à Tokyo le mois dernier, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a souligné que Tokyo était prêt à adopter une position de défense plus robuste, ce que Washington accueille favorablement depuis longtemps pour contrer une Chine de plus en plus affirmée et militairement capable.

Le Japon a déclaré cette semaine qu'il souhaitait augmenter radicalement les dépenses de défense "dans les cinq prochaines années".

"La réponse plus ferme du gouvernement Yoon aux provocations nord-coréennes trouvera un soutien au Japon, non seulement comme un effort pour dissuader le régime Kim, mais aussi comme un élément de la défense d'un ordre régional déjà mis à mal par la Chine", a déclaré Leif-Eric Easley, professeur d'études internationales à l'université Ewha de Séoul.

Dans une mise à jour de la stratégie de sécurité nationale du Japon prévue pour la fin de l'année, l'administration de Kishida devrait engager le Japon à acquérir des missiles et d'autres équipements lui permettant de frapper les bases ennemies, une capacité qui, selon les critiques, place le Japon au-delà des limites d'une constitution pacifiste qui lui interdit de faire la guerre.

LA CERISE SUR LE GÂTEAU

Le changement de position de Séoul intervient alors que le Japon et la Corée du Sud cherchent à rétablir des relations qui ont été entravées par des différends découlant du passé de la guerre et de la colonisation de la péninsule coréenne par le Japon.

Yoon a déclaré qu'il espérait rencontrer Kishida prochainement, et travailler avec lui pour améliorer les liens.

Corey Wallace, expert en politique et sécurité japonaises à l'université de Kanagawa, a déclaré que si le Japon gagne le soutien de l'opinion publique grâce à sa politique de défense renforcée, de meilleures relations avec Séoul étaient un bonus.

"La situation en Ukraine a galvanisé le soutien de l'opinion publique aux dépenses de défense d'une manière que la menace de la Chine n'a jamais fait. Tokyo voit une fenêtre d'opportunité pour pousser sur une porte qui était quelque peu fermée auparavant", a déclaré Wallace.

"L'amélioration des relations avec Séoul est une cerise sur le gâteau".

Environ 72 % des Japonais sont favorables à une défense militaire plus forte, selon un sondage réalisé auprès de 1 060 personnes par Nippon Television Network et Yomiuri Newspaper le 5 juin, et plus de la moitié souhaitent que le Japon augmente ses dépenses de défense. Selon d'autres sondages récents, la plupart des gens s'attendent également à de meilleures relations avec la Corée du Sud sous le règne de Yoon.

Un dispositif de défense combiné plus fort entre la Corée du Sud et les États-Unis vis-à-vis de la Corée du Nord aidera également le Japon à se concentrer davantage sur le contrôle de la Chine, selon les experts.

"En théorie, le Japon pourrait alors consacrer une plus grande partie de ses ressources militaires et de ses nouvelles dépenses au renforcement de sa présence militaire dans son domaine maritime du sud-ouest afin de tenir en échec la Chine", a déclaré M. Wallace.

"Cependant, donner au Japon ce niveau de confort nécessiterait des années de relations positives entre Séoul et Tokyo."