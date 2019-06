Analyses sectorielles / Equipementiers télécoms Les ventes des smartphones ont reculé pour la première fois en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les ventes de smartphones ont reculé pour la première fois sur l'année 2018. 1,4 milliard de smartphones ont été commercialisés dans le monde, soit un recul de 3% en un an selon les données de l'institut GFK. La Chine, qui pèse 27% de la demande mondiale, a souffert d'une diminution de 19% de ses ventes en volumes l'an dernier.Le marché mondial poursuit sa progression en valeur car le prix moyen unitaire des smartphones ne cesse d'augmenter et le marché monte en gamme. La progression mondiale en valeur est donc de 5%, le marché s'établissant à 522 milliards de dollars. Un smartphone sur dix se vend à plus de 800 dollars dans le monde, d'après GfK, et les modèles intermédiaires, entre 150 et 400 dollars pièce, représentent 46% des appareils.Selon les chiffres de Counterpoint Research et IDC, les cinq plus gros fabricants se sont renforcés et représentent désormais 69% des smartphones vendus, contre 63% en 2017. Le sud-coréen Samsung, en dépit d'une année décevante, reste très loin devant ses concurrents avec 291,3 millions de smartphones en 2018.Le groupe chinois Huawei est particulièrement mis à mal par la guerre commerciale opposant les Etats-Unis et la Chine. Les États-Unis accusent, en effet, le fabricant chinois d'espionnage. Google a annoncé suspendre ses relations commerciales avec ce groupe, dont les futurs appareils ne pourront plus utiliser Android et les services de Google (Google Play, Google Maps, Youtube, Google Search…). Il a été suivi par plusieurs fournisseurs américains. : Intel, Qualcomm, Broadcom , Facebook... Ces décisions compliquent sérieusement les plans du géant chinois de 180.000 employés, qui réalise 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le groupe, qui vise la position de leader mondial de la 5G et de premier fabricant mondial de smartphones, va devoir trouver une parade et développer par exemple son propre système d'exploitation.