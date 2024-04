Tout au long de sa visite de quatre jours à Guangzhou et à Pékin, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a lancé un avertissement sévère aux dirigeants économiques chinois : leur surinvestissement dans les capacités de production de biens énergétiques propres est inacceptable.

Elle y est parvenue tout en semblant charmer ses hôtes chinois la semaine dernière, mais le plus dur reste à faire : décider si elle conseillera au président américain Joe Biden d'augmenter les droits de douane américains sur les véhicules électriques chinois, les panneaux solaires et d'autres produits liés aux énergies propres, afin de protéger les producteurs et les travailleurs américains.

L'autre option consiste à faire pression pour que le nouveau dialogue entre les États-Unis et la Chine sur la question débouche sur d'autres solutions.

Mme Yellen et son principal homologue, le vice-premier ministre He Lifeng, ont entamé les discussions sur la "croissance équilibrée", notamment sur la capacité industrielle et la faiblesse de la demande chinoise et mondiale, samedi à Guangzhou, le centre industriel du sud du pays.

Lors de ce qui pourrait être son dernier voyage en Chine en tant que chef du Trésor, elle a constaté que son principal reproche était qu'une vague massive d'exportations de véhicules électriques et de panneaux solaires bon marché, alimentée par des capacités de production soutenues par l'État qui dépassent de loin la demande intérieure, menaçait les concurrents dans le monde entier.

Les experts du commerce avec la Chine estiment que le nouveau dialogue pourrait devoir se dérouler parallèlement à une nouvelle action commerciale de l'administration Biden, telle qu'une nouvelle enquête tarifaire au titre de la "section 301" ou une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce.

L'ancien président Donald Trump a utilisé la section 301 de la loi sur le commerce de 1974, qui couvre les pratiques commerciales déloyales, pour imposer des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises en 2018. L'administration Biden est sur le point d'achever un long examen visant à déterminer s'il convient de renouveler ces droits de douane.

"Ce dialogue n'est pas censé être une négociation, et je ne m'attends donc pas à ce que les États-Unis restent les bras croisés", a déclaré Scott Kennedy, spécialiste de l'économie chinoise au Centre d'études stratégiques et internationales (Center for Strategic and International Studies) de Washington. "Washington continuera à accumuler des preuves afin d'être prêt à agir.

LA STAR DES MÉDIAS SOCIAUX

Lors de son séjour en Chine, Mme Yellen s'est attiré les louanges de responsables chinois, d'universitaires et d'utilisateurs de médias sociaux. Elle a publiquement goûté à la cuisine et à la culture chinoises, sirotant une bière fabriquée avec du houblon américain dans une microbrasserie de Pékin et montrant son habileté à manier les baguettes dans un restaurant cantonais de Guangzhou, la plaque tournante des exportations dans le sud du pays.

Le premier ministre chinois Li Qiang a pris note de l'attention portée par les médias sociaux et a déclaré à Mme Yellen : "Les "net-citoyens" chinois ont suivi votre voyage depuis le moment où vous avez atterri à Guangzhou, ce qui montre qu'ils attendent beaucoup des résultats de votre visite".

Les deux hommes se sont entretenus pendant près de trois fois les 30 minutes prévues pour leur rencontre bilatérale de dimanche.

Contrairement à son premier voyage en Chine en juillet 2023, Mme Yellen a pris le temps de rencontrer ses hôtes et de visiter des sites culturels, notamment la Cité interdite de Pékin lors d'une visite privée après les heures de bureau.

Mme Yellen et M. He ont échangé des cadeaux lors d'une croisière sur la rivière des Perles, à Guangzhou, centre d'exportation du sud du pays. Elle a reçu un plat en céramique avec sa photo officielle et lui a offert une peinture signée représentant des cerisiers en fleurs au Tidal Basin de Washington, a indiqué un participant.

"Elle jouit d'un niveau de crédibilité particulièrement élevé au sein du gouvernement chinois", a déclaré Sean Stein, président de la Chambre de commerce américaine en Chine, à propos de Mme Yellen. "Elle se concentre sur l'économie et parle des choses de manière dépassionnée.

QUEL PROBLÈME ?

Si la bonne volonté de Mme Yellen a ouvert des portes, les médias d'État et les responsables chinois ne sont pas d'accord avec son affirmation principale selon laquelle la capacité de production d'énergie verte de la Chine dépasse de loin la demande locale et inonde les marchés mondiaux d'exportations bon marché provenant d'entreprises déficitaires.

Le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, a déclaré lundi que ces affirmations étaient sans fondement et que le succès des fabricants chinois de véhicules électriques était dû à l'innovation et non aux subventions.

Un conseiller du gouvernement chinois a déclaré à Reuters que la surcapacité industrielle était un sujet de discussion avec les responsables américains, "mais pas quelque chose qui peut être résolu".

"Il n'y aura pas de commerce mondial s'il n'y a pas de surcapacités, et les affirmations relatives à la production excédentaire dans les secteurs des nouvelles énergies sont "scandaleuses", a déclaré le conseiller sous couvert d'anonymat.

Néanmoins, le voyage de Mme Yellen et les relations croissantes qu'elle entretient avec les autorités chinoises lui confèrent une "voix élevée" dans le débat sur les tarifs douaniers de M. Biden, a déclaré Wendy Cutler, une ancienne négociatrice commerciale américaine qui dirige l'Institut de politique de la Société asiatique.

Toutefois, Mme Cutler a déclaré qu'il serait difficile pour Mme Yellen de plaider en faveur d'un dialogue plus long au cours d'une année d'élections présidentielles américaines très disputées, alors que le sentiment anti-chinois s'accroît aux États-Unis.