Après avoir accédé au pouvoir en adoptant une politique sans compromis et parfois combative, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol devra peut-être repenser son style s'il espère protéger son héritage et son parti après une cuisante défaite électorale.

M. Yoon, qui a été élu en 2022 pour un mandat unique de cinq ans, fait face à des critiques croissantes, y compris de la part de certains membres de son propre parti, pour avoir adopté une position intransigeante sur un certain nombre de questions brûlantes et de scandales avant les élections de mercredi, qui ont vu le bloc d'opposition dirigé par le Parti démocratique (PD) conserver son contrôle à l'Assemblée nationale.

Ses détracteurs ont accusé M. Yoon de ne pas avoir su tirer parti de la popularité initiale de son Parti du pouvoir du peuple (PPP), favorisée par son chef Han Dong-hoon, en rejetant à plusieurs reprises ses conseils sur plusieurs questions, notamment les accusations de corruption portées à l'encontre de la première dame.

Depuis le début de son mandat, le président a également refusé de rencontrer le chef du DP, Lee Jae-myung, qui a perdu de peu face à Yoon lors de l'élection présidentielle la plus serrée de tous les temps et qui fait l'objet d'accusations criminelles de corruption.

Le président a également adopté une ligne dure à l'égard des manifestations et des grèves, et a été accusé par les défenseurs des droits de l'homme d'utiliser le système judiciaire contre ses détracteurs.

Le message du public est clair et net : "Président Yoon, vous devez changer", a déclaré Rhee Jong-hoon, un analyste politique de tendance conservatrice. "Vous devez parler à l'autre partie, rencontrer le chef de l'opposition et adopter des projets de loi en coordination avec l'opposition si nécessaire.

Lee Jun-han, professeur de sciences politiques à l'université nationale d'Incheon, a également exhorté M. Yoon à devenir plus indulgent, mais les deux analystes ont déclaré qu'il pourrait avoir du mal à changer.

"L'espoir des médias et des électeurs est peut-être que le président prenne en compte les résultats des élections et modifie la façon dont l'administration de l'État est conduite à l'avenir", a déclaré M. Lee. "Le style de leadership du président n'est pas de nature à faciliter ce genre de choses.

Ancien procureur sans expérience politique, M. Yoon a été surnommé le "coq de combat" pour sa ténacité en tant qu'avocat et a été courtisé par le bloc conservateur après avoir montré sa nature intransigeante en déposant des accusations de corruption contre un collaborateur clé du président sortant Moon Jae-in - l'homme qui l'avait embauché.

M. Yoon a déclaré qu'il accepterait "humblement" les résultats du vote de mercredi, qu'il s'efforcerait d'améliorer l'économie et de réformer son administration, et que plusieurs de ses principaux collaborateurs, le premier ministre et le chef du parti, M. Han, proposeraient de démissionner.

Au lendemain du vote, son bureau a déclaré que le président communiquerait davantage avec l'opposition.

"J'aurais aimé que les choses soient gérées de manière plus préventive", a déclaré un représentant du gouvernement. "Les réponses ont parfois été lentes, ce qui a aggravé les problèmes, et cela a apparemment influencé les gens contre nous.

Un autre fonctionnaire a admis que les résultats étaient pires que prévu et qu'ils allaient compliquer les dernières années de l'administration de Yoon. Les deux fonctionnaires ont refusé d'être nommés en raison du caractère sensible de l'affaire.

Quelques semaines auparavant, M. Yoon progressait dans les sondages d'opinion, en grande partie grâce à son plan de réforme médicale et aux querelles intestines de l'opposition au sujet des nominations.

Toutefois, à quelques jours du scrutin, alors que les enquêtes annonçaient de plus en plus une large victoire de l'opposition, certains membres du PPP, dont un candidat se présentant dans une région clé de Séoul, ont commencé à demander à M. Yoon de se retirer du parti, bien que d'autres aient jugé ces appels prématurés.

"Sa façon de traiter les questions litigieuses est peu sophistiquée et unilatérale, sans aucune issue, et les électeurs lui ont opposé leur veto lors des élections", a déclaré Kim Hyung-joon, professeur à l'université de Pai Chai.

"Le président devrait modifier le mécanisme de prise de décision de son gouvernement afin de rester le dernier à résoudre les problèmes, en laissant aux chefs de parti et aux ministres le soin de résoudre les conflits et d'organiser un règlement en premier lieu.

Yoon Hee-woong, directeur de l'analyse de l'opinion publique à Opinion Live, estime que si M. Yoon veut préserver son héritage, l'élection devrait être un signal d'alarme.

"Chaque président a l'ambition de faire un bon bilan au cours de son mandat", a-t-il déclaré. "Et pour gagner le soutien du public, ils ne peuvent pas éviter les appels à la communication.