Analysis-Après une semaine fiévreuse, les investisseurs mondiaux pansent leurs plaies et se préparent à davantage de chaos.

Les signes d'une époque extraordinaire étaient partout. La Réserve fédérale a procédé à sa troisième hausse consécutive des taux de soixante-quinze points de base, tandis que le Japon est intervenu pour soutenir le yen pour la première fois depuis 1998. La livre sterling est tombée à son plus bas niveau depuis 37 ans face au dollar après que le nouveau ministre des finances du pays ait annoncé des réductions d'impôts historiques et une augmentation considérable des emprunts.

"Il est difficile de savoir ce qui va se briser où, et quand", a déclaré Mike Kelly, responsable des actifs multiples chez PineBridge Investments (US). "Auparavant, on pensait qu'une récession serait courte et peu profonde. Maintenant, nous jetons tout cela aux oubliettes et pensons aux conséquences involontaires d'une politique monétaire beaucoup plus stricte."

Les actions ont plongé partout. Le Dow Jones Industrial Average a presque rejoint le S&P 500 et le Nasdaq dans un marché baissier, tandis que les obligations ont dégringolé à leur plus bas niveau depuis des années, les investisseurs ayant recalibré leurs portefeuilles en fonction d'un monde d'inflation persistante et de taux d'intérêt en hausse.

Le dollar américain, qui a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans par rapport à un panier de devises, a dominé la scène, soutenu en partie par les investisseurs qui cherchent un abri contre les fluctuations sauvages des marchés.

"Les taux de change ... sont maintenant violents dans leurs mouvements", a déclaré David Kotok, président et directeur des investissements chez Cumberland Advisors. "Lorsque les gouvernements et les banques centrales s'occupent de fixer les taux d'intérêt, ils déplacent la volatilité vers les marchés des devises."

Pour l'instant, les effondrements dans toutes les classes d'actifs ont attiré peu de chasseurs d'aubaines. En fait, beaucoup pensent que les choses ne peuvent qu'empirer, car le resserrement de la politique monétaire dans le monde entier augmente les risques d'une récession mondiale.

"Nous restons prudents", a déclaré Russ Koesterich, qui supervise le Global Allocation Fund pour Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, notant que son allocation aux actions est "bien en dessous de la référence" et qu'il est également prudent sur les obligations.

"Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitude sur la rapidité avec laquelle l'inflation va baisser, il y a beaucoup d'incertitude sur le fait de savoir si oui ou non la Fed va aller jusqu'au bout d'une campagne de resserrement aussi agressive qu'elle l'a signalé cette semaine."

Kotok dit qu'il est positionné de manière conservatrice avec des niveaux de liquidités élevés. "J'aimerais voir un selloff suffisant pour rendre l'entrée sur le marché boursier américain attrayante", a déclaré Kotok.

Les retombées de la semaine mouvementée ont exacerbé les tendances pour les actions et les obligations qui étaient en place toute l'année, poussant à la baisse les prix des deux classes d'actifs. Mais les perspectives sombres signifiaient qu'elles n'étaient toujours pas assez bon marché pour certains investisseurs.

"Nous pensons que le moment d'être long sur les actions est encore devant nous, jusqu'à ce que nous voyions des signes que le marché a touché le fond", a déclaré Jake Jolly, stratège d'investissement senior chez BNY Mellon, qui a augmenté son allocation aux obligations souveraines à courte durée.

"Le marché se rapproche de plus en plus de l'évaluation de cette récession qui est largement attendue mais qui n'est pas encore totalement évaluée."

Semaine difficile pour les actions mondiales

Les stratèges de Goldman Sachs ont abaissé vendredi leur objectif de fin d'année pour l'indice boursier américain de référence, le S&P 500, de 4 300 à 3 600. L'indice était dernièrement à 3 693,23.

Les rendements obligataires, qui évoluent à l'inverse des prix, ont bondi dans le monde entier. Les rendements de l'obligation américaine de référence à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau en plus de 12 ans, tandis que le rendement des obligations allemandes à deux ans a dépassé les 2 % pour la première fois depuis la fin 2008. Au Royaume-Uni, les gilts à cinq ans ont fait un bond de 50 points de base - leur plus grand saut en une journée depuis au moins fin 1991, selon les données de Refinitiv.

"À un moment donné, les craintes passeront de l'inflation à la croissance", a déclaré Matthew Nest, responsable mondial des titres à revenu fixe actifs chez State Street Global Advisors, qui pense que les rendements obligataires ont atteint un tel niveau qu'ils commencent à paraître "assez attrayants".

Les banques centrales intensifient leur lutte contre l'inflation

Les investisseurs craignent que les choses n'empirent avant de s'améliorer.

"La question n'est plus de savoir si nous allons entrer en récession, mais plutôt de savoir quelle sera l'ampleur de la récession, et si nous risquons d'avoir une forme de crise financière et un choc majeur de liquidités au niveau mondial", a déclaré Mike Riddell, gestionnaire principal de portefeuille à revenu fixe chez Allianz Global Investors à Londres.

La politique monétaire ayant tendance à agir avec un certain décalage, M. Riddell estime que le regain d'optimisme des banques centrales signifie que l'économie mondiale sera encore plus faible au milieu de l'année prochaine.

"Nous sommes d'avis que les marchés sous-estiment encore massivement le coup de frein à la croissance économique mondiale qui s'annonce", a-t-il déclaré.