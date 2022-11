Analysis-As clock ticks on G7's Russia oil price cap, big questions remain

Les responsables des États-Unis et de leurs alliés du G7 prévoient de plafonner les prix des cargaisons de pétrole transportées par voie maritime à compter du 5 décembre, un second plafond sur les produits pétroliers entrant en vigueur le 5 février.

Ce plafonnement sans précédent vise à empêcher la Russie de profiter de la hausse du prix du pétrole après son invasion de l'Ukraine le 24 février, tout en garantissant que la majeure partie du pétrole russe continue d'être acheminée vers les marchés énergétiques mondiaux.

L'Inde et la Chine se sont arraché le pétrole russe à des prix très réduits, et les responsables du G7 espèrent qu'ils utiliseront le plafond pour négocier des prix plus bas avec Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il cesserait d'exporter du pétrole vers les pays qui appliquent le plafond, et même s'il ne le fait pas, sa menace pourrait contribuer à soutenir les prix du pétrole.

Voici les éléments connus et inconnus jusqu'à présent :

QUI FAIT PARTIE DE LA COALITION POUR LE PLAFONNEMENT DES PRIX ?

Les nations riches du G7, à savoir les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Italie et le Canada, élaborent le plan avec l'UE et l'Australie.

Le mois dernier, Mme Yellen a déclaré que les membres du G7 ne cherchaient pas à élargir la coalition, car aucun des pays qui n'en font pas partie n'est un fournisseur important d'assurances ou de services financiers liés au pétrole.

La Grande-Bretagne a déclaré jeudi qu'elle pourrait interdire aux pays d'utiliser ses services pour transporter du pétrole russe acheté à un prix dépassant le plafond.

Le secrétaire adjoint au Trésor américain chargé de la politique économique, Ben Harris, a déclaré le 9 septembre que si la Chine négocie un rabais distinct de 30 à 40 % sur le pétrole russe en raison du plafonnement des prix, "nous considérons cela comme une victoire."

QUEL SERA LE NIVEAU DU PLAFONNEMENT DES PRIX ?

Il faudra probablement des semaines avant que le niveau de prix des plafonds ne soit décidé, selon les responsables gouvernementaux et les analystes.

Une personne familière avec le processus a déclaré que le plafond sera déterminé en fonction de la moyenne historique de 63-64 $ le baril, ce qui suggère une limite supérieure naturelle.

Actuellement, le prix du brut russe est inférieur à celui de la référence internationale Brent et le G7 souhaite que cette réduction soit aussi forte que possible pour limiter les revenus pétroliers russes. Néanmoins, exiger un écart trop important pourrait avoir pour conséquence involontaire de comprimer l'offre mondiale, car la Russie est le deuxième plus grand exportateur de brut au monde, après l'Arabie saoudite. Cela pourrait faire augmenter les prix du carburant pour les consommateurs occidentaux.

Dans l'espoir d'éviter cela, les responsables de la coalition ont convenu de fixer un prix fixe lorsqu'ils finaliseront un plafonnement du prix du pétrole russe plus tard ce mois-ci, plutôt que d'adopter un taux flottant, ont indiqué des sources jeudi.

Le consensus sur le niveau du plafond sera atteint avec l'aide d'un "coordinateur principal rotatif", a déclaré le Trésor américain.

QUEL EST L'IMPACT SUR LES COMPAGNIES MARITIMES ?

Le plan prévoit que les pays participants refusent les services de transport pétrolier dominés par les Occidentaux, tels que l'assurance, la finance, le courtage et la navigation, aux cargaisons de pétrole dont le prix est supérieur au plafond.

Les acheteurs de pétrole devront déclarer avoir acheté du pétrole russe à un prix égal ou inférieur au plafond.

Les fournisseurs de services maritimes ne seront pas tenus responsables des fausses informations sur les prix fournies par les acheteurs et les vendeurs de pétrole russe, a déclaré le Trésor américain.

Les responsables du G7 pensent que le plan fonctionnera car l'International Group of Protection & Indemnity Clubs, basé à Londres, assure environ 95 % de la flotte mondiale de transport pétrolier.

COMMENT LA RUSSIE POURRAIT-ELLE RIPOSTER ?

Poutine a juré de réduire les exportations vers les pays qui participent au plafonnement, mais il a également besoin des revenus pétroliers pour aider à financer les efforts de guerre de Moscou.

Les acteurs du secteur estiment que 80 à 90 % du pétrole russe peut circuler en dehors du mécanisme de plafonnement en utilisant des navires et des assurances russes et non occidentaux.

En octobre, JP Morgan a estimé qu'il manquait à la Russie environ 1 million de barils de capacité quotidienne de navires-citernes pour le transport du brut et 2,5 millions de barils de capacité de carburants. Moscou pourrait finir par réduire sa production en conséquence, ce qui exercerait une pression à la hausse sur les prix mondiaux du pétrole. Les prix pourraient augmenter même si les traders craignent que Poutine n'arrête les exportations.

Certains analystes affirment que Moscou pourrait également retenir le pétrole des actifs russes dans d'autres pays producteurs tels que la Libye et l'Irak.

COMMENT LE PLAFOND SERA-T-IL APPLIQUÉ ?

Le plan ne prévoit pas de mécanisme d'application centralisé, laissant aux pays qui appliquent le plafond le soin d'appliquer des sanctions pour les achats supérieurs au plafond.

Le Trésor américain a averti les sociétés de services de surveiller les évasions ou fraudes potentielles des acheteurs de pétrole russe. Il pourrait s'agir de preuves de pratiques d'expédition trompeuses, de refus de fournir les informations de prix demandées ou de coûts de services excessivement élevés.

Toute personne qui falsifie des documents ou dissimule de quelque manière que ce soit la véritable origine ou le prix du pétrole russe s'expose à des conséquences en vertu du droit national des juridictions qui appliquent le plafonnement des prix, a déclaré le Trésor.

La coalition a convenu que le plafonnement des prix s'appliquera jusqu'à la première vente à terre du pétrole transporté par mer, ou lorsque le pétrole est déchargé d'un navire vers un réservoir à terre. Cela signifie que toute transaction intermédiaire pendant que le pétrole est en mer doit se faire à un prix égal ou inférieur au plafond, a déclaré une source occidentale vendredi.

Certains acteurs de l'industrie s'inquiètent du fait que les propriétaires de pétroliers pourraient faire face à des sanctions, notant que les États-Unis n'ont aucun mécanisme pour déterminer quelle diligence raisonnable a été entreprise.

Les inquiétudes concernant d'éventuelles sanctions, même si elles ne sont pas fondées, peuvent amener les négociants à éviter les transactions, un autre facteur qui peut faire grimper les prix du pétrole.