Analysis-As markets fret, Fed officials reject idea of rising financial stability risks

La confiance des banquiers centraux est contrecarrée par des craintes de grande ampleur parmi les participants au marché qui voient des tensions sur les liquidités du marché obligataire, des baisses préjudiciables du prix des actifs ainsi qu'une série de problèmes sur les marchés étrangers. Certains considèrent ce paysage comme suffisamment désastreux pour demander à la Fed de ralentir ou même d'envisager d'arrêter ses hausses de taux d'intérêt, ce pour quoi les responsables n'ont jusqu'à présent montré aucun appétit alors qu'ils doivent faire face à la pire poussée d'inflation depuis 40 ans.

"Nous devons surveiller les choses sur les marchés financiers, et nous devons rechercher les vulnérabilités lorsque vous augmentez les taux", a déclaré mardi à la presse la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, surtout dans un environnement où tous les grands banquiers centraux du monde vont dans le même sens d'un resserrement de la politique monétaire.

"C'est à ce moment-là que ces vulnérabilités que vous ne voyez pas nécessairement en temps normal, et que vous ne modifiez pas les taux, peuvent apparaître", a déclaré Mester. Mais dans l'état actuel des choses, "je ne vois pas de grands risques cachés en suspens" et "rien ne prouve qu'un fonctionnement désordonné du marché soit en cours actuellement."

Jusqu'à présent, les outils de liquidité de la Fed n'ont montré aucun signe de détresse du marché. Les banques centrales étrangères n'ont pas puisé dans un outil qui prête des dollars en quantité notable, et les autres facilités de prêt n'ont pas encore connu d'activité inhabituelle. Une mesure du stress du marché produite par la Fed de Saint-Louis suggère que le stress financier est inférieur à la moyenne.

Le point de vue à l'extérieur de la Fed est cependant très différent.

"Les marchés mondiaux montrent de plus en plus de signes d'instabilité", a déclaré Roberto Perli, responsable de la recherche sur la politique mondiale chez Piper Sandler. "L'exemple le plus marquant est le Royaume-Uni, où la Banque d'Angleterre a déjà été obligée d'intervenir pour soutenir les fonds de pension, mais des craquements apparaissent en Europe, (sur les marchés émergents) et aux États-Unis également."

Tobias Adrian, directeur des marchés monétaires et financiers du Fonds monétaire international, a écrit mardi que les risques pour la stabilité financière ont augmenté "de manière substantielle." Adrian, qui travaillait auparavant à la Fed de New York, a signalé des signes croissants de difficultés pour les marchés mondiaux de la dette publique à un moment où les niveaux d'emprunt sont élevés. La prise de risque est également en baisse et les marchés étroits courent le risque de propager les chocs qui pourraient survenir, a déclaré Adrian.

De plus, la pression sur les marchés pourrait s'accentuer car les principales banques centrales continuent de rendre le coût du crédit plus élevé.

DE LA PLACE POUR SE RESSERRER

Les conditions financières ont connu un resserrement rapide cette année et ont beaucoup de marge pour devenir encore plus restrictives, selon de nouvelles données de Bank of America. Elle a déclaré que son nouvel indicateur des conditions financières américaines montre que la vitesse du resserrement pourrait être plus notable que le niveau réel de resserrement, qui reste jusqu'à présent inférieur à celui d'autres épisodes de turbulence.

L'indice est passé de la neutralité aux niveaux actuels en 10 mois. Cela a pris cinq ans lors du dernier cycle de hausse des taux de la Fed.

"Si l'on se fie aux cycles précédents, les conditions financières peuvent se resserrer - et pourraient devoir le faire - pour générer l'assouplissement des conditions du marché du travail que la Fed souhaite, en particulier dans un environnement où les forces de réouverture génèrent une demande de travail exceptionnellement forte", ont écrit les économistes de Bank of America.

La Fed a poussé sa fourchette de taux cible au jour le jour vers le haut à un rythme qui rompt avec l'approche graduelle utilisée au cours des dernières décennies. Les responsables de la Fed ont fait passer le taux des fonds fédéraux d'un niveau proche de zéro en mars à la fourchette actuelle comprise entre 3,00 % et 3,25 %.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Fed relève à nouveau le taux de trois quarts de point de pourcentage lors de sa prochaine réunion politique en novembre. D'autres hausses de taux sont très probables par la suite, les banquiers centraux prévoyant un taux de 4,6 % pour les fonds fédéraux en 2023.

Rendre les conditions financières plus restrictives est un élément clé du fonctionnement de la politique monétaire. En augmentant le coût du crédit et en rendant la prise de risque et l'investissement plus onéreux, la Fed refroidit la dynamique économique globale et réduit les pressions inflationnistes.

Vendredi, un haut responsable de la Fed a déclaré que la politique monétaire pourrait être en train de prendre une plus grande part de la dynamique économique que ce que beaucoup reconnaissent. Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt dits neutres sont "simplement beaucoup plus bas maintenant" que dans un passé récent. Cela signifie qu'en termes réels, le taux actuel des fonds fédéraux est "en fait une politique monétaire plus stricte que ce qu'elle aurait été, disons au début des années 90 ou quelque chose comme ça".

La façon dont la Fed pourrait réagir aux difficultés du marché n'est pas encore claire. La stabilité financière est au cœur de sa mission, donc un effondrement important entraînerait probablement une certaine forme de réaction. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré la semaine dernière "nous ne relevons définitivement pas les taux avant que quelque chose ne se brise".

Mais le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré la semaine dernière qu'il était "un peu confus" par les inquiétudes concernant les risques pour la stabilité financière. "Bien qu'il y ait eu une augmentation de la volatilité et des tensions de liquidité sur les marchés financiers ces derniers temps, dans l'ensemble, je pense que les marchés fonctionnent efficacement", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il doutait qu'un problème de marché puisse affecter les perspectives de hausse des taux.