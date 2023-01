Analysis-BOJ : les marchés se préparent à de nouvelles turbulences sur les obligations et les devises alors que le changement semble inévitable

La Banque du Japon a maintenu mercredi des taux d'intérêt ultra-bas, y compris un plafond de rendement obligataire qu'elle s'efforce de défendre, défiant les attentes du marché qui s'attend à ce qu'elle mette progressivement fin à son programme de relance massif dans le sillage de la pression inflationniste croissante.

Les analystes affirment qu'un changement de politique est inévitable à un moment donné, étant donné que l'inflation japonaise atteint des sommets inégalés depuis 41 ans et que le coût du maintien des coûts d'emprunt augmente.

"Bien que le moment soit incertain, nous ne changeons pas d'avis, c'est quelque chose qui doit arriver à un moment donné", a déclaré Cosimo Marasciulo, responsable du rendement absolu des titres à revenu fixe chez Amundi, le plus grand gestionnaire de fonds d'Europe.

Il a ajouté qu'Amundi restait positionnée pour une hausse des rendements des obligations d'État japonaises (JGB) et pour un renforcement du yen.

Le rendement des obligations japonaises à 10 ans, qui se négocie à 0,4 %, a baissé mercredi mais n'est pas loin de ses plus hauts niveaux depuis 2015.

Les attentes d'une hausse des rendements attirent les liquidités au pays et les investisseurs doivent maintenant s'adapter à une baisse potentiellement durable de la demande japonaise pour les obligations mondiales. C'est un risque que certains disent être sous-estimé à un moment où les grandes banques centrales ont commencé à se délester des obligations qu'elles possèdent dans le cadre de leurs efforts de resserrement monétaire et où les ventes de dette publique explosent.

Les avoirs totaux en obligations étrangères des investisseurs institutionnels japonais, à l'exclusion du portefeuille de réserve de 1 000 milliards de dollars du Japon, ont atteint 3 000 milliards de dollars à leur sommet. Bien qu'ils aient eu tendance à baisser dernièrement, on estime qu'ils restent bien au-dessus de 2 000 milliards de dollars.

GRAPHIQUE : La disparition de l'offre du Japon pour les obligations mondiales - https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/JAPAN/xmvjklejlpr/chart.png

Les investisseurs japonais étant le plus grand détenteur étranger de bons du Trésor américain et parmi les plus grands acheteurs étrangers de dette dans des pays comme l'Australie et la France, ces flux sont importants pour les marchés d'obligations souveraines qui valent près de 70 000 milliards de dollars.

"Ce qui est effrayant dans les discussions sur la politique (monétaire) japonaise, c'est que les chiffres sont absolument énormes", a déclaré Simon Edelsten, gestionnaire d'actions mondiales chez Artemis. "Donc, toute direction de voyage compte et vous devez y prêter attention".

RENTRER À LA MAISON

Les implications d'une inflation plus élevée et d'une fin possible des taux ultra-bas ne sont pas perdues pour les investisseurs japonais. Pour la première fois depuis des années, ils n'auront pas besoin d'envoyer leurs liquidités à l'étranger à la recherche d'un rendement.

Une vente rapide d'obligations étrangères est peu probable car les investisseurs subiraient de fortes pertes, selon les analystes.

Pourtant, anticipant un changement, les investisseurs japonais ont vendu un montant net de 2,1 trillions de yens (15,94 milliards de dollars) d'obligations étrangères en décembre, marquant un quatrième mois consécutif de vente.

Brad Setser, chercheur principal au Council on Foreign Relations, a déclaré qu'il n'était pas exagéré de dire que les flux japonais ont eu au moins autant d'impact sur le marché obligataire mondial que les flux chinois au cours de la dernière décennie.

Les bons du Trésor américain et les obligations françaises sont vulnérables, a déclaré David Arnaud, gestionnaire de fonds de Canada Life Asset Management.

GRAPHIQUE : Le Japon, premier détenteur étranger d'UST -

Les avoirs japonais en bons du Trésor américain valent plus de 1 000 milliards de dollars, soit un peu plus de 4 % du marché de 24 000 milliards de dollars.

UBS estime que les investisseurs japonais détiennent au moins 10 % du marché des obligations souveraines françaises de 2,3 billions d'euros (2,45 billions de dollars) et environ 260 milliards de dollars australiens (181,14 milliards de dollars), soit quelque 19 % de la dette australienne.

GRAPHIQUE : Achat par les Japonais d'OATs, d'USTs -

AU YEN, ET AUX ACTIONS

Le yen a chuté de plus de 2 % après la décision de la BOJ, mais a rapidement réduit ses pertes. On s'attendait toujours à ce qu'il profite du fait que le Japon s'éloigne de sa politique ultra souple - ce que certains disent anticiper après le départ du chef de la BOJ, Haruhiko Kuroda, en avril.

La dernière réunion de Kuroda a lieu en mars et l'identité de celui qui lui succédera au poste de gouverneur reste incertaine.

"Ce qu'ils font avec le contrôle de la courbe des taux n'est pas viable à long terme", a déclaré Christopher Jeffery, responsable de la stratégie des taux et de l'inflation chez Legal & General Investment Management.

Les calculs de LGIM montrent que la BoJ a dépensé l'équivalent de 264 milliards de dollars pour ses achats de contrôle de la courbe des taux depuis le 1er décembre.

Une nouvelle flambée du yen - l'une des transactions les plus favorisées de 2023 - signifie que la volatilité des marchés des changes, qui représentent 7,5 billions de dollars par jour, ne devrait pas disparaître de sitôt, ce qui constitue un autre vent contraire pour les investisseurs.

Le yen a déjà gagné près de 18 % depuis octobre.

"Il y a beaucoup de gens prêts à parier que le yen va considérablement plus loin", a déclaré Kit Juckes, chef de la stratégie mondiale des changes à la Société Générale.

Une volatilité accrue pourrait toutefois soutenir le dollar, valeur refuge, selon les analystes, brouillant ainsi l'impact d'un changement de cap de la BOJ sur les principales devises.

Enfin, les actions mondiales pourraient être une autre victime.

Selon Nomura, les investisseurs japonais ont été des acheteurs beaucoup plus actifs d'actions mondiales et étrangères que d'actions nationales au cours de la dernière décennie.

Les fonds d'investissement en actions mondiales vendus au Japon ont reçu plus de 14 000 milliards de yens d'entrées nettes entre janvier 2013 et novembre 2022, selon Nomura. Toutefois, elle prévoit que les Japonais seront beaucoup moins intéressés à investir en monnaie locale dans des fonds étrangers à l'avenir.