Analysis-BOJ to keep rates low as strong, not weak, yen still Kuroda's enemy No. 1

Des sources familières avec la pensée de la banque et des personnes proches de Kuroda, dont la décennie en charge se termine en avril prochain, ont déclaré qu'il est susceptible de protéger son héritage en évitant de modifier une politique monétaire qui continue à traiter un yen fort comme l'ennemi n° 1.

Les signaux pessimistes de la BOJ pourraient donner aux marchés une chance de faire baisser davantage le yen, alors que les perspectives d'un resserrement constant de la politique par la Réserve fédérale élargissent l'écart entre les taux d'intérêt japonais et américains.

"La BOJ regarde l'inflation, et non les mouvements du yen, pour guider sa politique", a déclaré l'une des sources.

La carrière de Kuroda en tant que bureaucrate des finances a été marquée par la lutte contre la hausse du yen qui menaçait l'économie japonaise, dépendante des exportations.

Après avoir obtenu le poste de directeur de la BOJ en 2013, il a maintenu cette position et a provoqué une chute spectaculaire du yen en injectant des stimulants monétaires massifs, une politique considérée comme l'un des principaux succès de la politique de croissance "Abenomics" de l'ancien premier ministre Shinzo Abe.

Aujourd'hui, Kuroda est de plus en plus seul à répéter les avantages d'une monnaie faible, alors que les responsables gouvernementaux multiplient les mises en garde contre les baisses excessives du yen qui contribuent à faire augmenter les coûts d'importation et les prix à la consommation de l'énergie et des denrées alimentaires.

La faiblesse du yen est devenue un sujet politique brûlant, les législateurs exigeant des mesures pour amortir le choc de l'inflation croissante avant les élections de la chambre haute prévues en juillet.

L'humeur des entreprises commence également à changer. Kengo Sakurada, directeur du lobby des entreprises Keizai Doyukai, a déclaré mardi que le niveau actuel du yen nuisait aux détaillants et pouvait "difficilement être considéré comme approprié".

Même les anciens collègues du ministère des finances, dont la plupart, comme Kuroda, ont eu du mal à combattre un yen fort, commencent à considérer la faiblesse de la monnaie comme une indication du déclin de la puissance économique du Japon.

Kuroda ne semble pas perturbé et continue d'affirmer que si un yen faible peut nuire aux ménages et aux détaillants, les avantages pour l'économie l'emportent sur le coût.

La BOJ défend toujours avec acharnement son plafond de 0 % pour les taux d'intérêt à long terme, fixé dans le cadre de sa politique d'ultra-assouplissement.

Sans se laisser décourager par la chute du yen à son plus bas niveau en six ans par rapport au dollar lundi, elle a proposé des achats illimités à taux fixe d'obligations d'État à 10 ans jusqu'à jeudi et a intensifié ses achats d'obligations pour d'autres échéances.

"Dans un sens, la BOJ fait baisser le yen avec des achats d'obligations illimités", a déclaré l'ancien haut diplomate des devises Naoyuki Shinohara, qui était le collègue de Kuroda au ministère des finances. "Elle ne considère probablement pas les niveaux actuels du yen comme dangereux".

INÉBRANLABLE ET PRAGMATIQUE

Jusqu'à présent, il y a peu de signes de mécontentement au sein de la BOJ concernant la position de Kuroda. Les membres pessimistes du conseil d'administration, tels que Goushi Kataoka, considèrent la faiblesse du yen comme un canal clé par lequel la politique d'assouplissement de la banque stimule la croissance.

Un résumé des opinions d'une réunion de mars n'a fait aucune mention des avantages et des inconvénients d'un yen faible.

Entre-temps, l'administration du Premier ministre Fumio Kishida continue de défendre la politique ultra-facile de la BOJ comme un soutien nécessaire à une reprise économique encore fragile.

"Il est difficile de resserrer la politique monétaire pour faire face à l'inflation par les coûts, ce qui signifie que la politique monétaire doit rester souple", a déclaré le secrétaire en chef adjoint du cabinet, Seiji Kihara, qui est considéré comme l'un des plus proches collaborateurs du premier ministre.

La pression pour modifier le plafond de rendement pourrait devenir écrasante si le yen, qui oscille actuellement autour de 122 pour un dollar, plonge vers 130, selon certains analystes.

Mais Eisuke Sakakibara, qui est connu sous le nom de "M. Yen" pour avoir dirigé de main de maître les interventions sur les devises dans les années 1990, soutient que le relèvement des taux d'intérêt de la BOJ ne fera pas grand-chose pour arrêter la chute du yen.

Pour l'instant, on s'attend à ce que Kuroda veille à ce que la BOJ maintienne le cap de sa politique ultra-allégée. Bien que la pression politique puisse augmenter pour qu'il cède, la loi actuelle ne donne pas au gouvernement le pouvoir de renvoyer le gouverneur de la banque centrale. Il est peu probable que Kuroda soit reconduit dans ses fonctions, ayant déjà effectué un mandat exceptionnellement long.

Le prédécesseur de Kuroda, Masaaki Shirakawa, a volontairement quitté son poste plusieurs semaines avant la fin de son mandat, après avoir fait face à un barrage de critiques pour avoir fait trop peu et trop tard pour combattre la déflation.

Se retirer prématurément, ou augmenter les taux d'intérêt face à la pression politique, n'est pas dans la nature de Kuroda, disent les personnes qui ont des interactions régulières avec le gouverneur.

"Il est peut-être sous le feu des critiques, mais cela ne le préoccupe probablement pas", a déclaré l'une de ces personnes. "Il est extrêmement pragmatique et inébranlable, donc je ne vois pas pourquoi il choisirait de se retirer ou de modifier sa politique maintenant."