Analysis-Blockchain a besoin d'un moment de musique MP3 pour gagner les marchés

La blockchain, ou technologie du grand livre distribué (DLT), est à la base des crypto-monnaies comme le bitcoin et permet à de nombreuses parties d'accéder à une version unique des données en même temps.

Mais l'extension de son application à l'émission, au commerce et au règlement de titres comme les actions et les obligations nécessite un format numérique commun pour les titres eux-mêmes, a déclaré Gerd Hartung, responsable des nouveaux marchés numériques chez Deutsche Boerse.

"Le vrai sujet est de savoir comment arriver au format numérique MP3 que vous voyez dans l'industrie de la musique. Le prochain niveau auquel nous arrivons est la numérisation de l'instrument financier lui-même", a-t-il déclaré.

Le format de fichier numérique MP3, avec sa qualité audio inférieure, n'avait pas l'air d'être une technologie disruptive jusqu'à ce que l'arrivée des lecteurs MP3 et des systèmes de streaming modifie radicalement l'industrie de la musique, supprimant une foule d'intermédiaires et presque toutes les barrières à l'entrée auxquelles était confronté un artiste.

Un pivot similaire sur les marchés financiers permettrait d'émettre un instrument en quelques heures plutôt qu'en jours ou en semaines, de mieux cibler des marchés spécifiques et de profiter des fenêtres de calme pour atteindre plus d'investisseurs plus rapidement et sans erreurs de données, selon les responsables du secteur.

Mais cela remettrait également en cause la position dominante des banques dans la chaîne de revenus pour l'émission et la négociation de titres.

Un pas supplémentaire du projet pilote aux marchés réels a été franchi cette semaine avec le lancement de LedgerEdge, décrite comme la première plateforme d'obligations d'entreprise réglementée et basée sur la technologie DLT.

"Tout le monde recherche une plus grande clarté sur la définition réglementaire des actifs numériques", a déclaré David Nicol, directeur général et cofondateur de LedgerEdge.

Mais comme de nombreux éléments doivent encore se mettre en place, Arjun Jayaram, fondateur et directeur général de la société de blockchain Baton Systems, a prévenu qu'il était peu probable qu'il y ait un moment de "big bang".

Les banques utilisent toujours une technologie "très ancienne", ce qui rend plus difficile l'interface avec les plateformes DLT, a-t-il déclaré, tandis que Javier Hernani, responsable des services de titres chez SIX, qui gère les bourses de Zurich et de Madrid, a déclaré que le raccordement à la blockchain était un coût qui devait être introduit progressivement.

M. Hernani a également souligné la nécessité de disposer de versions numériques de monnaies telles que le dollar, l'euro ou la livre sterling pour accélérer les paiements et tirer pleinement parti de la DLT, ce que les banques centrales concernées n'ont pas encore décidé, et encore moins lancé.

Au lieu de cela, un "pont" serait nécessaire pour permettre aux actifs numérisés d'être échangés, mais payés en monnaies fiduciaires, a-t-il suggéré.

Les régulateurs ont également besoin de temps pour se familiariser avec la nouvelle technologie, l'Union européenne et la Grande-Bretagne se préparant à tester la DLT dans les infrastructures de marché.

"Nous avons l'intention de rendre ce système opérationnel l'année prochaine, et si cela nous apprend que nous devons mettre à jour la législation pertinente, alors nous le ferons aussi", a déclaré le ministre britannique des services financiers, John Glen, dans un discours le mois dernier.

L'UE a déclaré que son régime pilote permettrait aux décideurs d'identifier les obstacles à la réglementation.

SYSTÈMES PARALLÈLES

HSBC et Wells Fargo utilisent déjà la blockchain de Baton Systems pour régler les transactions bilatérales en devises étrangères. En juillet, Deutsche Boerse utilisera son registre central numérique pour proposer l'émission le jour même et le traitement dématérialisé de certificats et de warrants numérisés dans sa branche de règlement Clearstream.

"Nous avons fait la preuve des concepts dans le passé, mais maintenant il s'agit vraiment de mettre en place l'infrastructure financière et numérique réelle et à part entière du marché, qui doit être productive et évolutive", a déclaré Hartung.

La société rivale Euroclear a rejoint le consortium blockchain Fnality - soutenu par des banques dont Santander, Barclays, Credit Suisse, MUFG et UBS - qui vise à ouvrir un compte de paiement pour les actifs tokenisés à la Banque d'Angleterre en octobre.

Entre-temps, la plate-forme de la société américaine Depository Trust & Clearing Corp. qui exploite la DLT passe à une phase de développement pour le règlement le jour même des opérations sur titres, contre deux jours actuellement.

Les consultants estiment que l'utilisation de la blockchain https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-119/Accenture-Banking-on-Blockchain.pdf#zoom=50 dans des domaines tels que le règlement permet de réaliser des économies potentielles de 50 %, principalement en réduisant le temps consacré à la "réconciliation" ou à la correction des erreurs dans les données de transaction.

Une exécution plus rapide des transactions signifie également moins de risques et donc moins de capital immobilisé pour soutenir les transactions.

Si l'on considère le marché des produits dérivés, Deloitte https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/financial-services/future-of-post-trade.pdf estime qu'une "version unique partagée des données commerciales" pourrait réduire les coûts d'un tiers.

La combinaison de la DLT avec un modèle lisible par machine pour la gestion et le commerce des produits dérivés pourrait réduire la base de coûts des négociants en produits dérivés de 3,2 milliards de dollars, selon le cabinet.

SIX, qui a lancé une obligation numérique en novembre, sent le progrès cette année.

"Nous passons de la preuve de concept au monde réel, lentement", a déclaré M. Hernani, de la société.

"Nous continuerons à voir des affaires réelles, mais encore en petit nombre. Je pense qu'il y aura des systèmes parallèles pendant un certain temps."