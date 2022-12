Analysis-Ghana overhaul a test for $1 billion World Bank-backed debt

Comme d'autres pays émergents plus petits et plus risqués, dont le Sri Lanka et la Zambie, le Ghana est confronté à une révision de sa dette après que ses finances déjà tendues aient plié sous les retombées économiques du COVID-19 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Alors que les problèmes du Ghana n'ont pas surpris les investisseurs - ses obligations étrangères ont chuté à un tiers de leur valeur nominale et le cedi a subi la pire chute monétaire au monde cette année - la manière dont la garantie de la Banque mondiale fonctionnera n'est pas claire.

Des experts juridiques et des investisseurs parcourent actuellement le contrat de l'obligation d'un milliard de dollars concernée, qui doit arriver à échéance en 2030 et dont la garantie équivaut aux paiements d'intérêts dus au cours des quatre prochaines années, afin de déterminer les options du Ghana.

Le ministère des Finances du Ghana n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ses plans.

"Si le Ghana décide d'utiliser la garantie, il doit rembourser immédiatement la Banque mondiale", a déclaré Mitu Gulati, professeur de droit à l'Université de Virginie et expert en restructuration de la dette.

"Et il est difficile de le faire si sa dette est insoutenable".

La Banque mondiale a déclaré au moment de son émission que l'obligation dite à rehaussement de crédit était conçue pour permettre au Ghana de vendre des obligations en 2015 dans des "conditions de marché difficiles".

"C'est un instrument hautement protégé qui a été émis avec la logique que le Ghana ne ferait jamais défaut à la Banque mondiale", a déclaré M. Gulati.

Le Ghana serait dans une situation difficile s'il ne peut pas rembourser la Banque mondiale, un créancier multilatéral ayant le statut de créancier privilégié, alors qu'il est en pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) pour obtenir une aide financière.

La Syrie, l'Érythrée, la Somalie et le Zimbabwe figurent sur une liste très courte de pays ayant des arriérés envers la Banque mondiale, ce qui leur coupe l'accès à une multitude de créanciers multilatéraux.

La dette du Ghana https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygkolbvg/GHANA%202030%20BOND%20REAL.JPG

IN OU OUT ?

Le Ghana n'a pas encore dit si la question de 2030 fera partie de la restructuration de sa dette.

Rodrigo Olivares-Caminal, professeur de droit bancaire et financier à l'université Queen Mary de Londres, qui conseille les investisseurs sur de telles questions, a déclaré que l'obligation serait probablement exclue en raison des "implications de la dette multilatérale".

"La garantie a été conçue pour intervenir en cas de problème de liquidité temporaire, et non de problème de dette structurelle", a-t-il déclaré à Reuters.

En outre, la garantie ne peut être accélérée "en aucune circonstance", selon le contrat de l'obligation, de sorte que ce montant ne deviendrait pas immédiatement exigible pour les créanciers.

Si l'obligation était incluse dans la restructuration, il n'est pas clair si la garantie serait toujours en place, a ajouté M. Gulati.

Luis Costa, responsable de la stratégie CEEMEA chez Citi, s'attend également à ce qu'un "traitement spécial de cette obligation soit prévu".

Les prix de l'obligation, qui a un rendement de 10,75 %, semblent refléter un certain optimisme. Ils ont moins baissé que ceux de toute autre dette souveraine ghanéenne jusqu'à présent en 2022, et ont surperformé les obligations à court terme arrivant à échéance en 2025 et 2026 depuis fin septembre, date à laquelle une mission des services du FMI a entamé des pourparlers pour un programme de prêt.

Les émissions à crédit renforcé, comprenant des garanties multilatérales sur tout ou partie des obligations ou un lien avec des garanties souveraines de haute qualité telles que des obligations du gouvernement américain, sont rares.

Cependant, les discussions à leur sujet sont redevenues plus importantes au début de 2020, en tant qu'outil pour aider les pays moins développés à faire face aux retombées économiques de la crise du coronavirus.

En septembre 2020, l'éminente division des indices obligataires de JP Morgan a autorisé ces structures à faire partie de ses indices de référence.

Mais leur adoption a été limitée. L'Équateur est l'un des rares exemples, émettant une obligation avec l'aide de la Banque interaméricaine de développement.

Polina Kurdyavko, responsable de la dette des marchés émergents chez BlueBay Asset Management, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'obligation du Ghana puisse être exclue de la même manière que l'Équateur a décidé de continuer à payer l'obligation soutenue par la BID dans sa restructuration de la dette en 2020.

"Il n'y a pas beaucoup d'avantages à faire défaut sur cette obligation", a déclaré Kurdyavko, ajoutant que cela pourrait créer "un précédent plus difficile pour la Banque mondiale ou tout autre instrument multilatéral de prêt garanti".