Fondé en 1959, Yves Rocher est le créateur de la cosmétique végétale et numéro 1 de la cosmétique en France. La marque propose toutes les catégories de produits : parfum, maquillage, hygiène… dans le respect des femmes et de la nature. Le groupe compte près de 30 millions de clients et plus de 3 100 magasins dans le monde, dont environ 700 en France.

UN OUTIL ESSENTIEL POUR ANIMER LES FRANCHISÉS

Yves Rocher distribue ses produits à travers une chaîne d'environ 700 magasins, auxquels l'entreprise communique tous les services et les informations nécessaires pour développer leur activité. Le portail qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années pour délivrer ces informations montrait ses limites. « Les documents en ligne n'étaient pas personnalisés. La récupération des informations du terrain était compliquée et le portail n'était pas optimisé pour gérer les nombreux canaux de communication entre le siège et les boutiques », précise Alice Le Trequesser, Responsable de domaine IT chez le Groupe Rocher.

Le groupe décide alors de créer un nouveau portail intranet dédié aux magasins qui soit un lieu de rendez-vous incontournable et qui permette de faciliter le quotidien des partenaires franchisés afin de les aider à développer leur business.

LE CHOIX DE LA RICHESSE FONCTIONNELLE & DE L'EXPERTISE MÉTIER

Au lancement du projet, Yves Rocher a déjà une idée précise des fonctionnalités à intégrer dans ce portail et des qualités recherchées : il fallait un outil accessible partout et à tout moment, qui soit intuitif, innovant et fluide, et qui permette de regrouper tous les services et applications utiles au quotidien des franchisés.

Pour vérifier que les fonctionnalités souhaitées soient bien proposées par les solutions du marché, le groupe du projet en interne organise une première consultation et découvre Jalios et Keyrus. Pour s'assurer ensuite de la pertinence de la solution, Yves Rocherrédige une expression des besoins détaillée, en faisant participer plusieurs partenaires issus de franchises de tailles variées, afin qu'ils détaillent leurs tâches quotidiennes et dressent la liste des fonctionnalités souhaitées. Cette étape permet de valider le choix de la solution Jalios Digital Workplace, mise en œuvre par Keyrus. La solution se distingue par sa capacité à s'intégrer dans la stratégie IT du groupe et dans le SI existant, grâce à une architecture maîtrisée par Yves Rocher. Elle présente également une...

Pour lire l'intégralité de cette Success Story, téléchargez-la.