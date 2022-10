Analysis-Goldman Sachs's consumer pivot solves one question, but makeover raises more

Dans le cadre de son plus grand remaniement de la direction depuis des années, le géant de Wall street a fusionné ses piliers traditionnels - trading et banque d'investissement - et a regroupé ses branches de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine. Une nouvelle unité axée sur les produits de technologie financière, baptisée Platform Solutions, constituera son troisième secteur d'exploitation.

Cependant, Goldman a déclaré qu'elle mettait en retrait certaines de ses ambitions en matière de consommation et que son unité de banque numérique Marcus, qui perdait de l'argent, a été placée sous l'activité de gestion de patrimoine.

"La réorganisation elle-même n'est qu'une question de géographie sur le compte de résultat", a déclaré à Reuters David Fanger, vice-président senior chez Moody's Investors Service. "Il reste à voir si cela se traduit réellement par de plus grandes synergies, une plus grande concentration."

Lors d'une conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre de la banque mardi, David Solomon, directeur général de Goldman, a répondu à de multiples questions sur la nouvelle structure.

Christian Bolu d'Autonomous Research a demandé ce que la réorganisation signifiait "concrètement pour les entreprises", tandis que Mike Mayo de Wells Fargo a demandé à Solomon d'expliquer comment la nouvelle unité de solutions de plate-forme s'inscrit dans la stratégie de la société. Brennan Hawken d'UBS AG a déclaré : "Je veux juste essayer de comprendre stratégiquement quelle est la nouvelle orientation."

La réponse de Solomon : Goldman Sachs se concentre sur ses opérations fondamentales tout en maintenant ses objectifs financiers.

"Les changements vont renforcer la force de nos activités principales, accélérer notre capacité à faire évoluer les plateformes de croissance et améliorer l'efficacité", a déclaré Solomon aux analystes. "Nous effectuons un changement délibéré", a-t-il ajouté.

Les actions Goldman ont clôturé en hausse de 2,3 %.

"Il est logique de réorganiser les unités d'une manière similaire à celle des concurrents de Goldman, a déclaré plus tard M. Hawken à Reuters, ajoutant : "Je ne pense pas que quiconque ait été contrarié par leur retrait" des activités de consommation.

Néanmoins, Hawken a déclaré que Goldman pourrait être confronté à des questions de la part des investisseurs pour savoir si le reste des stratégies est inébranlable "ou s'il y a un risque que d'autres ajustements soient effectués."

Bolu, chez Autonomous, a également déclaré que si la partie de la stratégie concernant les consommateurs "a du sens", les avantages de la réorganisation plus large ne sont pas encore clairs.

"En fin de compte, l'activité de banque d'investissement est une excellente activité, elle a toujours bien fonctionné", a-t-il déclaré. "L'activité des marchés s'est nettement améliorée." Sa question à Solomon était axée sur ce qui changerait au jour le jour, a dit M. Bolu, et c'est "presque à décider."

FORCES TRADITIONNELLES

La nouvelle stratégie de la société montre un recentrage sur ses forces traditionnelles, à savoir le trading et la banque d'investissement, et un éloignement de Marcus, une activité qui a toujours été considérée avec scepticisme par Wall street, a déclaré Michael Farr de Farr Miller & Washington LLC.

"Il s'agit d'un effort clair visant à réduire l'attention portée à la banque de consommation et à en atténuer l'importance", a déclaré M. Farr, un investisseur dont la société détenait environ 45 millions de dollars d'actions Goldman Sachs, selon les derniers documents déposés.

Les cadres supérieurs qui siègent au sommet de la firme légendaire dirigeront les unités fusionnées, notamment Marc Nachmann, qui dirigera la branche de gestion d'actifs et de patrimoine. Le groupe combiné de banque d'investissement et de négociation sera dirigé par Dan Dees, Jim Esposito et Ashok Varadhan.

"Ce sont les mêmes personnes qui travaillent ensemble", a déclaré Solomon à Reuters. "Les gens sont à bord pour cela", a-t-il dit, ajoutant que la société dispose d'un "banc profond" de talents.

Les observateurs ont déclaré que le transfert de Marcus dans le domaine de la gestion de patrimoine était un signal fort indiquant que le poids lourd de Wall street prenait du recul par rapport à Main Street. Goldman avait pour objectif de courtiser les clients du marché de masse. Elle a eu du mal à s'imposer ou à introduire un compte chèque, et l'activité a perdu de l'argent.

"Marcus était un très long shot", a déclaré Fanger chez Moody's à propos du potentiel de l'unité en tant que banque numérique de masse. "Je ne vois pas de changement significatif dans la stratégie actuelle, à part ce seul pivot."

Le repli reflète les défis de la concurrence contre les créanciers historiques de la rue principale, a déclaré Mark Narron, directeur principal chez Fitch Ratings. "Si la stratégie de consommation a réussi à générer des dépôts pour Goldman Sachs, son expansion a également été coûteuse en termes de frais d'exploitation et de provisions. Un repli des ambitions en matière de consommation joue en faveur des forces éprouvées de Goldman."

Entre-temps, la nouvelle structure démontre la flexibilité de Goldman et sa capacité à s'adapter aux conditions du marché, a déclaré Guido Petrelli, fondateur et directeur général de Merlin Investor.

"Comme cela doit arriver à toute entreprise en période difficile, il est nécessaire de se restructurer et d'identifier les synergies au sein de l'organisation dans le but ultime de réduire les coûts et de limiter les pertes", a déclaré M. Petrelli.