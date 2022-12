Analysis-Investisseurs en alerte pour une erreur de politique après avoir acclamé des hausses de taux plus lentes

L'inflation galopante a forcé les économies développées à augmenter les coûts d'emprunt d'un total de 25,15 points de pourcentage au cours de ce cycle, le plus agressif depuis des décennies.

Il n'est donc pas surprenant que les signes indiquant que les banques centrales des États-Unis, de la zone euro et de la Grande-Bretagne suivront leurs pairs plus petits et ralentiront le rythme aient suscité un soulagement. Les actions américaines sont en hausse de 13 % par rapport aux planchers d'octobre ; les rendements du Trésor à 10 ans ont glissé de 0,38 point de pourcentage, soit 38 points de base, en novembre, le plus haut niveau depuis mars 2020.

Cependant, les marchés s'attendent toujours à ce que la Réserve fédérale relève ses taux de plus de 100 points de base (pb) pour atteindre 5 % d'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine. La Banque centrale européenne, qui a relevé ses taux de 200 pb depuis juillet, devrait presque doubler son taux de dépôt pour atteindre un peu moins de 3 % d'ici la mi-2023.

Avec un pic potentiel d'inflation et une récession imminente, le risque d'un resserrement excessif accélérant un ralentissement est sur la liste de surveillance des investisseurs pour l'année prochaine.

"Nous avons dépassé le point de la grande erreur de politique (de la Fed), nous pensons qu'ils l'ont en quelque sorte faite", a déclaré Robert Waldner, responsable de la recherche macro chez Invesco, gestionnaire d'actifs de 1 300 milliards de dollars.

"Ils ont été trop agressifs. Ils ont procédé à de nombreuses hausses de taux dans un laps de temps très court."

Des recherches récentes de la Fed suggèrent que la banque a dépassé le niveau préconisé par les règles de politique générale communément suivies et devrait viser 3,52 %, contre les 3,75 %-4 % qu'elle vise actuellement.

M. Waldner a déclaré qu'il recommanderait un rythme de resserrement encore plus lent que celui prévu par les marchés. Il estime que les taux sont déjà restrictifs, que l'inflation a atteint un sommet et que la croissance ralentit.

Les prix du pétrole, en baisse de 45 % depuis février, ont effacé les gains de 2022. Les prix du gaz naturel européen sont encore élevés, mais ils ont baissé d'environ 60 % par rapport au pic de septembre.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se sont atténuées et les prix à la production se modèrent ou baissent. L'indice d'ABN AMRO mesurant les goulets d'étranglement mondiaux est revenu à un niveau neutre en novembre pour la première fois depuis fin 2020.

Les derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis et dans la zone euro ont diminué plus que prévu.

Oui, les chiffres de la croissance économique ont généralement mieux résisté que prévu.

Pourtant, l'économie britannique s'est contractée au cours du trimestre clos en septembre, ce qui la place au bord d'une récession potentiellement longue, l'industrie manufacturière américaine se contracte et les données sur l'activité commerciale indiquent une légère récession dans la zone euro. Un sondage Reuters estime à 60 % les chances d'une récession aux États-Unis au cours de l'année prochaine, contre 25 % en juin.

Graphique : L'activité économique mondiale clignote en rouge, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-ECONOMY/byprllommpe/chart.png LE TEMPS PREND DU RETARD

L'économiste américain senior de Pictet Wealth Management, Thomas Costerg, s'inquiète de l'écart entre les indicateurs prospectifs indiquant un ralentissement économique et la vigueur des marchés du travail que la Fed tient à affaiblir.

Les taux hypothécaires américains ont doublé cette année, les demandes sont en baisse de quelque 40 %. Les ventes de logements chutent beaucoup plus rapidement que lors des précédents cycles de resserrement, selon le gestionnaire d'actifs alternatifs Apollo.

Les recherches de la Fed, qui tiennent compte de la prime sur les prêts hypothécaires et des coûts d'emprunt des entreprises, ont révélé que les conditions financières en septembre reflétaient déjà l'équivalent d'un taux directeur de 5,25 %.

"La Fed fait toujours une fixation sur les données rétrospectives. Je crains que la Fed ne tienne pas compte des décalages dans sa politique monétaire", a déclaré M. Costerg.

Les recherches de l'OCDE ont également montré que toutes les économies avancées qui relèvent leurs taux au même moment frappent plus durement la croissance et ont moins d'impact sur la réduction de l'inflation.

"La Fed sous-estime sérieusement ce qui arrive à l'économie américaine si l'économie mondiale entre en récession", a déclaré Claudia Sahm, un ancien économiste de la Fed.

COMBIEN DE TEMPS ?

Dans la zone euro, la flambée des prix de l'énergie et les contraintes d'approvisionnement ont largement alimenté l'inflation et certains considèrent que la BCE va trop loin, car ses hausses ne parviennent guère à maîtriser ces pressions.

Les décideurs politiques belliqueux soulignent la nécessité d'empêcher une spirale des prix des salaires, mais admettent qu'il n'y a aucun signe d'émergence d'une telle spirale avec des accords salariaux autour de 4% cette année contre une inflation de 10%.

Graphique : La BCE va-t-elle ralentir ? https://www.reuters.com/graphics/EUROZONE-MARKETS/ECB/mopaknxbjpa/chart.png La BCE a également déclaré que la récession anticipée serait probablement insuffisante pour maîtriser l'inflation.

L'ancien économiste en chef de la BCE, Peter Praet, a déclaré à Reuters qu'un tel raisonnement ouvrait la porte à un atterrissage plus dur sans clarté sur l'ampleur de la récession que la BCE estime nécessaire pour maîtriser l'inflation.

"Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est fondamentalement correct, mais le risque d'une erreur n'a pas disparu", a-t-il déclaré.

Les obligations américaines et allemandes à court terme rapportent beaucoup plus que les obligations à long terme, signe que les marchés soupçonnent que la politique monétaire va exacerber la douleur économique. Le rendement supplémentaire de l'obligation américaine à deux ans par rapport à celle à 10 ans a récemment atteint son niveau le plus élevé depuis le début des années 1980.

Le conseiller économique en chef d'UniCredit, Erik Nielsen, a déclaré que la BCE devrait faire une pause.

"Ma véritable préoccupation se situe en 2023-24, lorsque le resserrement de la politique monétaire de cette année aura un impact maximal sur la demande et amplifiera la douleur des ménages et des entreprises due à la hausse des prix de l'énergie... tout comme la plupart des mesures de soutien budgétaire pourraient alors devoir être réduites", a-t-il déclaré dans une note. Graphique : Courbe de rendement américaine profondément inversée, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mopakknxwpa/YCDEC.PNG