Analysis-Kohl's snub of big sale-leaseback set up new clash with hedge funds

Macellum Capital Management LLC et Ancora Advisors LLC font partie des fonds spéculatifs qui ont fait pression sur Kohl's pour qu'elle encaisse ses actifs et rende de l'argent aux actionnaires après avoir lancé des défis au cours des deux dernières années qui ont conduit à l'entrée de trois nouveaux venus au conseil d'administration de la société.

Les enjeux sont élevés. Les actions de Kohl's ont chuté de 37 % depuis le début de l'année, soit deux fois plus que le marché boursier en général, alors que les investisseurs s'inquiètent de l'effondrement de ses ventes après que la société basée à Menomonee Falls, dans le Wisconsin, ait tenté sans succès de se vendre au cours du premier semestre 2022.

Kohl's, dont la directrice générale Michelle Gass a annoncé ce mois-ci son départ pour rejoindre le fabricant de jeans Levi Strauss & Co, pourrait être la cible d'une autre course aux procurations lors de son assemblée annuelle des actionnaires au printemps prochain, à moins qu'elle ne parvienne à redresser la barre, ont écrit les analystes de Morningstar la semaine dernière.

Les cessions-bail permettent aux détaillants de lever des capitaux sans se séparer de leurs magasins en vendant les biens immobiliers sous-jacents et en les transformant de propriétaires en locataires. Les partisans de cette stratégie affirment que cette démarche peut débloquer une valeur cachée dans l'entreprise. Les détracteurs affirment que les baux assumés sont une autre forme de dette qui rend les finances d'une entreprise plus onéreuses. Ils soulignent également que les entreprises dépensent souvent l'argent en rachats d'actions et en dividendes plutôt que d'investir dans leur activité.

Kohl's a défié Macellum et Ancora la semaine dernière lorsque son directeur financier, Jill Timm, a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre que l'entreprise continuerait à évaluer les cessions-bail potentielles mais ne s'engagerait dans aucune "transaction transformatrice". Elle a cité "la volatilité du marché et l'environnement actuel des taux", sans donner plus de détails.

La raison pour laquelle le conseil d'administration de Kohl's s'est prononcé contre une grosse opération de cession-bail est qu'il s'inquiétait de l'impact financier qu'elle aurait sur sa santé financière, selon des personnes au fait du dossier qui ont requis l'anonymat pour discuter des délibérations. Les administrateurs du conseil d'administration qui ont procédé à l'examen craignaient que l'effondrement des ventes de la société ne rende risqué l'accroissement de son passif, ont ajouté les sources.

Les porte-parole de Kohl's, Macellum et Ancora ont refusé de faire des commentaires.

S&P a abaissé la cote de crédit de Kohl's à "junk" en septembre, soulignant l'état précaire de ses finances. Cela s'est produit après que ses ventes nettes aient baissé de 51% à 3,9 milliards de dollars au deuxième trimestre, les clients l'ayant boudé au profit des chaînes de magasins à prix réduits et des détaillants en ligne. Son endettement s'élevait à 1,5 milliard de dollars à la fin du mois d'octobre.

La société de capital-investissement Oak Street Real Estate Capital LLC a proposé en septembre d'acquérir jusqu'à 2 milliards de dollars de biens immobiliers de Kohl's et de faire en sorte que le détaillant américain loue ses magasins, a rapporté Reuters à l'époque. On ne sait pas exactement combien des 1 100 magasins Kohl's auraient été concernés par une éventuelle transaction.

Il est toujours possible que Kohl's, qui est en train de trouver un nouveau directeur général, s'engage dans un nombre limité de cessions-bail, comme il l'a fait précédemment. En 2020, elle a vendu puis loué deux centres d'exécution et de distribution à San Bernardino, empochant 193 millions de dollars après les frais, qu'elle a utilisés pour renforcer sa position de trésorerie.

Lors d'une conférence industrielle de Goldman Sachs en septembre, Mme Timm a déclaré que les cessions-bail de San Bernardino étaient intéressantes car les baux avaient une courte durée de cinq ans qui lui donnait de la flexibilité si sa situation changeait. Elle ne voudrait pas prendre un bail de 20 ans comme le font certains acteurs du secteur, a-t-elle ajouté.

"Qui sait à quoi ressemblera le commerce de détail dans 20 ans. Je veux m'assurer de conclure un accord qui nous donne la flexibilité financière nécessaire pour gérer cette entreprise à long terme", a déclaré Mme Timm.

Timm a ajouté que le taux plafond de 4,5 % sur l'accord de San Bernandino - une mesure de son coût - était plus avantageux financièrement qu'une obligation émise par Kohl's pendant la pandémie de COVID-19.

DÉPENSES DE LOYER

Dans une lettre adressée aux actionnaires en mars, défendant sa stratégie contre les critiques du fonds spéculatif Macellum Capital Management LLC, Kohl's a déclaré qu'une cession-bail "importante" aurait "un impact négatif sur les marges en ajoutant des dépenses de loyer inutiles à perpétuité et risquerait de compromettre la notation de qualité de Kohl's".

Elle a cité l'exemple du détaillant Big Lots Inc, qui, sous la pression de Macellum et d'autres fonds spéculatifs, a pris des baux de 15 et 20 ans pour quatre centres de distribution, levant ainsi 725 millions de dollars, pour voir ensuite ses marges d'exploitation s'effondrer.

Big Lots n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans un autre exemple de cession-bail aggravant les difficultés financières d'un détaillant, Bed Bath & Beyond Inc a levé 250 millions de dollars avec des cessions-bail pour ses magasins, un centre de distribution et des bureaux, pour ensuite faire face à une crise de liquidité et se démener pour trouver des moyens de sortir des baux.

Bed Bath & Beyond n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Il existe toutefois des exemples de sociétés, telles que Life Time Fitness et Walgreens Boots Alliance Inc, qui effectuent des cessions-bail sans grever leurs finances. Il s'agit généralement de transactions plus modestes par rapport à leur taille qui leur permettent d'obtenir des rendements plus importants dans leur activité que dans l'immobilier.

"D'une manière générale, je pense qu'un détaillant stable, doté d'une direction stable, qui veille à la performance à long terme de l'entreprise, est bien mieux placé pour contrôler sa destinée que pour être soumis aux aléas des accords de cession-bail", a déclaré Mark Cohen, directeur des études sur le commerce de détail à la Columbia Business School.