Les épargnants européens retirent une plus grande partie de leur argent des banques, à la recherche d'une meilleure affaire, les créanciers refusant de payer pour conserver des dépôts dont certains estiment qu'ils peuvent actuellement se passer.

Cette tendance est apparue alors que certains des plus grands créanciers de la région ont fait état d'un début d'année rentable dans des résultats qui proposaient également un aperçu d'un phénomène appelé "bank walk" - une sortie lente mais notable de l'argent des clients.

Les créanciers n'ont pas perdu de temps pour augmenter le prix des prêts lorsque les taux d'intérêt ont rapidement augmenté après un sommeil de près de 15 ans autour de zéro l'année dernière, mais la plupart d'entre eux ont traîné les pieds pour augmenter les taux de dépôt payés à des millions de leurs clients.

Cette situation a fait grimper les bénéfices de nombreuses grandes banques au-delà des attentes des analystes, mais a mécontenté les épargnants, soulevant de nouvelles questions sur la stabilité à long terme du secteur.

"Les banques traditionnelles doivent décider si elles veulent maximiser leur rendement en maintenant les taux sur les dépôts aussi bas que possible ou si elles veulent donner la priorité à leur liquidité et à leur stabilité en augmentant les taux et en conservant les fonds de leurs clients", a déclaré Nicola Marinelli, professeur adjoint de finance à la Regent's University de Londres.

Les fonds du marché monétaire s'avèrent populaires parmi les épargnants qui recherchent des rendements plus élevés sur leurs liquidités, alors que les niveaux d'inflation élevés persistent.

Ces dernières années, les rendements de ces fonds ont à peine dépassé les taux des dépôts bancaires, mais l'indice Crane des fonds du marché monétaire libellés en livres sterling affichait un rendement annualisé sur 7 jours de 4,12 % au 25 avril, alors que certains taux d'intérêt bancaires sont encore inférieurs à 1 %. L'équivalent en euros était de 2,81 %.

Les données de Refinitiv Lipper font état de flux nets de plus de 34 milliards d'euros (37,6 milliards de dollars) vers les fonds du marché monétaire européen en mars, le type d'actif le plus vendu ce mois-là.

Cette catégorie de fonds valait déjà plus de 1,4 billion d'euros à la fin de l'année dernière, bien qu'elle reste minuscule comparée aux 9,45 billions d'euros détenus sur les comptes courants, ou comptes chèques, dans les banques de la zone euro.

Fidelity International a également fait état d'une augmentation de 8 % en glissement annuel des flux vers les fonds du marché monétaire sur sa plateforme d'investissement entre le 1er janvier et le 26 avril.

DES LIQUIDITÉS SUFFISANTES

Les banquiers de haut rang n'ont pas tenu compte de la menace que représente la baisse des dépôts, dans une région où les groupes de défense des intérêts des consommateurs affirment que les gens sont plus susceptibles de se débarrasser de leurs conjoints que de leurs banques.

Interrogé sur la baisse de 1,6 % des dépôts au premier trimestre, le PDG d'UniCredit, Andrea Orcel, a déclaré que la banque avait une position de liquidité si solide - avec un ratio de couverture de 163 % - qu'elle pouvait se permettre de rechercher la rentabilité dans la gestion de sa base de dépôts.

La baisse généralisée des dépôts peut également aider les banques à équilibrer leur passif - principalement ce qu'elles doivent aux déposants - par rapport à une baisse future de leur actif, la demande de prêts montrant des signes de ralentissement.

Mais les créanciers doivent également s'assurer qu'ils disposent de liquidités et de capitaux suffisants pour couvrir les paris en matière de prêts, qui peuvent soudainement tourner au vinaigre.

La plupart des banques se targuent d'avoir des niveaux de liquidité et de capital supérieurs aux exigences réglementaires, mais la disparition du créancier américain Silicon Valley Bank et du Crédit suisse sont des exemples édifiants de ce qui peut arriver lorsque les clients désertent les prêteurs à un rythme accéléré.

RETRAITS

En Grande-Bretagne, les clients de NatWest ont retiré 11,1 milliards de livres au cours des trois premiers mois de l'année, les dépôts de HSBC, hors entrées exceptionnelles, ont baissé de 10 milliards de dollars pour atteindre 1 600 milliards de dollars, tandis que Barclays et Lloyds Banking Group ont enregistré des baisses respectives de 5 milliards et 2,2 milliards de livres.

En Allemagne, les données de la Bundesbank montrent que les dépôts des ménages ont baissé de près de 8 % par rapport à l'année précédente. La Deutsche Bank, la plus grande banque du pays, attribue en partie sa propre baisse de 4,7 % au premier trimestre aux craintes de contagion de la crise bancaire aux États-Unis et en Suisse.

Le directeur financier, James von Moltke, a toutefois admis que l'intensification de la concurrence, avec "certains dépôts sensibles aux prix qui quittent la banque" et certains clients qui se tournent vers des solutions alternatives à rendement plus élevé, comme les fonds du marché monétaire, a également joué un rôle.

La banque française BNP Paribas a également fait état d'une légère baisse des dépôts au premier trimestre, tandis que la banque espagnole Santander a été le seul poids lourd européen à faire état d'une hausse de 6 % sur la même période.

Certains parlementaires ont critiqué les banques pour le décalage entre ce qu'elles facturent aux emprunteurs et les taux d'intérêt proposés aux épargnants.

"C'est une question de rentabilité. Il s'agit de préserver vos propres profits. N'est-ce pas la solution ?", a demandé la parlementaire britannique Angela Eagle aux dirigeants des banques lors d'une audition parlementaire au Royaume-Uni en février.

Noel Quinn, PDG de HSBC, a qualifié la perte de dépôts de sa banque de "rien d'important", tandis qu'Andy Halford, directeur financier de Standard Chartered, a déclaré à Reuters qu'il pensait que les gens finiraient par donner la priorité à la sécurité plutôt qu'au versement d'intérêts.

"Nous verrons les gens placer leur argent là où il est en sécurité", a-t-il déclaré.

(1 dollar = 0,9048 euro)