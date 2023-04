Le nouveau gouverneur de la banque centrale du Japon, Kazuo Ueda, a adressé un message clair aux décideurs politiques réunis dans le cadre des réunions financières mondiales qui se sont tenues ici la semaine dernière : Le pays restera une exception en maintenant les taux d'intérêt à un niveau très bas, du moins pour l'instant.

Depuis son arrivée à la tête du pays il y a une semaine, M. Ueda a laissé entendre que les mesures de relance massives prises par son prédécesseur Haruhiko Kuroda seraient progressivement abandonnées.

Mais les discussions sur le moment et la manière d'abandonner la politique ultra-libre prendront du temps, ce qui donne à M. Ueda toutes les raisons de rassurer le monde sur le fait que tout changement ne se produira pas rapidement.

"Dans de nombreux pays, l'inflation est très élevée ou ne ralentit pas suffisamment. Ce qui est important, c'est que la situation est très différente au Japon, ce que j'ai expliqué lors de la réunion", a déclaré M. Ueda à la presse mercredi, après avoir participé à une réunion des responsables financiers du groupe des sept économies avancées, qui se tient parallèlement aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

L'inflation japonaise, qui avoisine actuellement les 3 %, reviendra en dessous de l'objectif de 2 % de la BOJ dans le courant de l'année en raison de la baisse des coûts d'importation, a déclaré M. Ueda lors de la plus grande réunion des ministres du Groupe des 20 qui se tiendra jeudi, expliquant ainsi son intention de maintenir une politique monétaire très souple pour le moment.

Les remarques dovish soulignent probablement le désir de la BOJ d'éviter une répétition du mois de janvier, lorsque les marchés anticipant un pivot plus rapide de la BOJ pour modifier sa politique de contrôle de la courbe de rendement (YCC) ont poussé à la hausse les taux d'intérêt à long terme.

Dans le cadre de cette politique, la BOJ guide les taux à court terme à -0,1 % et le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans autour de zéro, avec un plafond implicite de 0,5 %. L'inflation dépassant l'objectif de la BOJ et le coût d'un assouplissement prolongé augmentant, les marchés spéculent sur le fait que M. Ueda s'apprête à modifier la politique YCC cette année.

Le rendement à 10 ans est actuellement légèrement inférieur au plafond, à 0,47 %, mais à plusieurs reprises au début de l'année, les opérateurs l'ont fait passer au-dessus de 0,5 %, poussant la BOJ à défendre la marque.

GRAPHIQUE : Défense du plafond de rendement au Japon (https://www.reuters.com/graphics/IMF-WORLDBANK/JAPAN/xmvjkjyxnpr/chart.png)

POSSIBILITÉS D'AJUSTEMENTS CETTE ANNÉE

Ueda présidera sa première réunion de politique générale de la BOJ les 27 et 28 avril, lorsque le conseil publiera de nouvelles prévisions trimestrielles de croissance et d'inflation qui feront l'objet d'un examen minutieux afin de déterminer dans quel délai la banque centrale prévoit que l'inflation atteindra durablement son objectif de 2 %.

L'incertitude qui pèse sur l'économie mondiale, soulignée par l'avertissement brutal du Fonds monétaire international sur les risques de récession mondiale mardi, ajoute des raisons à la lenteur et à la prudence de M. Ueda.

Pourtant, les analystes estiment que les remarques d'Ueda laissent une marge de manœuvre pour modifier le YCC, qui a été critiqué pour avoir déformé la forme de la courbe de rendement des JGB et écrasé la marge des institutions financières.

Tout en soulignant que l'objectif de la BOJ devrait être d'éviter une sortie prématurée, M. Ueda a déclaré mercredi qu'il ne nierait pas le risque d'être à la traîne dans la lutte contre une inflation trop élevée.

Cela fait suite à ses remarques du 10 avril selon lesquelles la BOJ doit prendre des décisions "préventives" sur le temps utile de la normalisation de la politique, car attendre trop longtemps pourrait rendre l'ajustement disruptif.

"Nous discuterons de toutes les options lors de chacune de nos réunions politiques", a déclaré M. Ueda lundi, interrogé sur la possibilité d'ajuster les orientations de la BOJ, qui s'est engagée à maintenir les taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas.

"Ueda et ses adjoints prennent soin de ne pas donner d'indice sur le temps utile d'une modification de la politique", a déclaré Nobuyasu Atago, ancien fonctionnaire de la BOJ, actuellement analyste chez Ichiyoshi Securities.

"Mais ils n'ont pas non plus complètement exclu la possibilité d'une modification à court terme du YCC", a-t-il ajouté.

GRAPHIQUE : inflation au Japon (https://www.reuters.com/graphics/IMF-WORLDBANK/JAPAN/gdvzqnaeepw/chart.png)

CHOCS DE L'OFFRE, COMPROMIS

L'intensification du débat mondial sur le coût du report du resserrement monétaire pourrait remettre en question le point de vue de la BOJ selon lequel l'inflation récente induite par les coûts sera temporaire.

Gita Gopinath, premier directeur général adjoint du FMI, a déclaré que l'époque où les banques centrales pouvaient se concentrer sur la demande et supposer que l'offre était élastique et acquise était peut-être révolue.

"Nous sommes dans une économie où les chocs d'offre seront plus fréquents et où la politique monétaire sera confrontée à des arbitrages plus importants", a-t-elle déclaré vendredi.

Le FMI avait un conseil à donner à Mme Ueda : relâcher le contrôle de la BOJ et permettre aux taux à long terme d'augmenter de manière plus souple, ce qui contribuerait à alléger la pression sur le secteur bancaire.

Ranil Salgado, chef de la mission du FMI au Japon, estime que la BOJ pourrait modifier l'objectif de rendement à long terme cette année, compte tenu des perspectives accrues de croissance durable des salaires.

Tant que les taux à court terme restent nuls ou légèrement négatifs, la BOJ peut maintenir une politique monétaire accommodante même si elle modifie l'objectif de rendement, a-t-il déclaré.

"Nous conseillons (à la BOJ) d'y penser dès à présent", a déclaré M. Salgado à propos de l'idée de modifier le YCC.