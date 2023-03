La décision de l'Inde d'autoriser les cabinets d'avocats étrangers à établir des bureaux dans le pays devrait secouer son secteur des services juridiques, les cabinets locaux craignant que leurs meilleurs éléments ne soient bientôt débauchés et prédisant que les honoraires augmenteront pour les retenir.

Depuis le 10 mars, les cabinets d'avocats étrangers peuvent s'installer en Inde pour proposer des services de conseil en matière de fusions et acquisitions et d'entreprises, ainsi que pour traiter des litiges d'arbitrage pour le compte de clients étrangers.

L'année dernière, les transactions transfrontalières en Inde se sont élevées à quelque 50 milliards de dollars, tandis que les affaires d'arbitrage d'entreprises et autres litiges juridiques n'ont cessé de croître, faisant du marché sud-asiatique un marché lucratif pour les avocats internationaux qui, jusqu'à présent, devaient opérer sur une base de "fly-in" et de "fly-out".

En vertu des nouvelles règles, les attributions des cabinets d'avocats étrangers resteront quelque peu limitées, puisqu'ils ne pourront pas comparaître devant les tribunaux ou donner des conseils sur les lois indiennes, mais ils pourront solliciter l'expertise d'avocats locaux "sur tout sujet lié aux lois indiennes".

Cette mise en garde inquiète toutefois les avocats locaux, qui craignent que l'ouverture du marché juridique au sens large, dont l'Asia Legal Business estime qu'il représente jusqu'à 4 milliards de dollars, ne soit que la partie émergée de l'iceberg.

Les entreprises locales qui fournissent des services à des sociétés internationales telles que Meta Platforms, propriétaire de Facebook, Apple Inc. et Walmart Inc. se préparent déjà à relever le défi.

"Les prix des services juridiques vont augmenter de manière très significative", a déclaré Cyril Shroff, fondateur de Cyril Amarchand, l'un des plus grands cabinets d'avocats indiens, soulignant que les entreprises locales auront généralement besoin de plus d'argent pour faire face à leurs rivales étrangères.

"Les cabinets indiens qui n'augmentent pas leurs prix et ne se concentrent pas sur la rentabilité le font à leurs risques et périls. Ils perdront leurs meilleurs talents et finiront par périr".

Un associé principal d'un cabinet d'avocats indien facture généralement entre 400 et 600 dollars de l'heure pour des services de conseil en matière de fusions et acquisitions, alors qu'un associé d'un cabinet new-yorkais peut facturer 1 800 dollars.

QUI CONTRÔLERA ?

Le Conseil du barreau de l'Inde affirme que ses nouvelles règles contribueront à faire du pays une plaque tournante de l'arbitrage commercial international et à stimuler le secteur dans son ensemble. Le Premier ministre Narendra Modi a également déclaré que l'Inde avait besoin de vastes réformes pour remédier à un système juridique surchargé par des millions d'affaires.

Bien que souhaitée depuis longtemps par les cabinets d'avocats étrangers, cette décision semble avoir été quelque peu inattendue en temps utile.

Les cabinets d'avocats étrangers n'ont pas encore annoncé leur intention de créer de nouveaux bureaux en Inde, mais des cabinets internationaux comme Allen & Overy et Herbert Smith Freehills ont déclaré à Reuters qu'ils examinaient les nouvelles règles.

DLA Piper a déclaré dans un communiqué qu'il travaillerait avec ses clients pour élaborer une stratégie pour le marché indien, tandis que Clyde & Co a déclaré qu'il y avait des "opportunités de croissance" en Inde.

Lalit Bhasin, qui dirige la Society of Indian Law Firms, a déclaré que l'on craignait qu'un cabinet d'avocats étranger n'opère de facto comme un cabinet à part entière en engageant des cabinets d'avocats locaux pour le conseiller dans des domaines concernant le droit indien.

"Qui va contrôler si ce cabinet étranger ne pratique pas le droit indien ? a déclaré M. Bhasin.

Une autre préoccupation est la perte potentielle d'activités, car une entreprise internationale qui s'installe en Inde pourrait préférer s'en tenir à son équipe internationale d'avocats.

"Les entreprises plus récentes qui souhaitent s'implanter en Inde pourraient vouloir travailler avec les mêmes avocats", a déclaré Gaurav Dani, partenaire fondateur du cabinet indien IndusLaw. "Cela changerait dans une certaine mesure le climat.