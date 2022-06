Analysis-Les investisseurs se préparent à une récession et à davantage de turbulences sur les marchés après le relèvement massif de la Fed.

Les analystes et les investisseurs ont déclaré qu'ils pensaient qu'une récession était plus probable après que la Fed, à la fin de sa réunion de politique générale mercredi, ait augmenté les taux de 75 points de base - sa plus grande augmentation en près de trois décennies - et se soit engagée à prendre d'autres mesures importantes pour combattre l'inflation galopante.

Alors que les actions se sont redressées dans l'espoir que la Fed est prête à tout faire pour combattre la pire inflation depuis plus de 40 ans, rares sont ceux qui pensent que les profondes dégringolades des actions seront proches d'un tournant tant qu'il n'y aura pas de signes clairs d'un reflux de l'inflation. Le S&P a perdu 22,2 % depuis le début de l'année et se trouve dans un marché baissier.

"La volatilité va rester élevée, ce qui rend les participants au marché, y compris moi-même, moins intéressés par la prise de risque en général", a déclaré Steve Bartolini, un gestionnaire de fonds obligataires chez T. Rowe Price.

La hausse des taux de mercredi s'est accompagnée d'une révision à la baisse des perspectives économiques de la Fed, la croissance étant désormais considérée comme ralentie à un taux inférieur à la tendance de 1,7 % cette année. Les analystes se demandent si la Fed va faire un "atterrissage brutal" en plongeant l'économie dans la récession au fur et à mesure qu'elle augmente les taux, ou si elle peut freiner l'inflation tout en ralentissant la croissance, c'est-à-dire faire un "atterrissage en douceur".

Les responsables de la banque centrale américaine ont signalé une accélération des hausses de taux à venir, mais bien qu'une autre augmentation de trois quarts de point lors de la prochaine réunion de la banque centrale en juillet soit possible, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que de telles mesures ne seraient pas "courantes".

Malgré la confiance de M. Powell dans le fait que les décideurs politiques pourraient organiser un atterrissage en douceur, d'autres étaient moins confiants dans le fait que l'économie sortirait indemne de ce qui est en passe de devenir le cycle de resserrement le plus marqué depuis 1994. Les analystes de Wells Fargo ont déclaré mercredi que les chances d'une récession s'élèvent désormais à plus de 50 %. D'autres banques ont mis en garde contre les risques croissants de récession, notamment la Deutsche Bank et Morgan Stanley.

En effet, les investisseurs disent déjà que les risques de récession pourraient voir la Fed faire bientôt marche arrière. Les analystes d'ING ont déclaré dans une note que le fait d'agir "plus fort et plus vite a un coût économique" et que les risques croissants de récession "signifient que les réductions de taux seront à l'ordre du jour pour l'été 2023."

Une récession pourrait signifier plus de douleur pour un marché boursier déjà malmené. Les marchés baissiers accompagnés d'une récession ont tendance à être plus longs et plus abrupts, avec une baisse médiane d'environ 35 %, selon les données de Bespoke Investment Group.

"Si nous nous retrouvons en récession plus tard cette année ou au début de l'année prochaine, les bénéfices des actions diminueraient et les actions baisseraient probablement davantage", a déclaré Sean McGould, président et co-chef des investissements de la société de fonds spéculatifs Lighthouse Investment Partners.

Les décideurs de la Fed ont signalé pendant des semaines que des hausses d'un demi-point de pourcentage seraient probables pour les réunions de juin et de juillet, avec une possible décélération du rythme en septembre. Mais les attentes du marché ont changé après que les données sur les prix à la consommation américains en mai, publiées la semaine dernière, ont conduit à la plus grande augmentation annuelle de l'inflation en près de 40 ans et demi.

La Fed a fait l'objet de critiques de la part de certains investisseurs qui lui reprochent d'agir trop lentement pour maîtriser l'inflation, ou d'être en retard sur la courbe.

"La Fed est dans une position très difficile dans laquelle, franchement, elle s'est mise elle-même en gérant mal la politique monétaire et en permettant à l'inflation d'augmenter autant qu'elle l'a fait", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investment Advisors. "Le soi-disant atterrissage en douceur semble de plus en plus ténu", a-t-il ajouté.

"EXTRÊMEMENT HAWKISH"

Le S&P 500 a augmenté de 1,45 % mercredi dans ce que certains investisseurs ont considéré comme un vote de confiance pour une banque centrale qui a montré qu'elle était déterminée à prendre des mesures décisives contre une inflation obstinément élevée.

Certains se sont demandé combien de temps cet optimisme allait durer.

Julian Brigden, cofondateur et président de Macro Intelligence 2 Partners, une société de recherche macroéconomique mondiale, a déclaré que la position de la Fed ne devait pas être considérée comme un élément positif pour les actifs à risque.

"C'était extrêmement faucon et avec la hausse du chômage dans le SEP (résumé des projections économiques), un clin d'œil clair à la possibilité d'une récession", a-t-il déclaré.

La faiblesse économique et la volatilité continue des actions pourraient stimuler un rallye des obligations d'État, qui, selon certains investisseurs, commencent à présenter des opportunités d'achat étant donné l'ampleur de leur vente cette année.

Les rendements de référence du Trésor à 10 ans, qui évoluent en sens inverse des prix des obligations, ont plus que doublé depuis le début de l'année, mais ils ont dégringolé mercredi.

"Après cette réunion, notre niveau de confort quant à la stabilité de la partie longue de la courbe, celle à 10 et 30 ans, a augmenté de façon spectaculaire", a déclaré Daniela Mardarovici, coresponsable des titres à revenu fixe multisectoriels pour Macquarie Asset Management.

Le consensus pour les obligations est toutefois loin d'être monolithique.

"Nous restons extrêmement prudents", a déclaré M. Brigden, "car nos travaux suggèrent que l'inflation n'a pas encore atteint son pic, ce qui pourrait nécessiter une position encore plus agressive de la part de la Fed."