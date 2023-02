Analysis-Les prêts aux soldats russes alimentent les appels à la démission des banques européennes

Près d'un an après que Moscou a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, une poignée de banques européennes, dont l'autrichienne Raiffeisen Bank International et l'italienne UniCredit, continuent de gagner de l'argent en Russie.

Le programme d'allégement des prêts a non seulement déclenché des critiques de la part de la banque centrale ukrainienne, qui a déclaré avoir lancé un appel à Raiffeisen et à d'autres banques pour qu'elles cessent de faire des affaires en Russie, mais aussi de la part d'investisseurs inquiets de tout impact sur leur réputation.

Raiffeisen et UniCredit sont toutes deux profondément ancrées dans le système financier russe et sont les seules banques étrangères figurant sur la liste des 13 "établissements de crédit d'importance systémique" de la banque centrale, soulignant leur importance pour l'économie russe, qui est aux prises avec des sanctions occidentales radicales.

Leur rôle dans le soutien de l'économie russe à un moment critique pour le président Vladimir Poutine a incité certains investisseurs à faire part publiquement de leurs doutes.

"Les entreprises doivent être très prudentes", a déclaré Kiran Aziz, du fonds de pension norvégien KLP, mettant en garde contre un risque majeur que les banques soient utilisées pour "financer la guerre d'une autre manière". Les fonds KLP détiennent des parts dans Raiffeisen et UniCredit.

Au moment où la loi sur les congés de paiement passait par le parlement en septembre, Vyacheslav Volodin, l'influent président de la chambre basse, a clairement indiqué son importance pour la Russie.

"Les soldats et les officiers assurent la sécurité de notre pays et nous devons être sûrs que l'on prendra soin d'eux", a-t-il déclaré.

Eric Christian Pederson de Nordea Asset Management, qui gère plus de 300 milliards d'euros (320 milliards de dollars), a déclaré qu'il était lui aussi préoccupé par la présence de Raiffeisen et d'UniCredit en Russie et qu'il avait soulevé la question avec eux.

L'exigence que les banques accordent des congés de paiement aux soldats "illustre les dangers d'opérer dans des juridictions où les entreprises peuvent ... être contraintes à des actions qui vont directement à l'encontre de leurs valeurs d'entreprise", a-t-il ajouté.

"Nous estimons qu'il est juste que les entreprises se retirent de la Russie, étant donné son attaque non provoquée contre l'Ukraine", a déclaré M. Pederson. Les données de Refinitiv montrent que Nordea possède des actions dans UniCredit.

Les banques ont restructuré un total de 167 600 prêts pour le personnel militaire ou les membres de leur famille, d'une valeur de plus de 800 millions d'euros, entre le 21 septembre et la fin de l'année dernière, selon les données de la banque centrale russe.

Raiffeisen a déclaré que seulement 0,2 % de ses prêts russes sont affectés par le "moratoire sur les prêts imposé par le gouvernement", une somme qu'elle a qualifiée de "négligeable". La banque a un total de près de 9 milliards d'euros de prêts en Russie, où elle est présente depuis plus de 25 ans, y compris à des entreprises.

Elle a réalisé un bénéfice net d'environ 3,8 milliards d'euros l'année dernière, grâce en grande partie à un bénéfice de plus de 2 milliards d'euros provenant de ses activités en Russie.

UniCredit, qui est entrée sur le marché russe il y a près de 20 ans lorsqu'elle a acquis une banque autrichienne, a déclaré que la règle était "obligatoire en vertu de la loi fédérale ... pour toutes les banques", refusant de dire combien de ses prêts avaient été annulés.

La banque italienne a ajouté que ses activités en Russie étaient axées sur les entreprises plutôt que sur les particuliers. Sur les plus de 20 milliards d'euros de revenus totaux d'UniCredit l'année dernière, la Russie a représenté plus d'un milliard d'euros.

Mais malgré une chute initiale brutale, les actions d'UniCredit sont maintenant nettement plus élevées qu'avant que la Russie n'envoie ses troupes en Ukraine le 24 février de l'année dernière, tandis que celles de Raiffeisen, dont le flottant est plus limité, n'ont pas récupéré.

"Tout profit sur la guerre en cours n'est pas acceptable et ne correspond pas à notre vision des investissements responsables", a déclaré un porte-parole de Swedbank Robur, l'un des principaux investisseurs de Scandinavie, ajoutant que le risque de réputation était une préoccupation.

Swedbank Robur a déclaré avoir des participations dans les deux banques, mais n'a pas divulgué de chiffres.

De plus grands investisseurs institutionnels, dont le français Amundi et le fonds souverain de Norvège, qui prône l'investissement responsable, ont refusé de commenter lorsqu'on leur a demandé leur avis.

LA FENÊTRE SE FERME ?

Certaines banques étrangères ont fait des sorties relativement rapides.

La Société Générale française a rompu ses liens avec la Russie en mai en vendant Rosbank au groupe Interros de l'homme d'affaires Vladimir Potanin.

Mais la présence continue de deux des plus grandes banques européennes attire l'attention des régulateurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré une personne familière de la question.

Andrea Enria, le superviseur en chef de la BCE, a déclaré que la fenêtre pour quitter la banque "se fermait un peu" parce que les autorités russes adoptaient une approche plus "hostile". Mais il a également exprimé son soutien à toute banque souhaitant réduire ses activités dans ce pays ou le quitter.

Raiffeisen et UniCredit ont confirmé qu'ils étaient en discussion sur la Russie avec la BCE.

UniCredit a déclaré qu'elle tenait la BCE "pleinement et régulièrement informée de notre stratégie de dé-risquement ordonné de notre exposition à la Russie".

Mais avec l'argent qui reste à gagner, Raiffeisen a vu les bénéfices de ses activités en Russie plus que tripler l'année dernière.

Pendant ce temps, les épargnants russes ont déposé plus de 20 milliards d'euros auprès de la banque, qui propose un endroit où déposer des fonds avec moins de risques de sanctions.

Cela signifie qu'il n'y a pas de grand élan pour que les banques quittent la Russie, malgré la pression réglementaire.

Et en Autriche, qui a des liens historiques et économiques étroits avec l'Europe de l'Est et la Russie, les politiciens sont largement silencieux sur la présence russe continue de Raiffeisen, qui a suscité ces derniers mois des protestations devant son siège.

Johann Strobl, le PDG de Raiffeisen, a déclaré qu'il examinait les options pour les activités russes, tout en soulignant que tout déménagement est compliqué, après avoir déclaré précédemment que la banque n'est pas "un stand de saucisses" qui pourrait être fermé du jour au lendemain.

Pour certains, la question est plus une question de moralité que d'argent.

Heinrich Schaller, directeur de la Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich, troisième plus grand actionnaire de RBI, et vice-président de Raiffeisen, fait partie de ceux qui ont émis des doutes sur le fait de rester.

"Bien sûr, c'est une question de morale", a-t-il déclaré récemment. "Aucun doute là-dessus".

Quoi qu'en disent les actionnaires, un décret de Poutine risque de rendre difficile la sortie de Russie. Il interdit aux investisseurs des pays dits inamicaux de vendre des actions dans les banques, sauf si le président russe accorde une dérogation.

(1 $ = 0,9376 euros)