Les querelles budgétaires au sein de la coalition gouvernementale allemande mettent en péril son plan de respect des engagements de défense envers les alliés occidentaux, alors même que les tensions avec la Russie augmentent et que Donald Trump, sceptique à l'égard de l'OTAN, brigue un second mandat en tant que président des États-Unis.

Depuis les années 1990, l'Allemagne s'est débarrassée de son aversion pour l'action militaire qui datait de l'après-guerre. Mais elle a essuyé des critiques, notamment de la part de M. Trump au cours de son premier mandat, pour avoir manqué à plusieurs reprises l'objectif de l'OTAN de consacrer 2 % de sa production économique à la défense. Quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, le chancelier Olaf Scholz a surpris ses alliés en annonçant une "Zeitenwende" - en allemand, un tournant historique - avec un fonds spécial de 100 milliards d'euros (107 milliards de dollars) pour remettre l'armée à niveau.

Toutefois, si les abondements de ce fonds permettront à Berlin d'atteindre l'objectif de 2 % au cours des trois prochaines années pour la première fois depuis la fin de la guerre froide en 1990, l'incertitude règne quant à la manière d'atteindre l'objectif de dépenses lorsque le fonds sera épuisé en 2028.

En outre, les hauts gradés de l'armée allemande préviennent que la Bundeswehr a besoin de fonds supplémentaires dès à présent pour être prête au combat dans cinq ans, lorsqu'ils pensent que la Russie sera capable d'attaquer le territoire d'un État membre de l'OTAN.

Avec un produit intérieur brut d'un peu plus de 4 000 milliards d'euros, la plus grande économie d'Europe, le budget de défense actuel de 52 milliards d'euros est inférieur d'environ 28 milliards à l'objectif de l'OTAN.

"Nous devons nous rappeler que pendant la guerre froide, sous les chanceliers Adenauer, Brandt et bien d'autres, l'Allemagne a consacré plus de 3 % de son PIB à la défense", a déclaré la semaine dernière le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à la chaîne de télévision publique allemande NDR.

Il a déclaré que l'augmentation des dépenses de défense de la plus grande économie d'Europe faisait désormais une grande différence pour l'alliance.

"Nous l'avons déjà fait, non pas parce que nous aimons investir dans la défense, mais parce que c'est nécessaire pour garantir la paix.

La coalition allemande fracturée des sociaux-démocrates de gauche (SPD), des libéraux pro-entreprises et des Verts écologistes a du mal à trouver l'argent nécessaire pour atteindre l'objectif de l'OTAN, étant donné les règles qu'elle s'est elle-même imposées et qui limitent le montant des emprunts d'État qu'elle peut contracter.

"Il y a une question stratégique plus large sur la trajectoire à long terme des dépenses de défense en Allemagne et sur leur compatibilité avec les règles fiscales institutionnelles du pays", a déclaré Mujtaba Rahman, directeur général d'Eurasia Group pour l'Europe.

PASSER LA MAIN

Pour l'instant, M. Scholz s'est rangé du côté du ministre libéral des finances, Christian Lindner, en rejetant les appels du ministre de la défense et allié du SPD, Boris Pistorius, à augmenter les dépenses annuelles de défense de 6,7 milliards d'euros l'année prochaine afin d'initier davantage d'investissements - ce qui revient à repousser une solution après les élections de 2025.

"Le prochain gouvernement sera élu en 2025 et devra fournir une réponse pour poursuivre la Zeitenwende", a déclaré Marcel Schlepper, expert militaire à l'institut Ifo.

Outre l'incertitude politique qui en découle, chaque année où la mise à jour annuelle des dépenses est retardée, l'augmentation devra être d'autant plus forte pour atteindre l'objectif de 2 % : Les projections montrent que le déficit atteindra 40 milliards d'euros d'ici 2028.

Andreas Schwarz, membre SPD de la commission budgétaire du Parlement, a déclaré que sans financement supplémentaire, Pistorius se retrouverait l'année prochaine avec un montant relativement maigre de 500 millions d'euros pour les investissements dans les marchés publics de la défense.

"Il a besoin des 6,7 milliards d'euros pour continuer à investir, pour encourager l'industrie de la défense à augmenter ses capacités et à fournir aux troupes ce dont elles ont besoin de toute urgence", a-t-il noté, ajoutant que certains des achats les plus urgents de l'armée, tels que les munitions, les défenses aériennes et l'artillerie de roquettes, pourraient être affectés. Les fabricants d'armes du pays, confrontés à des appels constants pour augmenter leurs capacités de production, ne sont pas satisfaits non plus.

L'HEURE DE LA CRUNCH

Les responsables de l'industrie de la défense affirment que l'Allemagne a économisé des centaines de milliards d'euros depuis la guerre froide en n'atteignant pas l'objectif de l'OTAN, d'où la nécessité d'investir davantage aujourd'hui.

L'association de l'industrie de la défense, dirigée par le PDG de Rheinmetall, Armin Papperger, a rappelé à M. Scholz sa promesse de 2022 d'atteindre dorénavant l'objectif de l'OTAN. "L'actuelle planification à moyen terme prévoit le gel du budget de la défense à 52 milliards d'euros pour les années à venir, une somme qui, dans deux ans déjà, ne couvrira que les coûts fixes de la Bundeswehr et ne laissera aucune marge de manœuvre pour des achats supplémentaires", a déclaré l'association dans un communiqué la semaine dernière.

Elle a estimé que 100 milliards d'euros supplémentaires seraient nécessaires d'ici 2028 pour combler les lacunes de l'inventaire militaire, qui comprend des systèmes de défense aérienne, des missiles à longue portée et des munitions.

Pour l'instant, cette perspective semble peu probable. Une source de la défense a déclaré à Reuters que la chancellerie avait averti le ministère de la défense qu'il ne pouvait pas s'attendre à recevoir de nouvelles autorisations financières avant 2028, année qui apparaît pour la première fois dans la planification financière à moyen terme qui est actuellement élaborée en même temps que le budget 2025.

Au lieu de cela, la chancellerie a suggéré aux fonctionnaires de la défense de parler aux fabricants d'armes et de les convaincre de commencer à produire des armes pour la Bundeswehr à leurs propres frais et sans contrat, en acceptant que le paiement ne se fasse pas avant 2028, a déclaré la source - ajoutant que l'idée a été accueillie avec incrédulité au ministère de la défense.

Une porte-parole du ministère de la défense a déclaré qu'elle ne pouvait ni confirmer ni infirmer cette information. Un porte-parole de la chancellerie a déclaré que cette information était fausse.

Une source militaire a déclaré que les chefs de l'armée considéraient l'issue de la querelle budgétaire comme un test décisif de l'engagement des hommes politiques en faveur d'une "Zeitenwende" véritablement transformationnelle.

"Nous sommes à la croisée des chemins", a déclaré cette source. "Soit nous prenons l'autoroute et roulons à pleine vitesse, soit nous nous arrêtons.

(1 dollar = 0,9301 euro)