La dernière impasse sur le plafond de la dette américaine, résolue quelques jours seulement avant que le gouvernement ne soit confronté à un défaut de paiement dévastateur, a incité certains à demander que le pays renonce à la limite d'emprunt qu'il s'est lui-même imposée.

Il est peu probable que cela se produise en temps utile.

Bien que l'épreuve de force ait inquiété les investisseurs et fait planer la menace d'une deuxième dégradation de la dette américaine en un peu plus de dix ans, les propositions visant à abolir le plafond d'endettement n'ont guère eu de succès au Congrès ces dernières années.

Les républicains n'ont pas souhaité abandonner un levier qu'ils ont utilisé pour obtenir des administrations démocrates des réductions de dépenses de plusieurs milliards de dollars.

"Il n'y a pas d'autre moyen de s'attaquer aux habitudes de dépenses que nous avons", a déclaré le sénateur républicain Mike Rounds.

L'impasse sur la dette de cette année et les deux précédentes, en 2011 et 2013, se sont déroulées dans un contexte similaire de division du pouvoir à Washington, avec un président et un Sénat démocrates majoritaires, et le contrôle de la Chambre des représentants par les républicains.

Mais les démocrates n'ont pas essayé d'abolir le plafond de la dette lorsqu'ils contrôlaient la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès en 2021 et 2022. Aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de le faire.

En novembre dernier, après que les démocrates ont perdu leur majorité à la Chambre des représentants mais avant que la majorité républicaine ne prête serment, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a averti les parlementaires démocrates de s'occuper du plafond de la dette à ce moment-là pour éviter une crise. Ses appels sont restés lettre morte.

En conséquence, Washington devra à nouveau se pencher sur la question avant l'expiration de l'accord actuel, le 1er janvier 2025.

L'UTILITÉ DE L'ACCORD N'EST PLUS À DÉMONTRER

Certains faucons budgétaires qui soutenaient auparavant le plafond de la dette affirment aujourd'hui que les dysfonctionnements croissants à Washington ont rendu le risque de défaut de paiement trop important.

"Si cet outil a jamais été utile, il a fait son temps et il est temps de s'en débarrasser", a déclaré Steve Ellis, président de Taxpayers for Common Sense, un groupe de surveillance qui a baissé son soutien au plafond de la dette au début de l'année.

Les États-Unis sont l'un des deux seuls pays industrialisés à exiger des responsables politiques qu'ils approuvent le paiement des dettes déjà contractées. L'autre pays, le Danemark, a relevé son plafond suffisamment haut pour qu'il ne soit plus pertinent.

"Nous sommes vraiment le seul pays à nous infliger cela, et cela s'est avéré un échec total pour ce qui est de limiter le déficit de quelque manière que ce soit", a déclaré le représentant démocrate Bill Foster, qui a rédigé un projet de loi visant à abolir le plafond de la dette.

Le projet de loi de M. Foster a obtenu le soutien de 44 démocrates de la Chambre des représentants, et il affirme que des républicains lui ont dit en privé qu'ils soutenaient l'idée. Mais aucun ne l'a approuvée publiquement.

Le Sénat, contrôlé par les démocrates, n'a pas non plus réussi à obtenir le soutien des républicains.

Le Congrès a voté le relèvement ou la suspension du plafond de la dette à 21 reprises depuis la dernière fois où le pays a affiché un excédent budgétaire, en 2001.

Durant cette période, le poids de la dette est passé de 27 % du PIB à 98 %, selon les statistiques du gouvernement, car les parlementaires ont approuvé des guerres, des réductions d'impôts et des plans de relance économique tout en élargissant les programmes de protection sociale.

Mais le plafond de la dette s'est parfois avéré utile pour forcer les parlementaires à faire face aux conséquences de leurs politiques fiscales et de dépenses.

Dans les années 1980 et 1990, le Congrès a associé plusieurs relèvements du plafond de la dette à des accords budgétaires bipartisans qui ont permis d'atteindre l'équilibre budgétaire à la fin du siècle.

Plus récemment, les républicains ont profité d'un vote sur le plafond de la dette pour obtenir plus de 1 000 milliards de dollars de restrictions de dépenses de la part du président démocrate Barack Obama en 2011, et 1 300 milliards de dollars de la part de M. Biden en temps utile.

"La limite de la dette est un outil terrible pour lutter contre les déficits, mais c'est le seul dont nous disposons", a déclaré Brian Riedl, membre de l'institut conservateur Manhattan.

M. Riedl et d'autres experts budgétaires indépendants ont proposé au Congrès des solutions pour faire face à la dette nationale tout en écartant la menace d'un défaut de paiement.

Le Bipartisan Policy Center a suggéré que le plafond de la dette soit relevé automatiquement lorsque le Congrès adopte un budget annuel, tandis que M. Riedl estime que le processus budgétaire lui-même devrait être moins cloisonné et plus flexible.

En l'absence de ces réformes, de nombreux experts budgétaires estiment que le plafond de la dette est le seul moyen d'imposer une certaine forme de restriction budgétaire.

"Je ne baisserai jamais le plafond de la dette sans rien faire d'autre à la place. C'est le seul ralentisseur budgétaire qui existe", a déclaré Maya MacGuineas, du Committee for a Responsible Federal Budget (Comité pour un budget fédéral responsable).