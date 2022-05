Analysis-Marcos comme président philippin : une aubaine pour la Chine, une gêne pour les États-Unis

Marcos, le fils et homonyme de l'ancien dictateur du pays, entretient des liens de longue date avec la Chine et cherche à conclure un nouvel accord avec le dirigeant chinois Xi Jinping sur les eaux contestées de la mer de Chine méridionale.

Les relations de Marcos avec les États-Unis, en revanche, sont compliquées par une ordonnance d'outrage au tribunal pour son refus de coopérer avec le tribunal de district d'Hawaï, qui a ordonné en 1995 à la famille Marcos de verser 2 milliards de dollars de richesses pillées aux victimes du règne de Marcos père.

Les Philippines sont un pivot de la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine, son territoire maritime englobant une partie de la mer de Chine méridionale, une voie navigable stratégique et riche en ressources sur laquelle la Chine revendique également la souveraineté.

En 2016, un tribunal arbitral constitué en vertu du droit international de la mer a tranché en faveur des Philippines par rapport à la revendication de la Chine, une décision saisie par d'autres États demandeurs, ainsi que par les États-Unis et leurs alliés préoccupés par la construction par la Chine d'installations militaires sur des îles dans les eaux.

Mais lors d'interviews pendant la campagne électorale, Marcos a déclaré que le jugement n'était "pas efficace" car la Chine ne le reconnaissait pas. Il chercherait à conclure un accord bilatéral avec la Chine pour résoudre leurs différends, a-t-il déclaré.

"Si vous laissez les États-Unis entrer, vous faites de la Chine votre ennemi", a-t-il déclaré à la radio DZRH. "Je pense que nous pouvons parvenir à un accord (avec la Chine). D'ailleurs, des personnes de l'ambassade de Chine sont mes amis. Nous en avons parlé."

Antonio Carpio, l'ancien juge de la Cour suprême qui a dirigé l'équipe juridique des Philippines au tribunal arbitral, a déclaré que la position de Marcos était une "trahison".

"Il a pris le parti de la Chine contre les Philippines", a-t-il déclaré.

Rommel Banlaoi, un expert en sécurité basé à Manille, a déclaré que Marcos, également connu sous le nom de Bongbong, souhaitait des liens plus amicaux avec la Chine, mais pas au prix d'une cession de territoire.

"Il est ouvert à des consultations directes et à des négociations bilatérales avec la Chine pour régler leurs différends", a-t-il dit. "Il est prêt à explorer des domaines de coopération pragmatique avec la Chine, notamment l'exploitation du gaz naturel et du pétrole dans la mer des Philippines occidentales."

La mer des Philippines occidentales se trouve dans la zone économique exclusive des Philippines en mer de Chine méridionale, mais est également revendiquée par la Chine. Des affrontements répétés entre des navires appartenant aux deux pays ont eu lieu dans cette zone ces dernières années.

DE BONS SOUVENIRS

M. Marcos souhaite également attirer les investissements de la Chine pour son ambitieux programme d'infrastructures, a déclaré M. Banlaoi.

"Les Marcos ont de très bons souvenirs de leurs voyages en Chine".

Le père de Marcos a gouverné les Philippines pendant 20 ans jusqu'en 1986 et était un proche allié des États-Unis, mais il a commencé à s'engager avec la Chine après l'établissement de relations diplomatiques en 1975. Un an plus tôt, Marcos Jr, alors âgé de 18 ans, a accompagné sa mère Imelda à Pékin lors d'un voyage historique qui a ouvert la voie à la détente diplomatique. Des images de ce voyage montrent le jeune homme rayonnant rencontrant le leader chinois Mao Zedong.

C'était la première de nombreuses visites. Dans un câble envoyé à Washington D.C. en mars 2007, obtenu par Wikileaks, l'ambassade des États-Unis rapporte que Marcos "s'est rendu fréquemment en RPC en 2005 et 2006 pour faire des affaires".

Un mois après la rédaction du câble, la Chine a ouvert un consulat à Laoag City, la capitale du fief de la famille dans la province d'Ilocos Norte, où Marcos était gouverneur. Laoag City a une population d'à peine 102 000 habitants dans un pays de près de 110 millions de personnes et est l'un des deux consulats en dehors de la capitale Manille.

COERCITION ET AGRESSION

Les États-Unis ont intensifié leur engagement en Asie du Sud-Est, et aux Philippines, ces derniers mois, afin de combattre la "coercition et l'agression" de la Chine dans la région. En mars et avril, plus de 5 000 militaires américains ont effectué des exercices avec leurs homologues philippins, les plus importants depuis sept ans.

Renato Cruz De Castro, analyste des affaires internationales à l'université De la Salle à Manille, a déclaré que les manœuvres soulignaient comment les impératifs stratégiques avaient forcé le président philippin sortant Rodrigo Duterte à établir des relations solides avec Washington malgré son hostilité envers l'ancien colonisateur du pays. Peu après son élection, Duterte a appelé à la "séparation" des Philippines avec les États-Unis et a courtisé la Chine.

"Duterte a réalisé que, que vous apaisiez ou défiez la Chine, cela n'a pas d'importance. Ils vont toujours essayer de prendre votre territoire maritime", a-t-il déclaré à Reuters. "Marcos pourrait avoir des problèmes avec les États-Unis (mais) il devra faire face aux contraintes de ses bureaucrates et des forces armées qui apprécient vraiment l'alliance."

Marcos n'a pas visité les États-Unis depuis 15 ans, craignant les conséquences étant donné que lui et sa mère risquent un jugement pour outrage au tribunal et une amende de 353 millions de dollars. Cela s'ajoute aux 2 milliards de dollars que lui et sa mère ont été condamnés à verser à 9 539 victimes des droits de l'homme, dont seulement 37 millions ont été récupérés, selon l'avocat qui a lancé le recours collectif, Robert Swift.

"Quelqu'un pourrait penser et dire, 'OK, mettons cette personne en prison'. Ils peuvent le faire", a déclaré Marcos à un journaliste philippin, Anthony Taberna, en août. "Nous ne prenons plus ce risque."

Un porte-parole de Marcos n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur ses projets de voyage aux États-Unis en tant que président.

Le Département d'Etat et le Département de la Justice des Etats-Unis n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur la question de savoir si Marcos bénéficierait de l'immunité diplomatique en cas de visite. Swift, pour sa part, s'attend à ce qu'il obtienne l'immunité habituelle.

"La victoire apparente de Bongbong Marcos sera accueillie avec déception par de nombreuses personnes à Washington", a déclaré Greg Poling, directeur des études sur l'Asie du Sud-Est au Center for Strategic and International Studies, basé à Washington.

"Mais cela ne change rien au fait que l'alliance États-Unis-Philippines est plus vitale que jamais et que les États-Unis doivent continuer à travailler pour l'approfondir."

Selon M. Banlaoi, M. Marcos cherchera à préserver l'alliance avec les États-Unis, mais gardera ses options ouvertes.

"En fonction de la manière dont les relations bilatérales entre les Philippines et les États-Unis se déroulent dans le cadre de BBM, la renégociation du traité de défense mutuelle reste une option", a-t-il déclaré, en utilisant un autre surnom pour Marcos.