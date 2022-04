Analysis-Musk's Twitter bet gins up meme stock hype

Ce travailleur du commerce de détail de 25 ans, originaire de Reading, en Grande-Bretagne, a acheté des actions de Twitter lundi après que les actions aient bondi de 27 % à la suite de l'annonce de l'investissement de Musk dans la société basée à San Francisco.

Ash a payé 49 dollars par action en moyenne, contre l'objectif de cours de 44 dollars des analystes couvrant l'action de Twitter. Les paris haussiers qui vont à l'encontre de la sagesse conventionnelle de Wall Bourse ont été une caractéristique de la frénésie de négociation des actions "mèmes" qui a balayé de nombreux investisseurs individuels au cours des 15 derniers mois.

Ash, qui a également investi dans des actions mèmes telles que le détaillant de jeux vidéo GameStop Corp et l'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment Holdings, a déclaré qu'il espérait que le milliardaire célèbre Musk apporterait le même engouement à l'action de Twitter. "Tout ce qu'Elon touche crée une vague au début. J'ai foi en la foi des gens en lui", a déclaré M. Ash.

Des millions d'investisseurs ont afflué vers l'action de Twitter après que Musk, qui a plus de 80 millions de followers sur Twitter, a révélé une participation de 9,2 % dans la société, ce qui en fait l'action américaine la plus achetée par les investisseurs particuliers lundi, selon les données de Vanda Research. L'afflux de 152 millions de dollars vers l'action lundi a été le plus important parmi toutes les actions et tous les ETF sur les bourses américaines pour la journée.

Musk a développé une clientèle fidèle d'investisseurs qui sont restés aux côtés de sa société Tesla Inc. pendant la majeure partie de la dernière décennie, alors qu'elle luttait encore pour rationaliser la production de voitures électriques et les rendre abordables.

Tesla fait désormais partie des entreprises les plus précieuses au monde, avec une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars.

Musk, qui est également à l'origine d'autres entreprises telles que le fabricant de fusées SpaceX, est la personne la plus riche du monde avec une valeur nette évaluée par Forbes à 290 milliards de dollars.

La popularité de Musk auprès des investisseurs particuliers est l'une des raisons pour lesquelles Twitter a accepté cette semaine de lui proposer un siège au sein de son conseil d'administration, selon des personnes connaissant bien le dossier.

Musk et Twitter n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les actions de Twitter ont chuté par rapport à leurs homologues dans le cadre des efforts déployés par la société pour rendre sa publicité plus lucrative et générer davantage de revenus à partir de produits d'abonnement. L'action a chuté de 38 % au cours des 12 mois précédant le 1er avril, avant que Musk ne dévoile sa participation, contre une hausse de 13 % de l'indice S&P 500.

Les investisseurs particuliers représentent 9,9 % de la base d'investisseurs de Twitter, selon Vanda. Si ce chiffre est supérieur à celui de Tesla, où les investisseurs particuliers représentent 1,5 %, il est nettement inférieur à celui d'AMC, l'action mème la plus populaire, où les investisseurs particuliers représentent 40,9 % de la base d'investisseurs.

"Compte tenu de la popularité de Musk sur les médias sociaux et autres, nous nous attendons à ce que la nouvelle suscite un intérêt important de la part des investisseurs particuliers pour l'action, ainsi qu'une activité pour celle-ci", a déclaré Justin Post, analyste de Bank of America Securities, dans une obligation de recherche cette semaine. Il a averti que le battage médiatique pourrait également attirer les investisseurs qui aiment vendre les actions à découvert.

GAMESTOP, AMC PLAYBOOK

En investissant dans Twitter, Musk emprunte une page du livre de jeu d'AMC et de GameStop, dont les dirigeants ont également capitalisé sur leur popularité auprès des investisseurs particuliers pour placer des paris sur d'autres entreprises.

Le mois dernier, AMC a dévoilé un investissement de 27,9 millions de dollars dans Hycroft Mining Holding Corp, un exploitant de mines d'or et d'argent en difficulté. Les investisseurs particuliers ont suivi, et les actions de Hycroft se négocient maintenant à sept fois leur valeur d'il y a un mois.

Un investissement du président de GameStop, Ryan Cohen, dans le détaillant Bed Bath & Beyond le mois dernier a conduit à un doublement de la valeur boursière de cette société.

Certains analystes ont mis en garde contre le fait que l'augmentation de l'action Twitter basée sur le battage médiatique pourrait ne pas être suffisante pour maintenir l'intérêt des investisseurs particuliers.

La contribution à long terme de Musk à Twitter dépendra de sa capacité à rendre l'entreprise plus rentable, a écrit Angelo Zino, analyste de CFRA Research, dans une obligation cette semaine.

"L'objectif est de mieux monétiser la plateforme, et nous pensons que Musk ne peut qu'aider, et non nuire au processus, ses récentes critiques de l'entreprise étant un signe rafraîchissant", a écrit Zino.