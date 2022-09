Analysis-Nouvelles règles américaines sur les subventions pour les VE qui brisent les rêves de Hyundai et Kia

Ces deux entreprises, qui fabriquent les populaires modèles Ioniq 5 et EV6, ont vendu plus de 39 000 VE aux États-Unis entre janvier et juillet - doublant les ventes de l'année dernière et dépassant Ford Motor Co, Volkswagen AG et General Motors Co.

Mais la loi sur la réduction de l'inflation signée par le président américain Joe Biden le mois dernier exclut Hyundai Motor Co et sa filiale Kia Corp des crédits d'impôt fédéraux parce qu'elles ne fabriquent pas encore de VE en Amérique du Nord, ce qui met à mal leurs ambitions en matière de VE, du moins à court terme, selon un responsable de Hyundai, des fournisseurs de pièces, des analystes et des concessionnaires automobiles.

Seuls une vingtaine de VE peuvent bénéficier de subventions en vertu des nouvelles règles, parmi lesquels les modèles de Ford et de BMW, et à partir de l'année prochaine, de GM et de Tesla Inc. Les règles précisent également les exigences en matière d'approvisionnement en matériaux et pièces de batteries de VE à partir de 2023.

D'autres constructeurs automobiles étrangers, tels que Toyota Motor Corp, qui seront également touchés par la loi, ont moins d'enjeux car ils proposent moins de modèles ou détiennent moins de parts de marché.

"Si toutes les choses sont égales et que si j'achète celle-ci, j'obtiens un crédit d'impôt de 7 500 $ et que si j'achète celle-là, je ne l'obtiens pas, je t'aime Hyundai mais je vais opter pour celle où je peux obtenir un crédit d'impôt", a déclaré Andrew DiFeo, un concessionnaire basé en Floride qui a déjà vu quelques clients potentiels abandonner les VE Hyundai comme préférence.

Graphique : Ventes de VE américains à batterie -

Hyundai Motor Group, qui a annoncé il y a trois mois des investissements de plus de 10 milliards de dollars aux États-Unis, dont une usine de VE de 5,5 milliards de dollars en Géorgie, n'est pas content.

En mai, M. Biden avait remercié Hyundai pour ces investissements : "Merci encore d'avoir choisi les États-Unis. Nous ne vous laisserons pas tomber".

Un responsable d'un grand fournisseur de Hyundai qui s'est entretenu avec des hauts responsables de l'entreprise a déclaré à Reuters que le constructeur automobile avait été pris au dépourvu par la loi.

"Autant pour ne pas nous laisser tomber", a déclaré cette personne, qui s'est exprimée sous couvert d'anonymat. "C'est une grosse pagaille".

Des responsables sud-coréens ont rencontré leurs homologues américains cette semaine pour leur faire part de leurs inquiétudes, et le Financial Times a rapporté que le président du groupe Hyundai Motor, Euisun Chung, s'est également rendu à Washington la semaine dernière.

Un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré mardi que Séoul avait demandé à Washington de reporter les nouvelles règles jusqu'à l'achèvement de l'usine de Géorgie en 2025. La Corée du Sud a déclaré que la nouvelle loi pourrait violer des traités tels que l'accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée du Sud.

"Le plan de notre usine américaine de VE était d'obtenir des subventions à la lumière de la croissance du marché des VE aux États-Unis ... la nouvelle loi nous affecte négativement et directement", a déclaré un responsable de la société qui a refusé d'être identifié parce qu'ils ne sont pas autorisés à parler aux médias.

FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE

Alors que le groupe automobile envisage d'avancer le début de la construction de l'usine dès cette année, les analystes s'attendent toujours à une baisse des ventes en raison d'une perte d'élan.

Les analystes ont déclaré qu'il était encore trop tôt pour quantifier ce que les nouvelles règles coûteront aux entreprises en termes de revenus et de bénéfices, mais plusieurs d'entre eux ont dit qu'elles utiliseraient probablement des incitations pour attirer les acheteurs américains, ce qui pourrait faire grimper les coûts.

Après la signature de la loi par Biden le 16 août, les actions de Hyundai et de Kia ont chuté de quelque 4 % chacune. Elles se sont redressées depuis.

"Nous envisageons en interne diverses façons de faire face à la Loi", a déclaré Hyundai Motor Group dans une déclaration à Reuters.

Bien que les ventes américaines de VE de Hyundai et Kia ne représentent qu'un peu plus d'un dixième des volumes de Tesla et environ 9 % de la part de marché américaine, elles laissent entendre que les entreprises sont en passe de consolider leur position de premier acteur du VE dans le pays.

Hyundai lancera sa première berline EV Ioniq 6 au début de l'année prochaine aux États-Unis, une voiture qui, selon les analystes, pourrait concurrencer Tesla sur le marché américain en raison de son prix.

Kia n'a pas confirmé ses plans pour le lancement aux États-Unis de l'EV9, un SUV beaucoup plus grand que l'EV6, bien que les analystes s'attendaient à ce qu'il soit un succès auprès des consommateurs américains qui préfèrent les grosses voitures. Yoo Ji-woong, analyste de Daol Investment & Securities basé à Séoul, a déclaré que Kia envisagerait probablement de fabriquer l'EV9 aux États-Unis pour obtenir des subventions.

Yoo est optimiste quant au fait que tous les constructeurs automobiles finiront par en bénéficier.

"Cela peut prendre quelques années, mais finalement la loi contribuera à rendre les voitures électriques plus abordables."