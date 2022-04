Analysis-Politics, not substance, seen guiding U.S. and Iran on terror listing

Alors que les deux parties semblaient sur le point de relancer le pacte il y a un mois, les pourparlers sont depuis restés bloqués en raison des exigences russes de dernière minute, de la fête de Norouz et de la question non résolue de savoir si Washington pourrait retirer le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) de la liste des organisations terroristes étrangères (FTO) des États-Unis.

Les États-Unis et l'Iran sont engagés depuis plus d'un an dans des discussions indirectes et sporadiques sur la relance de l'accord de 2015 en vertu duquel l'Iran a limité son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques.

Les États-Unis ont envisagé d'abandonner la désignation en échange d'une action ou d'un engagement de l'Iran à limiter les activités de l'IRGC, a déclaré une source.

Cependant, la Maison Blanche est bien consciente de "la sensibilité politique et du prix associé à" la suppression de la force d'élite de la liste, a déclaré Dennis Ross, négociateur américain de longue date pour le Moyen-Orient, notant que certains démocrates sont opposés à l'abandon de cette désignation.

"Il y a une hésitation de la part du côté politique de la Maison Blanche", a-t-il ajouté.

Un haut responsable de l'administration a déclaré que le président américain Joe Biden n'avait pas l'intention d'abandonner la désignation de terrorisme, a rapporté vendredi le chroniqueur du Washington Post David Ignatius.

Interrogé sur ce rapport, un haut responsable de l'administration Biden a déclaré : "Nous n'allons pas négocier en public. Il y a encore des lacunes".

"Le fardeau est vraiment sur l'Iran à ce stade, en particulier sur cette question", a ajouté le fonctionnaire sous couvert d'anonymat.

PEU D'IMPACT ÉCONOMIQUE

Lorsque l'administration Trump a désigné l'IRGC comme une FTO en 2019, c'était la première fois que Washington mettait ainsi à l'index une partie de l'armée d'un autre pays et a été considérée par certains comme une pilule empoisonnée pour rendre plus difficile la relance de l'accord nucléaire, que le président de l'époque, Donald Trump, a abandonné en 2018.

Les détracteurs du retrait du Corps des gardiens de la révolution islamique de la liste, ainsi que ceux qui sont ouverts à l'idée, affirment que cela aura peu d'effets économiques, car d'autres sanctions américaines obligent les acteurs étrangers à éviter le groupe.

"L'administration estime que cela n'aurait pas d'impact significatif, voire aucun impact", a déclaré un haut fonctionnaire américain sous couvert d'anonymat.

Cela s'explique en partie par le fait que l'IRGC resterait sanctionné en tant que "terroriste mondial spécialement désigné" (SDGT) sur une liste noire américaine distincte créée après les attentats du 11 septembre 2001.

L'IRGC, une faction politique puissante en Iran, contrôle un empire commercial ainsi que des forces armées et de renseignement d'élite que Washington accuse de mener une campagne terroriste mondiale.

Les sources iraniennes ont cité de multiples raisons pour lesquelles elles souhaitent la suppression de la désignation, notamment la politique intérieure et le désir de l'équipe du nouveau président iranien Ebrahim Raisi de montrer qu'elle peut obtenir un meilleur accord que son prédécesseur Hassan Rouhani.

"C'est surtout une question de dignité pour l'establishment et les négociateurs iraniens", a déclaré un haut diplomate iranien sous couvert d'anonymat.

"La nouvelle équipe a insisté dès le début sur la question des FTO et considère comme une réussite majeure la levée de ces sanctions. C'est principalement à des fins domestiques, car ils ont critiqué l'accord de 2015 de Rouhani et ne peuvent pas simplement le faire revivre", a ajouté un ancien haut fonctionnaire iranien informé des pourparlers.

Un autre diplomate iranien a déclaré que l'Iran avait rejeté l'idée de retirer la désignation de l'IRGC dans son ensemble mais de la conserver pour la Force d'élite Quds du groupe.

MOU SUR LE TERRORISME ?

Bien que les responsables américains répugnent à l'admettre, le principal problème à Washington est également politique. Les républicains affirment que l'abandon de l'étiquette FTO montrerait que l'administration Biden est douce avec le terrorisme, ce que les responsables américains nient.

Le représentant Michael McCaul, le principal républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, a qualifié la semaine dernière l'IRGC de "machine à tuer" qui menace les Américains et il a souligné le coût politique pour la Maison Blanche.

"Cela va diviser le parti démocrate en deux sur cette question, si ce n'est plus", a-t-il déclaré.

Certains démocrates ont exprimé des doutes, bien qu'il y ait peu de chances que le Congrès puisse bloquer un accord nucléaire relancé.

"Nous ne pouvons pas jouer avec des vies américaines et supprimer la ... désignation FTO", a déclaré la semaine dernière le représentant américain Josh Gottheimer, un démocrate du New Jersey.

Même les critiques admettent que le retrait aurait peu d'effets pratiques.

Matthew Levitt, du groupe de réflexion Washington Institute for Near East Policy, a déclaré que l'étiquetage de l'IRGC en tant que FTO n'ajoutait que deux pouvoirs : permettre au gouvernement américain d'interdire l'entrée sur le territoire à toute personne associée à cette organisation et d'imposer des sanctions pénales à ceux qui lui ont sciemment fourni un "soutien matériel".

Dans une analyse récente, Levitt a déclaré que l'Iran utiliserait un retrait pour faire valoir qu'il ne s'engage pas dans le terrorisme, et que l'abandon de l'étiquette minerait la crédibilité des sanctions américaines.

"L'IRGC ne devrait pas être retiré de la liste des FTO tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il a cessé ses activités terroristes", a-t-il écrit.