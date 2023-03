Les inquiétudes liées à la crise bancaire stimulent des actifs disparates, les valeurs refuges traditionnelles telles que l'or, les bons du Trésor et les marchés monétaires faisant l'objet d'une forte demande, tout comme les instruments plus spéculatifs tels que les actions technologiques et le bitcoin.

Les investisseurs sont inquiets quant à la santé du système financier, même si le groupe UBS a accepté de racheter le Crédit suisse en difficulté dans le cadre d'un rachat soutenu par l'État et que les principales banques centrales ont pris des mesures pour rassurer les marchés.

Les difficultés du secteur financier ont entraîné un repositionnement rapide des marchés d'actifs, les investisseurs pariant sur le fait que la Réserve fédérale et les autres banques centrales devront ralentir les hausses de taux d'intérêt afin d'éviter de nuire à l'économie, car les problèmes bancaires menacent de ralentir la croissance.

En conséquence, certains actifs qui sont généralement en difficulté lorsque les banques centrales sont censées resserrer leur politique monétaire se portent bien : le secteur technologique du S&P 500 a progressé d'environ 2 % depuis le 8 mars, date à laquelle les problèmes de la Silicon Valley Bank sont apparus, alors que l'indice général S&P 500 a reculé de 1 %. Le bitcoin, qui a chuté de 60 % lors de la hausse des taux en 2022, a gagné près de 30 % depuis le 8 mars.

Ces gains se sont accompagnés de fortes variations des actifs traditionnellement perçus comme des valeurs refuges en temps utiles. Les rendements des bons du Trésor à plus court terme, qui évoluent inversement aux prix, ont connu une baisse historique la semaine dernière, tandis que les fonds du marché monétaire ont enregistré leurs plus fortes entrées depuis avril 2020 au cours de la semaine du 15 mars, selon les données de Refinitiv Lipper. Le prix de l'or a augmenté de plus de 9 %, tandis que le secteur des services publics du S&P 500 a gagné 2,2 %.

Mais les actifs considérés comme sensibles à la croissance économique ont connu des difficultés. Les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau depuis 2021, et les actions des sociétés industrielles et à petite capitalisation ont également faibli.

"Je ne suis pas surpris que nous recevions des signaux confus, car nous vivons une période très confuse", a déclaré Christopher Smart, stratège mondial en chef chez Barings. "Les investisseurs sont très incertains de la suite des événements.

(GRAPHIQUE : Les conséquences d'une crise bancaire sur les marchés - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/INVESTORS/zdvxdqnkavx/chart.png)

La réunion de politique générale de deux jours de la Fed, qui se termine mercredi, plane sur les girations du marché. Au début du mois, les investisseurs s'attendaient à une forte hausse des taux de 50 points de base, la banque centrale continuant d'insister sur la nécessité de relever les taux pour juguler l'inflation. Mais lundi, les marchés estimaient qu'il y avait environ 75 % de chances que les taux augmentent de 25 points de base et 25 % que la Fed interrompe son cycle de hausse des taux le plus agressif depuis le début des années 1980, même si l'inflation reste bien supérieure à son objectif.

Certains investisseurs voient dans les gains continus des segments les plus risqués du marché boursier le signe d'une plus grande volatilité à venir, en particulier si les prévisions de récession se concrétisent.

"Le fait que le Nasdaq ait mieux résisté me fait penser qu'il y aura une autre baisse", a déclaré Phil Orlando, stratégiste en chef du marché des actions chez Federated Hermes, qui s'est tourné vers les secteurs défensifs, les liquidités et les obligations en prévision de la remise en cause par le S&P 500 de ses plus bas niveaux du marché baissier d'octobre. "Si les bénéfices diminuent encore d'au moins 10 %, il est difficile de justifier une augmentation des multiples cours/bénéfices", a-t-il déclaré.

Michael Wilson, stratège chez Morgan Stanley, a présenté un point de vue tout aussi prudent, recommandant aux investisseurs de rester à l'écart des actions technologiques et d'opter pour des valeurs défensives en prévision d'une volatilité accrue.

"Les événements de la semaine dernière signifient que la disponibilité du crédit diminue pour une grande partie de l'économie, ce qui pourrait être le catalyseur qui convainc finalement les participants au marché que les estimations de bénéfices sont trop élevées", a-t-il écrit dans un rapport publié lundi.

Bien entendu, la baisse des rendements des bons du Trésor a soutenu des secteurs du marché tels que les valeurs technologiques, dont la vigueur récente a compensé les baisses des valeurs bancaires et énergétiques, contribuant ainsi à soutenir l'indice S&P 500 dans son ensemble.

"Il y a moins de deux semaines, le principal défi pour le marché boursier était la hausse des taux. Or, le rendement du Trésor américain à 10 ans a baissé d'environ 60 points de base par rapport à début mars", a déclaré Keith Lerner, stratège en chef du marché chez Truist Advisory Services, dans un rapport publié lundi. Néanmoins, il a averti que les problèmes bancaires sont susceptibles de restreindre les prêts et de peser sur la croissance.

Les investisseurs continueront probablement à se tourner vers les marchés monétaires et d'autres instruments de trésorerie jusqu'à ce que les turbulences dans les banques régionales américaines se calment, a déclaré Liz Ann Sonders, stratège en chef des investissements chez Charles Schwab.

"L'idée générale est que l'ère de l'argent facile est révolue et que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre", a-t-elle déclaré.