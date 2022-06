Analysis-Shorts encercle GameStop et AMC, sentant la fatigue du commerce de détail.

L'intérêt global à court terme en pourcentage du flottant de la société s'élevait à 24 % pour GameStop et 22 % pour AMC, soit près de leurs niveaux les plus élevés en un an, selon les données de S3 Partners.

"Les investisseurs particuliers en sont à un point où ils restent sur la touche et ont perdu de l'argent dans de nombreux cas", a déclaré Randy Frederick, directeur général du commerce et des produits dérivés au Schwab Center for Financial Research.

Dans le même temps, "les investisseurs institutionnels n'ont pas le luxe de rester sur la touche et ils sont beaucoup plus à l'aise pour prendre des positions courtes, ce qui leur permet de devenir l'acteur dominant du marché", a-t-il ajouté.

La folie des actions mèmes a éclaté au début de l'année 2021, lorsqu'une armée d'investisseurs individuels s'est emparée des actions de GameStop, AMC et d'autres sociétés autrefois démodées, contribuant à des reprises spectaculaires de leurs actions et forçant les fonds spéculatifs à dénouer leurs paris baissiers à leur encontre - parfois après avoir subi des pertes considérables.

Plus récemment, la ferveur spéculative des traders de détail semble s'être refroidie dans le contexte d'une chute des marchés plus large, alimentée par les inquiétudes liées à une Réserve fédérale belliciste. Le S&P 500 est en baisse de 13,5 % depuis le début de l'année après s'être approché de la pointe d'un marché baissier le mois dernier, tandis que GameStop et AMC sont en baisse de 13,7 % et 56 %, respectivement.

Les investisseurs particuliers ont été des vendeurs nets de titres uniques au cours des huit dernières semaines, a déclaré Peng Cheng, responsable des stratégies big data et IA chez JPMorgan.

Les flux suivis par Goldman Sachs, quant à eux, ont montré que les investisseurs particuliers avaient vendu la plupart de leurs achats d'actions américaines des deux dernières années, ont indiqué les analystes de la banque dans une obligation la semaine dernière.

"La plupart de ces bulles commencent à revenir lentement aux fondamentaux, car les investisseurs professionnels ont repris confiance et ont parié contre elles", a déclaré Giacomo Pierantoni, responsable des données chez Vanda Research, qui suit les achats de détail.

Bien sûr, les actions de GameStop et d'AMC sont connues pour monter des reprises inattendues qui ont durement touché les vendeurs à découvert, ce qui fait que parier contre elles est une affaire de nerfs.

Les actions GameStop, par exemple, ont plus que doublé en début d'année, mais elles ont depuis réduit ces gains. Les investisseurs particuliers semblent toujours prêts à intervenir lors de fortes baisses du marché afin d'acheter des actions à bas prix et ont versé un montant net de 2,8 milliards de dollars sur le marché au cours de la semaine qui s'est terminée le 1er juin, selon les données de JPMorgan.

Cela devrait inciter les gestionnaires de fonds spéculatifs à réfléchir avant de vendre à découvert de manière agressive les actions de mèmes, a déclaré Charles Lemonides, directeur du fonds spéculatif ValueWorks LLC.

"Il y a eu trop de confiance parmi les shorts que ces entreprises sont complètement ratées", a-t-il dit.

Les actions de GameStop sont en baisse de 63 % par rapport au record de clôture de 347,51 $ qu'elles ont atteint en janvier 2021. La société a battu les estimations de revenus et a déclaré une perte de 2,08 $ par action lors de la publication de ses résultats trimestriels le 1er juin.

Les actions d'AMC, quant à elles, sont en baisse de près de 81 % par rapport au niveau record de 62,55 $ qu'elles ont atteint à la clôture en juin 2021. La société a également battu les attentes en matière de revenus et de bénéfices lorsqu'elle a présenté ses résultats trimestriels en mai, bien qu'elle ne soit toujours pas rentable.

L'augmentation de l'intérêt à court terme pour AMC se produit à un moment où les fondamentaux de la société s'améliorent, a déclaré Alicia Reese, analyste chez Wedbush Securities Inc.

Après moins de deux semaines à l'écran, "Top Gun : Maverick" a rapporté 291 millions de dollars en Amérique du Nord, ce qui a conduit certains analystes du box-office à prédire qu'il pourrait générer plus d'un milliard de dollars en ventes de billets et contribuer à ramener les consommateurs dans les salles de cinéma.

Pourtant, AMC se négocie à environ trois fois l'objectif de cours de 4 $ de sa société, a déclaré Mme Reese.

"En ce qui concerne le secteur, il ne semble pas que ce soit le moment idéal pour vendre à découvert", a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, les paris contre la société "reflètent le fait que les investisseurs institutionnels pensent que les actionnaires de détail éprouvent une certaine lassitude à cet égard."