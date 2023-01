Analysis-Softer inflation print stirms hopes of 'Goldilocks' scenario for U.S. markets.

Les prix à la consommation américains ont baissé de manière inattendue pour la première fois en plus de deux ans et demi le mois dernier, selon des données publiées jeudi, ce qui suggère que l'inflation est maintenant sur une tendance à la baisse soutenue, même si d'autres indicateurs économiques clés, tels que l'emploi, ont montré une croissance comparativement robuste.

Un tel scénario pourrait, en théorie, inciter la banque centrale américaine à réduire ses hausses de taux plus tôt que prévu, épargnant ainsi l'économie d'une récession largement anticipée qui, selon de nombreux observateurs, affecterait davantage les cours boursiers après la chute brutale de l'année dernière.

"Une inflation plus faible et (le) marché de l'emploi solide soutiennent le scénario Boucles d'or, ce qui rendra certainement la discussion sur la hausse des taux plus animée au sein du FOMC (Federal Open Market Committee)", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

Bien sûr, la Fed a donné peu d'indications qu'elle est sur le point de s'écarter de la trajectoire des taux que les décideurs ont tracée l'année dernière, dans laquelle ils prévoyaient que leur taux directeur atteindrait un sommet entre 5,00 % et 5,25 % cette année, contre un taux actuel de 4,25 % à 4,50 %.

Les prix du marché indiquent que les investisseurs restent attachés à un point de vue plus dovish, avec un taux directeur culminant sous les 5 % vers la mi-juin avant de baisser au cours du second semestre de l'année.

DE "BONNES NOUVELLES" SUR L'INFLATION

Pour les perspectives à court terme, cependant, les données de jeudi ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed réduira à nouveau le rythme de ses augmentations de taux lors de sa réunion des 31 janvier et 1er février.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les investisseurs estiment qu'il y a environ 90 % de chances que la banque centrale augmente son taux directeur de 25 points de base pour le porter dans une fourchette de 4,50 % à 4,75 % lors de cette réunion, contre 75 % mercredi et 35 % il y a un mois. La Fed a augmenté les taux de trois quarts de point de pourcentage lors de quatre réunions consécutives à partir de juin 2022 avant de ralentir à une augmentation d'un demi-point de pourcentage lors de sa réunion du mois dernier.

"À mon avis, c'est exactement ce que nous voulions, ni trop chaud, ni trop froid, un chiffre Boucle d'or qui nous mettra en place pour une année bien meilleure cette année", a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.

Entre-temps, les mouvements des actions ont été jusqu'à présent modérés jeudi par rapport aux précédentes dates de publication des données sur les prix à la consommation, souvent à l'origine de fortes fluctuations du marché ces derniers mois. L'indice S&P 500 était récemment en hausse d'environ 0,6 %, tandis que les rendements du Trésor de référence à 10 ans étaient en baisse d'environ 11 points de base, à environ 3,44 %.

En revanche, le S&P 500 a évolué en moyenne de 2,7 % dans un sens ou dans l'autre au cours des sept dernières publications de l'IPC, contre une évolution quotidienne moyenne d'environ 1,2 % sur la même période.

Les investisseurs sur les marchés des options s'attendaient à un mouvement similaire jeudi, les options à court terme évaluant un mouvement d'environ 2 % avant la publication de l'IPC, selon les données du teneur de marché Optiver.

C'était la première impression de l'IPC en ligne depuis longtemps et la première impression en six mois où il n'était pas rentable d'être "long volatilité", a déclaré Hugo Bernaldo, senior cross-asset trader chez le teneur de marché Optiver, à Amsterdam. "Cela pourrait amener le marché à repenser ces éléments à l'avenir".

La hausse de plus de 3 % des actions depuis le début du mois peut également avoir contribué à la réaction discrète de jeudi, a déclaré Charlie McElligott, stratège en dérivés d'actions chez Nomura.

"C'était une histoire haussière, mais nous avions négocié à la hausse en l'anticipant... et cela a comprimé le commerce post-événement réel", a déclaré McElligott.

"Un certain nombre d'investisseurs discrétionnaires, macroéconomiques et tactiques ont misé sur ce risque de désinflation à la Boucle d'Or pour commencer l'année", a-t-il ajouté.

Tiffany Wilding, économiste de PIMCO pour l'Amérique du Nord, pense que la Fed ne devrait relever les taux que deux fois de plus cette année avant de faire une pause.

Elle "doit encore maintenir sa politique à des niveaux restrictifs, mais en termes de probabilité d'avoir besoin d'aller beaucoup plus haut à partir de maintenant, je pense que cela diminue définitivement de jour en jour alors que nous recevons plus de bonnes nouvelles sur les données d'inflation", a-t-elle déclaré.