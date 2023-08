Les investisseurs mondiaux qui fuient la Chine ont un message simple à adresser aux dirigeants du pays : mettez la prudence de côté pendant un court laps de temps et commencez à dépenser beaucoup.

Passant de l'espoir à la déception et maintenant à la capitulation, les investisseurs perdent patience face à ce qu'ils considèrent comme des mesures incohérentes, lentes et mesquines prises par la Chine pour relancer son économie en perte de vitesse et désamorcer une crise immobilière de plus en plus grave.

Les baisses modestes des taux d'intérêt et les vagues promesses de soutien aux promoteurs immobiliers criblés de dettes n'ont pas réussi à redonner le moral aux investisseurs, et les gestionnaires de fonds insistent de plus en plus sur le fait qu'ils ont besoin de voir l'argent du gouvernement couler à flots avant d'envisager de revenir sur le marché.

L'indice chinois CSI300 des valeurs sûres a chuté de 9 % au cours des 13 dernières séances, les étrangers ayant retiré 78 milliards de yuans (10,73 milliards de dollars), ce qui représente la plus longue série de ventes depuis 2015.

"À ce stade, la confusion règne et, tant qu'il y a de la confusion, il y a un manque de crédibilité, ce qui signifie que les investisseurs sont plus susceptibles de rester à l'écart", a déclaré Seema Shah, stratège mondial en chef chez Principal Global Investors à Londres.

"Le seul moyen de s'en sortir est d'intensifier les mesures de relance budgétaire... en raison du manque de confiance, les baisses de taux ne suffisent pas à stimuler la demande de crédit.

Selon Chen Zhao, stratège mondial en chef de la société de recherche Alpine Macro, Pékin semble paralysé, ce qui suscite la consternation des investisseurs qui ont passé des mois à espérer le pragmatisme habituel de la Chine face aux chocs économiques.

Les exemples les plus marquants sont les dépenses importantes du gouvernement chinois lors de la crise financière mondiale de 2008 et son intervention rapide lors du krach boursier de 2015.

M. Zhao estime que l'absence de réponse politique à l'affaiblissement de l'économie est une "étrange reprise de la politique obstinée de zéro covide", qui a duré trois ans avant d'être soudainement démantelée en décembre dernier.

"Il n'y a pas de panique, ni de message de la part des dirigeants sur un plan cohérent et crédible pour arrêter l'effondrement de l'économie", écrit-il.

LA PRODIGALITÉ DES PROVINCES

Tous les investisseurs souhaitent avant tout que le gouvernement chinois recommence à dépenser, sans se soucier du risque d'augmentation de la dette. La plupart des analystes pensent que l'économie a besoin de bien plus que les 4 000 milliards de yuans que la Chine lui a lancés lors de la crise de 2008, et que cet argent devrait aller aux gouvernements locaux et aux banques.

Bien que la Chine ait promis de faire davantage pour soutenir un secteur immobilier déprimé et les dépenses de consommation, même lors de la réunion de juillet du Politburo, le principal organe de décision de la Chine, elle n'a pas mis l'argent à contribution.

Pékin s'est engagé à accorder des subventions aux consommateurs qui achètent des véhicules électriques, des appareils électroniques et des articles de tourisme, ce qui est mieux qu'une taxe ou un don en espèces qui pourrait être épargné au lieu d'être dépensé. Mais les subventions doivent provenir des gouvernements locaux, dont beaucoup sont à court d'argent, voire noyés dans la dette et incapables de payer leurs fonctionnaires.

Frederik Ducrozet, responsable de la recherche macroéconomique chez Pictet Wealth Management, estime que les gouvernements locaux devraient être autorisés à émettre rapidement des obligations, soulignant que le gouvernement chinois et les provinces ont levé beaucoup moins de fonds cette année qu'en 2022.

"Pour avoir un impact significatif, pour changer la donne pour l'économie, je pense qu'il faudra multiplier ce montant", a déclaré M. Ducrozet, en faisant référence à la collecte de fonds de l'année dernière.

Les gouvernements locaux et leurs véhicules de financement jouent un rôle clé dans le financement des projets d'infrastructure, qui ont toujours été l'un des principaux moteurs de croissance de l'économie.

Principal's Shah est neutre sur les actions chinoises depuis mai et espère des mesures de relance, mais n'a pas de chiffre spécifique pour les attentes en matière de dépenses budgétaires car "beaucoup de choses sont entourées de mystère" et "une grande partie de la politique passe par les autorités locales, il n'y a pas d'action centralisée".

Certains analystes estiment que la prudence de Pékin en matière de finances est exagérée.

"La crainte d'une augmentation de la dette du secteur public est à la fois erronée et inutile, et si l'on n'agit pas, l'économie subira des dommages qu'il faudra des années pour réparer", estime M. Zhao.

La banque UBS estime que la dette publique totale de la Chine s'élèvera à 111 000 milliards de yuans en 2022, dont la majeure partie est due aux gouvernements provinciaux en difficulté. Pourtant, la dette globale, qui représente 92 % de la deuxième économie mondiale, est inférieure à celle du Japon ou des États-Unis.

"Le marché espère des mesures de relance de grande envergure qui ramèneraient peut-être la Chine à son point de départ : plus de dettes dans des secteurs qui ont besoin de moins et non de plus", a déclaré Kunjal Gala, responsable des marchés émergents mondiaux chez Federated Hermes.

M. Gala estime que ces défis pourraient obliger les décideurs politiques chinois à faire preuve de créativité en matière de relance, par exemple en aidant les promoteurs immobiliers à achever les logements déjà commencés, en modifiant la manière dont les gouvernements locaux se financent eux-mêmes et en trouvant d'autres moyens de stimuler le sentiment et la richesse des consommateurs.

IDÉAL OU IDÉOLOGIE ?

Le deuxième point de la liste des souhaits des investisseurs est lié au premier : la résolution de la crise du secteur immobilier améliorera les finances des gouvernements locaux ainsi que le sentiment des consommateurs dans un pays où l'accession à la propriété est sacrée.

Yan Wang, stratégiste en chef pour les marchés émergents et la Chine chez Alpine Macro, estime que les politiques immobilières se sont assouplies mais ne sont toujours pas stimulantes, compte tenu des exigences élevées en matière d'acompte et même de taux d'intérêt. Selon lui, les banques commerciales devraient être subventionnées pour abaisser les taux hypothécaires.

La communication est tout aussi importante, selon les investisseurs, et la Chine doit montrer, par ses paroles et ses actes, que les intérêts commerciaux privés ne seront pas la proie de la longue quête de "prospérité commune" du président Xi Jinping.

Les étrangers ne se contentent pas de fuir. Les analystes à la vente n'accordent plus à la Chine le bénéfice du doute quant à la réalisation de son objectif de croissance de 5 % cette année. L'absence de mesures de relance concrètes incite de nombreux observateurs de la Chine à revoir à la baisse leurs estimations de croissance pour les prochaines années.

"Nous avons basé nos hypothèses sur une croissance moyenne du PIB réel de la Chine de 3 à 4 % jusqu'en 2027, car nous estimons que les préoccupations du gouvernement concernant la dette empêcheraient une expansion fiscale plus agressive", a déclaré Lorraine Tan, directrice de la recherche sur les actions pour l'Asie chez Morningstar.

(1 $ = 7,2766 yuans chinois renminbi)