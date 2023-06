La Banque du Canada (BdC) est devenue la première grande banque centrale mondiale à interrompre sa campagne de hausse des taux en janvier, mais la performance étonnamment forte de l'économie depuis lors mettra à l'épreuve la détermination du gouverneur Tiff Macklem à rester sur la touche cette semaine.

Un retour à la hausse des taux soulèverait la question de savoir jusqu'où la banque peut augmenter les coûts d'emprunt sans entraîner l'économie dans une spirale infernale. Entre mars 2022 et janvier, la Banque du Canada a relevé ses taux à huit reprises pour atteindre 4,50 %, son niveau le plus élevé en 15 ans, soit le cycle de resserrement le plus rapide de son histoire.

Pourtant, l'augmentation rapide du prix de l'argent n'a pas réussi à refroidir une économie en surchauffe, le PIB du premier trimestre ayant augmenté de 3,1 % - contre les 2,3 % prévus par la BoC - et celui du mois d'avril ayant progressé de 0,2 %. Elle n'a pas non plus permis d'assouplir le marché du travail tendu ni d'endiguer la croissance des salaires.

L'inflation, qui a culminé à 8,1 % l'année dernière, s'est accélérée pour la première fois en dix mois en avril pour atteindre 4,4 %, soit plus du double de l'objectif de 2 % de la Banque du Canada. Selon les analystes, la récente reprise du marché immobilier canadien exerce également une pression sur les prix.

"Après le redressement rapide du marché du logement et la surprise à la hausse de l'inflation de l'IPC en avril, cette résilience renforce les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, que nous jugeons maintenant plus probable qu'improbable", a déclaré Stephen Brown, économiste en chef adjoint pour l'Amérique du Nord chez Capital Economics.

Les dépenses des ménages et les exportations ont stimulé la croissance au premier trimestre.

La Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d'intérêt à 10 heures ET (1400 GMT) mercredi.

Les marchés monétaires estiment à près de 40 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base mercredi, à plus de 80 % celle d'une hausse d'ici juillet et à 100 % celle d'une hausse d'ici septembre.

Pourtant, environ deux tiers des économistes interrogés par Reuters la semaine dernière s'attendent à ce que la Banque du Canada maintienne ses taux pour le reste de l'année. Quatre d'entre eux ont indiqué qu'ils prévoyaient une hausse mercredi et les trois quarts ont déclaré qu'il y avait un risque d'au moins une hausse en juin ou en juillet.

DONNÉES SUR L'EMPLOI AUX ÉTATS-UNIS

Le taux de chômage aux États-Unis est passé de son plus bas niveau en 53 ans à 3,7 % en mai, soit la plus forte hausse depuis avril 2020. L'assouplissement des conditions du marché du travail au sud de la frontière pourrait permettre à la Réserve fédérale de suspendre sa propre campagne de resserrement ce mois-ci.

Étant donné que les États-Unis représentent environ les trois quarts des exportations du Canada, les indications d'un ralentissement de la croissance dans ce pays pourraient peser sur la décision de M. Macklem. Toutefois, certains analystes estiment que M. Macklem pourrait ignorer les attentes du marché et pousser les taux à la hausse.

"La tendance de la Banque du Canada à surprendre les opérateurs signifie que rien ne peut être exclu", a déclaré Royce Mendes, responsable de la stratégie macroéconomique au sein du Mouvement Desjardins.

M. Mendes a déclaré qu'il pourrait y avoir plus d'une hausse de taux dans les cartes, et que les Canadiens devraient "se préparer à un nouveau resserrement des conditions financières cet été".

Le conseil d'administration a discuté de la possibilité d'augmenter les taux lors de sa dernière réunion de politique monétaire en avril, selon le procès-verbal, et Macklem a averti à plusieurs reprises que les taux pourraient augmenter si l'inflation ne ralentissait pas comme prévu à 3 % cet été.

Pour exclure définitivement toute nouvelle hausse, M. Macklem a déclaré que le marché du travail devait s'assouplir à mesure que la croissance ralentissait, ce qui atténuerait la pression sur les salaires et le comportement des entreprises en matière de fixation des prix, en particulier dans le secteur des services.

Jusqu'à présent, les données montrent que ce scénario ne se réalise pas.

"La dernière série de données renforce notre opinion selon laquelle la Banque devra procéder à une augmentation du taux d'assurance lors de l'une ou l'autre de ses deux prochaines réunions", a déclaré Jay Zhao-Murray, analyste de change chez Monex Canada.