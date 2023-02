Analysis-Washington fait pression pour une action plus sévère contre les banques ayant des liens avec la Russie

Ces commentaires interviennent alors que les diplomates occidentaux cherchent à se mettre d'accord sur une nouvelle série de sanctions pour l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février.

"Nous avons immobilisé environ 80 % des actifs du secteur bancaire russe", a déclaré à Reuters James O'Brien, chef du bureau de coordination des sanctions du département d'État américain.

"Nous examinons d'autres banques et institutions financières pour voir comment la Russie traite avec le monde extérieur. Il est très possible qu'il y ait d'autres actions."

L'Occident a bloqué l'accès de plusieurs banques russes au système de paiement international SWIFT peu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février de l'année dernière, la Sberbank et la VTB ayant été contraintes de cesser leurs activités dans une grande partie de l'Europe.

Les gouvernements occidentaux ont également gelé environ 300 milliards de dollars des réserves de la banque centrale russe.

Mais tous les liens n'ont pas été coupés. Certaines banques européennes, dont UniCredit et Raiffeisen Bank International, ont d'importantes activités là-bas et doivent suivre les règles locales pour accorder des congés de paiement aux soldats.

Et Gazprombank, la branche financière de l'exportateur de gaz russe Gazprom, a échappé aux sanctions sévères en partie parce qu'elle traite les paiements pour l'énergie.

On ne sait pas exactement à quel point les nouvelles restrictions seront ambitieuses, étant donné le désir de certains pays européens, dont la Hongrie et, dans une moindre mesure, l'Allemagne, de tempérer les nouvelles restrictions pour atténuer l'impact économique, ont déclaré à Reuters des responsables des pays de l'Union européenne.

Les États-Unis et l'Union européenne ont cherché à présenter un front uni sur les sanctions, bien que leurs peines diffèrent, en partie parce que l'Europe a des liens économiques plus étroits avec la Russie.

L'Ukraine a demandé davantage de sanctions, notamment en ciblant le secteur nucléaire russe, mais elle risque d'être déçue.

Deux des responsables européens, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que des sanctions financières supplémentaires étaient possibles, mais que les efforts visant à cibler le secteur nucléaire russe, également préconisés par la Pologne, avaient peu de chances d'aboutir.

La Hongrie a déjà déclaré qu'elle opposerait son veto à une telle démarche.

Une des personnes a déclaré que toute tentative de cibler Gazprombank rencontrerait une résistance en Europe en raison de son importance dans le traitement des paiements pour le gaz russe, toujours utilisé par la Hongrie et d'autres États de l'UE.

ENFORCEMENT

M. O'Brien a déclaré que les États-Unis allaient renforcer l'application des sanctions, ce que l'UE espère également améliorer.

"Nous examinons actuellement comment les sanctions, y compris les sanctions financières, peuvent être les plus efficaces", a-t-il déclaré.

"Nous verrons des mesures supplémentaires pour augmenter l'intensité des actions d'application", a-t-il ajouté, précisant que même si les sanctions autorisent le commerce mondial du pétrole et d'autres produits russes, les États-Unis vérifieront les banques et leurs clients.

"Nous cherchons toujours à savoir quelles entreprises et quelles parties pourraient bénéficier de transactions financières liées à la Russie", a-t-il déclaré.

Les États-Unis ont le poids nécessaire pour faire mordre les sanctions parce que le dollar américain est au cœur du commerce mondial, tandis que l'UE dépend d'un patchwork d'autorités nationales, dont certaines disposent de maigres ressources.

Au cours de l'année dernière, le Trésor américain a sanctionné plus de 100 personnes et entités cherchant à contourner les restrictions imposées à la Russie et a inculpé d'éminents oligarques russes pour violations.

L'Allemagne, en revanche, a eu du mal à appliquer les sanctions contre les oligarques en raison de contraintes juridiques et de la dépendance à l'égard de multiples autorités, selon des personnes connaissant bien le dossier.

"Cette année, l'accent doit être mis sur la nécessité de mettre fin à l'évasion des sanctions", a déclaré Franziska Brantner, secrétaire d'État au ministère allemand de l'économie. "Et c'est ce sur quoi porte une partie du dixième paquet de sanctions".

La Russie a envahi l'Ukraine en février de l'année dernière, dans le cadre de ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" visant à "dénazifier" le pays, mais qui, selon les dirigeants occidentaux, n'était rien de plus qu'un accaparement de terres.

La ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, a subi des tirs d'artillerie lourds cette semaine, alors que le chef de l'alliance militaire de l'OTAN soutenait les rapports des responsables locaux selon lesquels une nouvelle offensive russe majeure avait commencé, quelques jours avant le premier anniversaire de l'invasion.

"La Russie cherche activement des moyens de contourner les sanctions occidentales", a récemment déclaré le commissaire européen au commerce, Valdis Dombrovskis, ajoutant que les nouvelles mesures de l'UE viseraient à "limiter le contournement des sanctions".

"Il existe une volonté d'aller plus loin dans toute l'Union européenne", a déclaré le ministre irlandais des finances, Michael McGrath, aux journalistes cette semaine. "Nous sommes tous consternés par ce dont nous sommes témoins en termes d'agression russe continue en Ukraine."

Les analystes estiment qu'il existe une grande marge de manœuvre pour accumuler davantage de sanctions contre la Russie.

"Si la majorité des banques russes importantes sont sanctionnées, il y a beaucoup de choses en dehors de ce périmètre que vous pourriez poursuivre", a déclaré Nicolas Veron, du groupe de réflexion de Washington, le Peterson Institute for International Economics.

"Néanmoins, la Russie a prouvé qu'elle pouvait s'adapter".

Guntram Wolff, PDG du think tank berlinois German Council on Foreign Relations, a déclaré que la Russie pourrait utiliser des comptes bancaires en dollars pour équiper son armée : "Des sanctions financières plus strictes affaibliraient davantage l'armée russe."