Analysis-With Fed in view, dollar rally dented but not quite done, investors say

Au cours de la récente chute du Dollar Index, le billet vert a perdu jusqu'à 4,6 % par rapport à un sommet de deux décennies de 114,778 atteint fin septembre, le plus grand recul par rapport à un sommet de 52 semaines depuis juillet 2021. Dans le même temps, la foule des partisans du dollar s'est amincie ; les paris nets sur une hausse du dollar se sont élevés à 11,3 milliards de dollars sur les marchés à terme, leur plus bas niveau depuis mars, selon les dernières données de la Commodity Futures Trading Commission américaine.

Un renversement de la hausse du dollar - qui a augmenté de 20 % au cours des 20 derniers mois - serait probablement un soulagement pour tout le monde, des entreprises américaines aux banques centrales mondiales telles que la Banque du Japon, qui a dépensé 43 milliards de dollars sur les marchés des changes le mois dernier pour soutenir le yen en chute libre.

Pourtant, de nombreux investisseurs pensent que les conditions ne sont pas encore réunies pour un repli durable du dollar, en partie parce que les taux américains vont probablement rester supérieurs à ceux des autres économies développées pour le moment. Un message moins belliqueux que prévu de la part de la Fed lors de la réunion de politique monétaire de mercredi pourrait toutefois exacerber la récente baisse de la devise.

"Je pense qu'il s'agit plus d'un ralentisseur que d'un retournement", a déclaré Jason Draho, responsable de l'allocation d'actifs

Americas chez UBS Global Wealth Management.



Une Fed faucon, la crise énergétique européenne, les bouleversements politiques en Grande-Bretagne et la politique monétaire dovish de la Banque du Japon ont tous contribué à la reprise du dollar cette année. Plus récemment, cependant, les prix du gaz en Europe ont baissé, soutenant l'euro, et un changement de gouvernement en Grande-Bretagne a contribué à stabiliser la livre.

Le repli du dollar a également coïncidé avec un vaste rallye des actions et des bons du Trésor américains, motivé en partie par l'espoir que la Fed pourrait ralentir le resserrement de sa politique monétaire. La Fed a augmenté les taux de 300 points de base cette année, ce qui a meurtri les actions et les marchés de la dette mais a renforcé l'attrait du dollar par rapport aux autres devises.

Pourtant, parier que la Fed va relâcher sa lutte contre l'inflation a été une entreprise dangereuse cette année. Cela a rendu des investisseurs comme Paresh Upadhyaya, directeur de la stratégie des titres à revenu fixe et des devises chez Amundi US, prudents quant à la fin du rallye du dollar.

"Nous avons vu cela au moins trois fois au cours des six derniers mois, lorsque le marché anticipe le fameux pivot de la Fed pour finalement être déçu", a-t-il déclaré.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 75 points de base supplémentaires mercredi et seront à l'écoute d'indices indiquant si elle prévoit de ralentir le rythme de ses hausses de taux dans les mois à venir.

Les signes d'une Fed moins belliqueuse pourraient déclencher un recul de 1 à 2 % du dollar, mais un tel mouvement serait probablement de courte durée, a déclaré Brad Bechtel, responsable mondial des devises chez Jefferies.

"La Fed continuera à augmenter ses taux et le taux au jour le jour est toujours l'un des plus élevés du G10", a déclaré M. Bechtel, qui s'attend à ce que le dollar se renforce à la fin de l'année.

Dans le même temps, une Fed qui ralentit le rythme de son resserrement monétaire pourrait encourager d'autres banques centrales à faire de même, ce qui permettrait aux États-Unis de maintenir les rendements comparativement plus élevés qui ont renforcé l'attrait du dollar. Certaines banques centrales ont déjà procédé à des hausses de taux moins importantes que prévu ces dernières semaines, notamment la Banque du Canada et la Reserve Bank of Australia.

"Si la Fed se retire, cela permettra aux (autres banques centrales) de se retirer également", a déclaré M. Draho d'UBS, qui s'attend à une plus grande force du dollar dans les mois à venir.

L'HIVER ARRIVE

Certains facteurs pourraient nuire à la tendance haussière du dollar. Les signes d'une baisse rapide de l'inflation américaine ou d'un fort ralentissement économique pourraient saper les arguments en faveur d'un resserrement monétaire et potentiellement peser sur le billet vert.

Les prix de l'énergie en Europe pourraient s'avérer un facteur particulièrement important pour déterminer si l'euro peut conserver ses récents gains par rapport à la devise américaine, a déclaré Ugo Lancioni, responsable de la gestion des devises chez Neuberger Berman.

"Jusqu'à présent, le temps a été très doux en Europe. L'hiver va évidemment arriver et la question est de savoir si les prix peuvent rester bas ici", a déclaré M. Lancioni.

Néanmoins, avec un dollar proche de son plus haut niveau depuis 20 ans, de nouveaux gains en dollars sont susceptibles de s'accompagner d'une volatilité accrue, selon les analystes.

"Je pense que nous entrons dans un marché plus bidirectionnel", a déclaré M. Lancioni.